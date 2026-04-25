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박지수 빠진 KB, '꼬꼬마 가드' 사카이 사라 있었다

박지수 빠진 KB, '꼬꼬마 가드' 사카이 사라 있었다

[여자프로농구] 24일 챔프전 2차전 9득점10리바운드 깜짝 활약, KB 우승확률 100% 선점

양형석(utopia697)
26.04.25 11:29최종업데이트26.04.25 11:29
KB가 안방에서 삼성생명을 연파하고 통산 3번째 챔프전 우승에 가까이 다가갔다.

김완수 감독이 이끄는 KB 스타즈는 24일 청주체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 삼성생명 블루밍스와의 챔피언 결정 2차전에서 59-51로 승리했다. 1쿼터 6점 차 리드를 지키지 못하고 2쿼터에 역전을 당했던 KB는 3, 4쿼터에서 31-22로 앞서며 안방 2연승에 성공했다. 역대 WKBL 챔피언 결정전에서 1,2차전을 먼저 승리한 팀이 '리버스 스윕'을 당한 적은 아직 단 한 번도 없었다.

KB는 챔프전을 앞두고 발목 부상을 당한 박지수가 2차전에도 결장했지만 허예은이 18득점4리바운드3어시스트2스틸1블록슛으로 맹활약했고 강이슬도 12득점10리바운드3어시스트1블록슛으로 좋은 활약을 선보였다. 그리고 165cm의 허예은보다도 1cm 작은 KB의 아시아쿼터 사카이 사라는 9득점4어시스트3스틸과 함께 팀 내에서 가장 많은 10개의 리바운드를 잡아내는 '깜짝 활약'으로 KB의 승리를 견인했다.

지난 시즌 최고의 아시아쿼터 거느렸던 KB

KB는 작년 아시아쿼터 드래프트에서 예상을 깨고 164cm의 단신가드 사카이 사라를 지명했다.
KB는 작년 아시아쿼터 드래프트에서 예상을 깨고 164cm의 단신가드 사카이 사라를 지명했다.한국여자농구연맹

2020-2021 시즌부터 외국인 선수 제도를 폐지한 WKBL은 리그의 재미를 더하기 위해 지난 시즌부터 아시아쿼터 제도를 신설했다. 2024년 아시아쿼터 드래프트에는 총 12명의 일본인 선수가 참가 신청을 했고 6월에 열린 아시아쿼터 드래프트를 통해 9명의 선수가 WKBL 무대를 밟게 됐다. 하지만 그 중 신장 170cm를 넘는 선수는 단 3명에 불과했고 실제로 키가 큰 선수들이 지난 시즌 좋은 활약을 선보였다.

첫 번째 아시아쿼터 드래프트에서 전체 1순위 지명권을 가지고 있던 신한은행 에스버드는 185cm의 신장을 가진 일본 국가대표 출신 센터 타니무라 리카를 지명했다. 지명 당시부터 무릎이 좋지 않았던 타니무라는 지난 시즌 초반 5경기에 결장했지만 평균 28분49초를 소화하며 12.6득점7.0리바운드2.5어시스트로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 무릎 부상이 악화된 타니무라는 지난 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴했다.

1992년생으로 아시아쿼터 9명 중 가장 나이가 많았던 이이지마 사키(부천 하나은행)는 지난 시즌 전체 2순위로 BNK 썸에 지명됐다. 사키는 김소니아와 박혜진이 합류하면서 전력이 강해진 BNK에서 에이스로 활약하진 못했지만 9.6득점5.3리바운드1.5어시스트1.6스틸을 기록하며 BNK의 챔프전 우승에 크게 기여했다. 사키는 하나은행으로 팀을 옮긴 이번 시즌 15득점6.3리바운드의 성적으로 아시아쿼터상을 수상했다.

하지만 지난 시즌 최고의 활약을 선보인 아시아쿼터 선수는 타니무라도, 사키도 아닌 KB에서 활약했던 나가타 모에(토요타 안텔로프스)였다. 사실 나가타는 2024년 아시아쿼터 드래프트에서 전체 5순위로 KB에 지명을 받았을 정도로 크게 주목 받는 선수는 아니었다. 하지만 나가타는 지난 시즌 전 경기에 출전해 12.9득점6.2리바운드3.1어시스트1.0스틸로 맹활약하면서 초대 아시아쿼터상의 주인공이 됐다.

