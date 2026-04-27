제작비 2억으로 100억 벌어들인 영화, 책이 더 강렬한 까닭

세미콜론

책 표지애니메이션 연출에 이어 실사영화, 장편과 중편, 단편까지 오가며 표현의 형식부터 관객과의 접점을 다각화해가고 있던 연상호다. 그에게 그래픽노블이란 선택지는 충분히 매력적일 밖에 없는 것이었다. 그림과 실사란 차이, 프레임의 예술이란 공통점, 그러면서도 멈춰 있고 멈춰 있지 않다는 차이점이 서로 다른 맛과 멋을 만들었다. 연상호는 그 같고 다름 위를 자유자재로 오갈 수 있는 드문 작가다. 그가 <얼굴> 이후 <지옥> <반도 프리퀄 631> <계시록> <지옥2: 부활자> 등 그래픽노블을 만화 전문 작가들과 협업해 내고 있다는 사실은 이 매체가 그에게 충분한 매력이 있음을 보여준다.그래픽노블과 영화는 같은 이야기를 한다. 시각장애를 딛고 도장 파는 장인으로 시작해 캘리그래피 연구소까지 차린 전각 달인이 이야기의 중심에 섰다. 눈도 안 보이는 장애인이 아내도 없이 홀로 키운 아들은 다행히 잘 자라 연구소 소장으로 그를 보좌한다. 그 자체로 인간승리의 감동실화가 아닌가. 여러 언론사가 그를 찾아 다루려 하는 것도 당연한 이야기다. 작품은 다큐멘터리 PD 김수진이 장인을 찾아 촬영하는 것으로부터 이야기를 시작한다.연상호의 이야기가 그런 감동실화에 머물 리가 없다. 인간을 불편하게 하는 지점을 집요하게 후벼 파 마침내는 이야기 너머 세상을, 작품을 보는 독자며 관객을 건드리는 것이 그의 장기가 아닌가. <얼굴> 또한 마찬가지다. 경찰에서 걸려온 한 통의 전화는 장인의 아들 임동환 소장을 제 어머니의 시신 앞으로 이끈다. 제가 젖먹이일 때 집을 나갔다던 어머니는 누군가에게 살해돼 암매장돼 있다 이제 막 발견된 듯하다. 김수진 PD의 촬영은 방향을 틀어 더 자극적인 곳으로 파고든다. 그것이 누군가에겐 파괴적일지라도 개의치 않고.