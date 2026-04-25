'최하위 추락' 정관장, '김연경 옛 동료' 품었다

여자 프로배구 이번 시즌 최하위 정관장이 아시아쿼터로 중국 국가대표 출신 아웃사이드히터를 영입했다.
정관장 레드스파크스 구단은 24일 보도자료를 통해 다음 시즌에 함께 할 새 아시아쿼터로 중국 출신 아웃사이드히터 종휘를 15만 달러에 영입했다고 발표했다. 고희진 감독은 "지난 1월 현지에서 종휘 선수의 경기를 직접 본 결과 공수를 두루 겸비해 우리 팀에 꼭 필요한 선수인 점을 확인했고 영입하게 돼 매우 기쁘다"면서 "종휘 선수가 합류하는 대로 체계적으로 준비해 전력을 강화할 예정"이라고 밝혔다.
중국 상하이 출신의 종휘는 2018년부터 올해까지 상하이 브라이트 유베스트에서 활약했고 2021-2022 시즌에는 '배구여제' 김연경의 팀 동료로 활약하기도 했다. 종휘는 한국 여자배구에 '흑역사'로 남아 있는 지난 2022 항저우 아시안게임에서 중국 대표팀으로 출전해 금메달을 목에 걸기도 했다. 과연 정관장은 새 아시아쿼터 종휘 영입을 통해 이번 시즌 최하위로 떨어졌던 성적을 다시 끌어올릴 수 있을까.