'제2의 이종범' 김도영, 올시즌은 이승엽 모드?

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲김도영은 연타석 홈런으로 팀의 연패를 끊고 홈런 선두에 올라섰다. KIA 타이거즈

'이승엽 모드'로도 기본은 해주는 미친 존재감



김도영의 현재 모습을 두고 팬들 사이에서는 '이종범 모드를 일시 봉인하고 이승엽 모드로 변신했다'는 표현이 심심치 않게 등장한다. 최종 완성판은 당연히 이종범이겠지만 도루왕을 노릴만한 스피드를 써먹지 않으면서도 중심타선에서 흡사 오른손 이승엽같이 장타를 쳐내고 있다.



시즌 초반 김도영은 다소 타격감이 떨어진 모습을 보이기도 했다. 실제로 타율 0.253은 그의 이름값과는 어울리지 않아 보인다. 기대치에 비해 생산력이 나오지 않으면서 우려의 시선도 존재했다.

그러나 최근 들어 타이밍이 맞아들어가기 시작했고, 타구의 질 역시 눈에 띄게 개선됐다. 공을 받아 치는 순간의 힘과 각도가 달라지면서 자연스럽게 장타로 이어지는 비율도 높아지고 있다.



일단 타율만 놓고 보면 굉장히 부진한 것 같다. 실제로 김도영의 성적치고는 아쉬운 편이다. 하지만 필요할 때마다 장타를 쳐내며 홈런 8개(1위), 22타점(2위), 19득점(3위)으로 역할은 해주고 있다. 현재 페이스를 유지해 나가면서 타율만 올라가면 금상첨화다.



무엇보다 고무적인 점은 건강 상태다. 부상 없이 꾸준히 경기에 출전하면서 자신의 리듬을 유지하고 있다는 점은 향후 시즌 전망을 밝게 만든다. 야구계에서 흔히 나오는 "건강한 김도영은 걱정할 필요가 없다"는 평가가 단순한 기대가 아닌 현실로 이어지고 있는 셈이다.



물론 시즌은 길다. 지금의 페이스를 끝까지 유지하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 상대 팀들의 집중 견제 역시 더욱 거세질 가능성이 크다. 하지만 현재 흐름만 놓고 본다면, 김도영은 다시금 '우리가 알던 김도영'으로 돌아갈 준비를 마친 모습이다.



이날 광주에서 터진 두 개의 홈런은 의미가 크다. 팀을 연패에서 구해냈고, 동시에 자신의 시즌을 본격적으로 끌어올리는 신호탄이 됐다. 만약 지금과 같은 타격감과 건강을 유지한다면, 김도영은 굳이 모든 것을 다 하지 않더라도 '타격' 하나만으로도 리그를 지배하는 시즌을 만들어낼 가능성이 충분하다.



KIA가 5할 승률 복귀를 눈앞에 둔 지금, 그 중심에는 분명 김도영이 있다. 그리고 그의 방망이는 이제 막, 다시 뜨거워지기 시작했다. '신세대 이종범'으로서는 아쉬워도 이승엽 모드만으로도 충분히 무서워지고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 김도영은 연타석 홈런으로 팀의 연패를 끊고 홈런 선두에 올라섰다.김도영의 현재 모습을 두고 팬들 사이에서는 '이종범 모드를 일시 봉인하고 이승엽 모드로 변신했다'는 표현이 심심치 않게 등장한다. 최종 완성판은 당연히 이종범이겠지만 도루왕을 노릴만한 스피드를 써먹지 않으면서도 중심타선에서 흡사 오른손 이승엽같이 장타를 쳐내고 있다.시즌 초반 김도영은 다소 타격감이 떨어진 모습을 보이기도 했다. 실제로 타율 0.253은 그의 이름값과는 어울리지 않아 보인다. 기대치에 비해 생산력이 나오지 않으면서 우려의 시선도 존재했다.그러나 최근 들어 타이밍이 맞아들어가기 시작했고, 타구의 질 역시 눈에 띄게 개선됐다. 공을 받아 치는 순간의 힘과 각도가 달라지면서 자연스럽게 장타로 이어지는 비율도 높아지고 있다.일단 타율만 놓고 보면 굉장히 부진한 것 같다. 실제로 김도영의 성적치고는 아쉬운 편이다. 하지만 필요할 때마다 장타를 쳐내며 홈런 8개(1위), 22타점(2위), 19득점(3위)으로 역할은 해주고 있다. 현재 페이스를 유지해 나가면서 타율만 올라가면 금상첨화다.무엇보다 고무적인 점은 건강 상태다. 부상 없이 꾸준히 경기에 출전하면서 자신의 리듬을 유지하고 있다는 점은 향후 시즌 전망을 밝게 만든다. 야구계에서 흔히 나오는 "건강한 김도영은 걱정할 필요가 없다"는 평가가 단순한 기대가 아닌 현실로 이어지고 있는 셈이다.물론 시즌은 길다. 지금의 페이스를 끝까지 유지하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 상대 팀들의 집중 견제 역시 더욱 거세질 가능성이 크다. 하지만 현재 흐름만 놓고 본다면, 김도영은 다시금 '우리가 알던 김도영'으로 돌아갈 준비를 마친 모습이다.이날 광주에서 터진 두 개의 홈런은 의미가 크다. 팀을 연패에서 구해냈고, 동시에 자신의 시즌을 본격적으로 끌어올리는 신호탄이 됐다. 만약 지금과 같은 타격감과 건강을 유지한다면, 김도영은 굳이 모든 것을 다 하지 않더라도 '타격' 하나만으로도 리그를 지배하는 시즌을 만들어낼 가능성이 충분하다.KIA가 5할 승률 복귀를 눈앞에 둔 지금, 그 중심에는 분명 김도영이 있다. 그리고 그의 방망이는 이제 막, 다시 뜨거워지기 시작했다. '신세대 이종범'으로서는 아쉬워도 이승엽 모드만으로도 충분히 무서워지고 있다. 김도영 슈퍼스타김도영 도니살 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 은가누·로우지의 반란… UFC 보상 구조 논란 재점화