나가타는 정규리그 1위 우리은행 우리WON과의 플레이오프에서도 2차전 버저비터 역전 결승골에 이어 4차전에서도 경기 종료 4초를 남기고 또 한 번 역전 결승골을 터트렸다. 하지만 봄 농구에서 명실상부한 KB의 에이스로 활약했던 나가타는 지난 시즌이 끝나고 아시아쿼터 드래프트를 신청하지 않고 일본으로 복귀했다. 지난 시즌까진 아시아쿼터의 재계약이 불가능했기에 KB도 나가타를 붙잡을 방법이 없었다.

박지수 없는 챔프전에서 종횡무진 활약

정규리그 평균 리바운드 3.4개였던 사카이 사라는 챔프전 2차전에서 무려 10개의 리바운드를 잡아냈다.
정규리그 평균 리바운드 3.4개였던 사카이 사라는 챔프전 2차전에서 무려 10개의 리바운드를 잡아냈다.한국여자농구연맹

이번 시즌에도 일본 선수들을 대상으로만 진행된 아시아쿼터에는 총 18명의 선수가 참가 신청을 했고 KB는 하나은행과 신한은행에 이어 전체 3순위 지명권을 따냈다. 하나은행이 지난 시즌 BNK 우승의 주역 이이지마 사키를 지명했고 여전히 골밑에 약점이 있던 신한은행은 또 한 번 185cm의 센터 미마 루이를 선택했다. 그리고 KB는 많은 농구팬들의 예상을 깨고 164cm의 단신가드 사카이 사라를 지명했다.

KB는 이미 지난 시즌 '어시스트 여왕'에 등극한 165cm의 포인트가드 허예은을 보유하고 있기 때문에 농구팬들은 허예은과 포지션이 겹치는 사카이 사라 지명은 KB의 실수라고 입을 모았다. 차라리 트라이아웃에서 뛰어난 외곽슛 감각을 뽐냈던 세키 나나미나 돌아온 박지수와 함께 '트윈타워'를 형성할 수 있는 185cm의 가와무라 미유키(삼성생명)를 지명했어야 한다는 의견이 있었지만 KB의 선택은 사카이 사라였다.

사카이는 이번 시즌 전 경기에 출전해 평균 29분4초를 소화하면서 7.0득점3.4리바운드2.7어시스트1.3스틸 3점슛 성공률 31%를 기록했다. 끈질긴 수비와 영리한 패스 감각, 준수한 외곽슛 능력을 뽐냈지만 허예은과 동시에 출전할 경우에 발생하는 수비에서의 미스매치는 어쩔 수 없었다. 사카이 사라는 KB가 3전 전승을 거둔 우리은행과의 플레이오프에서도 '빅3'에 가려 인상적인 활약을 하지 못했다.

하지만 KB는 챔프전을 앞두고 정규리그 MVP 박지수가 발목 부상을 당하는 대형 변수가 발생했다. 1차전에서 로스터에서 제외됐던 박지수는 2차전에서도 한 번도 코트를 밟지 못했다. 하지만 KB는 안방에서 삼성생명을 연파하며 챔프전 우승을 위한 100%의 확률을 선점했고 사카이 사라는 1차전9득점3리바운드4어시스트3스틸에 이어 2차전에서도 9득점10리바운드4어시스트3스틸로 맹활약했다.

사카이 사라는 챔프전 2경기에서 무려 6개의 스틸을 기록했고 2차전에서는 리바운드 싸움에도 적극 참여하며 강이슬과 함께 팀 내에서 가장 많은 10개의 리바운드를 걷어냈다. 사카이 사라의 정규리그 평균 리바운드가 3.4개임을 고려하면 그녀가 얼마나 적극적으로 리바운드에 가담했는지 알 수 있다. 삼성생명은 박지수가 없는 KB의 골밑에 164cm의 '꼬꼬마 가드' 사카이 사라가 있음을 간과하는 실수를 저질렀다.

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여자농구 챔피언결정전 KB스타즈 사카이사라 9득점10리바운드

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