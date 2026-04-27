제작비 2억으로 100억 벌어들인 영화, 책이 더 강렬한 까닭

모든 영화는 그 작품을 대변하는 장면으로써 기억된다. 때로는 시퀀스, 때로는 신, 때로는 쇼트일 수도 있겠다. 짤막한 이야기, 짧은 동영상, 아예 멈춘 그림일 수 있다는 이야기다. 그 모두가 다시 한 장면으로 귀결된다. 유튜브 영상의 썸네일과 같이 이 영화 하면 떠오르는, 혹은 그 영화를 가장 잘 설명하는 한 장면 말이다. 사각의 프레임 안에 담긴 장면은 마치 멈춰선 회화처럼 그를 본 이에게 영화 한 편을, 그를 보았을 때의 감상을 뚝딱 펼쳐낸다. <타이타닉> <박하사탕> <플래툰>에서 서로 같고 다른 팔 벌린 이들의 모습이 꼭 그렇다.
연상호 감독의 <얼굴>에도 한 장면이 있다. 영화를 본 사람라면 많은 수가 같은 장면을 지목할 테다. 아마도 이로부터 영화가 태어났구나 짐작할 수 있는, 영화가 마지막의 마지막까지 감추었다 드러내는 엔딩신 말이다. 엔딩신 프레임 안에는 사각의 프레임이 하나 더 들었다. 카메라는 작은 증명사진 하나를 비춘다. 그 안에 얼굴 하나가 들었다. 이 영화 한 편이 그 얼굴을 확인하기까지의 이야기라 해도 좋다.
제작비 2억 원으로 100억 원을 벌어들였다는 얘기가 유명한 작품이다. 실험적이며 도전적인 프로젝트, <얼굴>은 처음부터 영화가 아니었다. 연상호 감독이 처음으로 발표한 그래픽노블이었다. 이야기가 강조된 출판 만화 형태로써 처음 세상과 만났다는 이야기다. 실사영화 데뷔작 <부산행>으로 천만감독의 영광을 안은 지 2년 만, 2018년 초 두 번째 영화 <염력> 개봉을 앞둔 때였다.