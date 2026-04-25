박지수 빠진 KB, '꼬꼬마 가드' 사카이 사라 있었다

KB가 안방에서 삼성생명을 연파하고 통산 3번째 챔프전 우승에 가까이 다가갔다.
김완수 감독이 이끄는 KB 스타즈는 24일 청주체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 삼성생명 블루밍스와의 챔피언 결정 2차전에서 59-51로 승리했다. 1쿼터 6점 차 리드를 지키지 못하고 2쿼터에 역전을 당했던 KB는 3, 4쿼터에서 31-22로 앞서며 안방 2연승에 성공했다. 역대 WKBL 챔피언 결정전에서 1,2차전을 먼저 승리한 팀이 '리버스 스윕'을 당한 적은 아직 단 한 번도 없었다.
KB는 챔프전을 앞두고 발목 부상을 당한 박지수가 2차전에도 결장했지만 허예은이 18득점4리바운드3어시스트2스틸1블록슛으로 맹활약했고 강이슬도 12득점10리바운드3어시스트1블록슛으로 좋은 활약을 선보였다. 그리고 165cm의 허예은보다도 1cm 작은 KB의 아시아쿼터 사카이 사라는 9득점4어시스트3스틸과 함께 팀 내에서 가장 많은 10개의 리바운드를 잡아내는 '깜짝 활약'으로 KB의 승리를 견인했다.
지난 시즌 최고의 아시아쿼터 거느렸던 KB