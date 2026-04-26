찰리 푸스 인생 최대의 콘서트, 한국에서 열린다

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오는 10월 11일 고양종합운동장 주 경기장에서 내한 공연을 펼치는 찰리 푸스라이브네이션코리아
한국인이 사랑하는 팝스타, 찰리 푸스(Charlie Puth)가 오는 10월 인생 최대 규모의 콘서트를 한국에서 펼친다. 찰리 푸스는 오는 10월 11일 오후 7시 경기도 고양시 고양종합운동장 주 경기장에서 단독 내한 공연을 펼칠 예정이다. 찰리 푸스의 내한은 2025년 8월 원 유니버스 페스티벌 이후 1년 2개월 만이며, 단독 내한 공연으로는 1년 10개월 만이다.
버클리 음대에서 엔지니어링을 전공한 찰리 푸스는 유튜브에 커버곡을 올리면서 명성을 쌓아 나갔다. 특히 2015년 영화 <분노의 질주 7>의 주제가 '시 유 어게인(See You Again)'을 만들고 부르면서 단숨에 팝스타가 되었다.
영화 개봉을 앞두고 사망한 주연 배우 폴 워커의 추모곡으로도 사랑받은 이 곡은 빌보드 핫 100 차트에서 12주간 1위에 올랐으며, 그래미 어워드 올해의 노래상, 최우수 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 상 후보 등에 올랐다.
셀레나 고메즈가 피쳐링한 '위 돈 토크 애니모어(We Don't Talk Anymore)' 등이 실린 정규 1집 <나인 트랙 마인드(Nine Track Mind)>, 빌보드 핫 100 차트 5위에 오른 '어텐션(Attention)'이 실린 2집 <보이스노츠(Voicenotes)>, 3집 <찰리 역시 모두 발매 후 빌보드 200 차트 상위권에 올랐다.
팝을 듣지 않아도 찰리 푸스는 듣는다