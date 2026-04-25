'최하위 추락' 정관장, '김연경 옛 동료' 품었다

정관장 레드스파크스

큰사진보기 ▲정관장은 다음 시즌부터 팀의 중앙 공격을 책임졌던 정호영과 적으로 만나게 된다. 한국배구연맹

올해 V리그 여자부의 FA시장은 작년과 마찬가지로 이적보다는 잔류가 '대세'였다. 실제로 올해 FA 자격을 얻은 23명(작년 미계약자 포함) 중 이적을 선택한 선수는 단 1명(사인 앤 트레이드 제외) 밖에 없었는데 공교롭게도 그 1명이 바로 정관장에서 흥국생명으로 팀을 옮긴 미들블로커 정호영이었다. 가뜩이나 이번 시즌 7년 만에 꼴찌로 떨어지며 최약체로 평가 받는 정관장의 전력이 더욱 약해진 것이다.



하지만 정관장은 보이지 않는 곳에서 전력 보강을 위해 부지런히 움직였고 지난 21일 표승주를 흥국생명에 보내면서 흥국생명의 1라운드 신인 지명권을 받아오는 '사인 앤 트레이드'를 단행했다. 그리고 24일에는 중국에서 정상급 아웃사이드히터로 활약한 종휘를 아시아쿼터로 영입했다. 종휘는 2023년부터 2025년까지 중국 국가대표로 활약한 선수로 커리어는 기업은행의 새 아시아쿼터 오사나이 미와코 못지 않다.



상하이 유베스트 시절 리그 우승 2회와 2022, 2023년 최우수 아웃사이드히터, 2024년 최우수 리시버에 선정됐던 종휘가 왼쪽 한 자리를 책임진다면 정관장의 아웃사이드히터 포지션은 더욱 풍성해 질 수 있다. 이번 시즌을 통해 뛰어난 공격력을 확인한 이선우가 있고 탄탄한 기본기로 언제나 제 역할을 해주는 박혜민이 있으며 17경기에서 144득점으로 인상적인 루키 시즌을 보낸 유망주 박여름도 있다.



아포짓 스파이커를 외국인 선수로 채운다면 현 시점에서 정관장의 가장 큰 약점은 역시 정호영의 이적으로 인해 박은진의 파트너가 사라진 미들블로커 자리다. 현재 정관장의 미들블로커에는 프로 입단 후 5시즌 동안 통산 득점이 65득점에 불과한 이지수와 이번 시즌 단 2경기 출전에 그쳤던 이호빈 밖에 없다. 게다가 정관장은 24일 정관장의 보상 선수로 미들블로커가 아닌 도수빈 리베로를 지명했다.



한편 2025-2026 시즌 챔피언 결정전 우승을 차지한 GS칼텍스 KIXX는 정규리그와 챔프전 MVP를 휩쓴 지젤 실바와 재계약하며 네 시즌 연속 실바와 동행하게 됐다. 여기에 이번 시즌에 활약했던 아시아쿼터 레이나 토코쿠와 결별하고 이번 시즌 한국도로공사 하이패스에서 활약하며 득점 12위(414점)를 기록했던 타나차 쑥솟과 계약하면서 다음 시즌 외국인 선수와 아시아쿼터 구성을 모두 마쳤다.





☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 정관장은 다음 시즌부터 팀의 중앙 공격을 책임졌던 정호영과 적으로 만나게 된다.올해 V리그 여자부의 FA시장은 작년과 마찬가지로 이적보다는 잔류가 '대세'였다. 실제로 올해 FA 자격을 얻은 23명(작년 미계약자 포함) 중 이적을 선택한 선수는 단 1명(사인 앤 트레이드 제외) 밖에 없었는데 공교롭게도 그 1명이 바로 정관장에서 흥국생명으로 팀을 옮긴 미들블로커 정호영이었다. 가뜩이나 이번 시즌 7년 만에 꼴찌로 떨어지며 최약체로 평가 받는 정관장의 전력이 더욱 약해진 것이다.하지만 정관장은 보이지 않는 곳에서 전력 보강을 위해 부지런히 움직였고 지난 21일 표승주를 흥국생명에 보내면서 흥국생명의 1라운드 신인 지명권을 받아오는 '사인 앤 트레이드'를 단행했다. 그리고 24일에는 중국에서 정상급 아웃사이드히터로 활약한 종휘를 아시아쿼터로 영입했다. 종휘는 2023년부터 2025년까지 중국 국가대표로 활약한 선수로 커리어는 기업은행의 새 아시아쿼터 오사나이 미와코 못지 않다.상하이 유베스트 시절 리그 우승 2회와 2022, 2023년 최우수 아웃사이드히터, 2024년 최우수 리시버에 선정됐던 종휘가 왼쪽 한 자리를 책임진다면 정관장의 아웃사이드히터 포지션은 더욱 풍성해 질 수 있다. 이번 시즌을 통해 뛰어난 공격력을 확인한 이선우가 있고 탄탄한 기본기로 언제나 제 역할을 해주는 박혜민이 있으며 17경기에서 144득점으로 인상적인 루키 시즌을 보낸 유망주 박여름도 있다.아포짓 스파이커를 외국인 선수로 채운다면 현 시점에서 정관장의 가장 큰 약점은 역시 정호영의 이적으로 인해 박은진의 파트너가 사라진 미들블로커 자리다. 현재 정관장의 미들블로커에는 프로 입단 후 5시즌 동안 통산 득점이 65득점에 불과한 이지수와 이번 시즌 단 2경기 출전에 그쳤던 이호빈 밖에 없다. 게다가 정관장은 24일 정관장의 보상 선수로 미들블로커가 아닌 도수빈 리베로를 지명했다.한편 2025-2026 시즌 챔피언 결정전 우승을 차지한 GS칼텍스 KIXX는 정규리그와 챔프전 MVP를 휩쓴 지젤 실바와 재계약하며 네 시즌 연속 실바와 동행하게 됐다. 여기에 이번 시즌에 활약했던 아시아쿼터 레이나 토코쿠와 결별하고 이번 시즌 한국도로공사 하이패스에서 활약하며 득점 12위(414점)를 기록했던 타나차 쑥솟과 계약하면서 다음 시즌 외국인 선수와 아시아쿼터 구성을 모두 마쳤다. 여자배구 정관장레드스파크스 종휘 아시아쿼터 정호영 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

항저우 아시안게임 금메달리스트 종휘는 중국리그에서 정상급 아웃사이드히터로 활약했던 선수다.2023-2024 시즌 정규리그 3위를 기록하며 7년 만에 봄 배구에 진출했던 정관장은 시즌이 끝나고 이소영이 IBK기업은행 알토스로 이적했고 외국인 선수 지오바나 밀라나(NEC 레드 로켓츠 가와사키)와의 재계약에 실패했다. 하지만 정관장은 이소영의 보상 선수로 아웃사이드히터 표승주(흥국생명 핑크스파이더스)를 데려왔고 외국인 선수로 반야 부키리치(일 비종떼 피렌체)를 지명하며 전력을 재정비했다.정관장은 외국인 선수 부키리치와 아시아쿼터 메가왓티 퍼티위의 포지션이 겹친다는 문제가 생겼지만 고희진 감독은 198cm의 장신 부키리치를 아웃사이드히터로 변신시키는 모험을 단행했다. 부키리치는 우려를 씻고 638득점(5위)과 함께 34.38%(10위)의 리시브 효율을 기록하는 기대 이상의 활약을 펼쳤고 메가와 부키리치가 '쌍포'를 형성한 정관장은 2024-2025 시즌 챔프전 준우승이라는 성적을 올렸다.하지만 정관장의 진짜 문제는 2024-2025 시즌이 끝난 후에 본격적으로 시작됐다. 팀 전력의 절반 이상이라 할 수 있는 외국인 선수 부키리치, 아시아쿼터 메가와 재계약에 실패한 데 이어 자유계약선수(FA) 자격을 얻었던 표승주와도 계약하지 못했다. 표승주의 자리를 메워야 했던 정관장은 아시아쿼터 드래프트에서 태국 출신의 위파위 시통(슈프림 촌부리)을 지명했지만 위파위는 작년 2월 무릎 수술을 받은 선수였다.그렇게 불안하게 시즌을 시작한 정관장은 팀의 맏언니 염혜선 세터마저 무릎 부상으로 시즌 절반 이상 결장했고 아시아쿼터 위파위는 정관장 유니폼을 입고 1경기도 뛰지 못한 채 교체되고 말았다. 정관장은 작년 12월 배구 예능 <신인감독 김연경>을 통해 배구팬들에게 얼굴을 알린 몽골 출신의 유망주 인쿠시(목포과학대)를 새 아시아쿼터로 영입했지만 인쿠시 역시 정관장을 반등 시키진 못했다.인쿠시는 정관장 유니폼을 입고 17경기에 출전했지만 32.65%의 공격 성공률로 104득점을 기록했고 리시브 효율도 14.19%에 그치며 공수에서 기대에 미치지 못했다. 정관장은 풀타임 주전으로 첫 시즌을 치른 이선우가 34.24%의 성공률로 368득점을 기록했고 최서현 세터가 세트 부문 4위(세트당 9.46개)에 오르는 성과도 있었지만 8승28패에 그치며 7개 구단 체제로 바뀐 후 처음으로 최하위에 머물렀다.