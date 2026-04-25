박지수 빠진 KB, '꼬꼬마 가드' 사카이 사라 있었다

한국여자농구연맹

정규리그 평균 리바운드 3.4개였던 사카이 사라는 챔프전 2차전에서 무려 10개의 리바운드를 잡아냈다.이번 시즌에도 일본 선수들을 대상으로만 진행된 아시아쿼터에는 총 18명의 선수가 참가 신청을 했고 KB는 하나은행과 신한은행에 이어 전체 3순위 지명권을 따냈다. 하나은행이 지난 시즌 BNK 우승의 주역 이이지마 사키를 지명했고 여전히 골밑에 약점이 있던 신한은행은 또 한 번 185cm의 센터 미마 루이를 선택했다. 그리고 KB는 많은 농구팬들의 예상을 깨고 164cm의 단신가드 사카이 사라를 지명했다.KB는 이미 지난 시즌 '어시스트 여왕'에 등극한 165cm의 포인트가드 허예은을 보유하고 있기 때문에 농구팬들은 허예은과 포지션이 겹치는 사카이 사라 지명은 KB의 실수라고 입을 모았다. 차라리 트라이아웃에서 뛰어난 외곽슛 감각을 뽐냈던 세키 나나미나 돌아온 박지수와 함께 '트윈타워'를 형성할 수 있는 185cm의 가와무라 미유키(삼성생명)를 지명했어야 한다는 의견이 있었지만 KB의 선택은 사카이 사라였다.사카이는 이번 시즌 전 경기에 출전해 평균 29분4초를 소화하면서 7.0득점3.4리바운드2.7어시스트1.3스틸 3점슛 성공률 31%를 기록했다. 끈질긴 수비와 영리한 패스 감각, 준수한 외곽슛 능력을 뽐냈지만 허예은과 동시에 출전할 경우에 발생하는 수비에서의 미스매치는 어쩔 수 없었다. 사카이 사라는 KB가 3전 전승을 거둔 우리은행과의 플레이오프에서도 '빅3'에 가려 인상적인 활약을 하지 못했다.하지만 KB는 챔프전을 앞두고 정규리그 MVP 박지수가 발목 부상을 당하는 대형 변수가 발생했다. 1차전에서 로스터에서 제외됐던 박지수는 2차전에서도 한 번도 코트를 밟지 못했다. 하지만 KB는 안방에서 삼성생명을 연파하며 챔프전 우승을 위한 100%의 확률을 선점했고 사카이 사라는 1차전9득점3리바운드4어시스트3스틸에 이어 2차전에서도 9득점10리바운드4어시스트3스틸로 맹활약했다.사카이 사라는 챔프전 2경기에서 무려 6개의 스틸을 기록했고 2차전에서는 리바운드 싸움에도 적극 참여하며 강이슬과 함께 팀 내에서 가장 많은 10개의 리바운드를 걷어냈다. 사카이 사라의 정규리그 평균 리바운드가 3.4개임을 고려하면 그녀가 얼마나 적극적으로 리바운드에 가담했는지 알 수 있다. 삼성생명은 박지수가 없는 KB의 골밑에 164cm의 '꼬꼬마 가드' 사카이 사라가 있음을 간과하는 실수를 저질렀다.