주루를 봉인한 김도영은 장타력만으로도 충분히 무서워지고 있다.프로야구 KIA 타이거즈가 길었던 연패의 터널에서 벗어나는 데에는 단 한 선수의 방망이가 결정적인 역할을 했다. 24일 광주 기아챔피언스필드에서 있었던 롯데 자이언츠와의 홈 경기에서 KIA는 4-0으로 승리하며 5연패를 끊어냈다. 이날 승리의 중심에는 단연 김도영(23, 우투우타)이 있었다.양 팀 선발 아담 올러와 제레미 비슬리의 팽팽한 투수전 양상 속에서 좀처럼 균형이 깨지지 않던 경기였다. 양 팀 선발과 불펜이 번갈아 상대 타선을 봉쇄하며 0의 행진이 이어졌고, 경기장은 긴장감으로 가득 찼다. 이러한 흐름을 단숨에 뒤흔든 것은 7회말 김도영의 한 방이었다.선두타자로 나선 그는 상대 투수 비슬리의 초구를 놓치지 않고 과감하게 잡아당겼고, 타구는 좌측 담장을 넘어가는 선제 솔로 홈런으로 이어졌다.비슬리의 129km짜리 초구 스위퍼가 스트라이크존 한복판으로 몰리자 지체없이 방망이를 돌렸다. 완벽하게 잡아당긴 타구는 왼쪽 담장을 훌쩍 넘어가는 선제 솔로 홈런으로 연결됐다. 지난 18일 잠실 두산 베어스전 이후 5경기 만에 터진 시즌 7호포이자, 팽팽했던 0의 균형을 깨부순 결정적인 한 방이었다.홈런 단독 선두로 치고 올라가는 한방이기도 했지만 팀으로서도 의미가 컸다. 연패로 인해 다소 무거웠던 팀 분위기를 일거에 뒤집는 장면이었고, 동시에 상대의 기세를 꺾는 순간이었다. KIA는 곧바로 흐름을 이어갔다. 나성범의 2루타와 한준수의 안타로 만든 찬스에서 고종욱의 적시타까지 터지며 추가 득점에 성공했고, 경기의 주도권은 완전히 KIA로 넘어왔다.김도영의 활약은 여기서 끝나지 않았다. 8회말 1사 2루 상황에서 다시 타석에 들어선 그는 롯데 마무리 김원중의 134km짜리 몸쪽 포크볼을 받아쳐 좌월 투런 홈런으로 연결했다. 승부에 쐐기를 박는 결정적인 한 방이었다. 개인 통산 5번째 연타석 홈런이기도 했다.김도영은 프로 입단 때부터 '제2의 이종범'이라는 기대를 한 몸에 받아왔다. 빠른 발과 공격적인 주루, 그리고 안타 생산력과 장타력까지 여러 면에서 '야구 천재'로 불렸던 과거 레전드와 닮아 있다는 평가였다. 지지난 시즌 제대로 포텐이 터지며 순조롭게 '신세대 이종범'으로 거듭나는 듯했다.하지만 지난 시즌 그를 괴롭힌 햄스트링 부상은 올시즌의 행보를 다시 생각하게 만드는 계기가 됐다. 부상은 단순히 몸 상태의 문제를 넘어 플레이 스타일 전반에 영향을 미친다. 김도영 역시 마찬가지였다. 과감한 주루 플레이와 전력 질주를 기반으로 한 기존 스타일은 매력적이었지만, 동시에 부상 위험을 동반했다.결국 그는 올 시즌을 앞두고 변화를 선택했다. 무리한 주루를 줄이고 타석에서의 집중력을 높이는 방향으로 전략을 수정한 것이다. 지난 시즌 워낙 지긋지긋하게 부상으로 고생했던지라 우선은 이종범 모드를 묶어뒀다. 자신의 몸 상태를 고려하면서도 팀에 가장 기여를 할 수 있는 방식으로 플레이를 재정립한 것이다.사실상 기동력을 봉인했음에도 불구하고, 김도영의 공격력은 여전히 위협적이다. 특히 장타 생산 능력이 살아나며 홈런 부문 선두까지 올라섰다. 이는 단순한 일시적 상승세가 아니라, 타격 메커니즘과 접근법이 안정됐다는 신호로 해석할 수 있다. 꼭 '전천후 플레이어'가 아니라 해도 거포 스타일만으로도 경쟁력을 가져가는 모습이다.