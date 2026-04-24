이동휘 연기 보며 직장 생활의 해법을 찾았습니다

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영화 <메소드연기>의 한 장면.실제 배우 이동휘는 원톱 주연은 아니어도 주연급 내지 확실한 조연에서 빛을 발한다. 영화 보는 눈이 탁월해 천만 배우 타이틀을 갖고 있고, 패션에도 관심이 많고 잘 알기에 패셔니스타로 불린다. 나아가 다양한 캐릭터로 코미디 연기를 펼치며 유명해졌기에 '코미디 전문 배우'라고 해도 손색이 없다.영화 <메소드연기>는 그런 이동휘의 실제 모습을 거의 그대로 가져와 배역 '이동휘'에 입혔다. 실제의 그가 '코미디 배우'라는 타이틀에 질색하는지는 알 수 없지만, 영화 속에서는 분명 그런 고민을 안고 있다. 즉 이동휘는 대중이 좋아하는 캐릭터가 아니라 자신이 원하는 모습이 되고 싶어 한다.영화 속 이동휘는 영화 안과 밖에서 고심을 거듭한다. 배우는 대중의 사랑을 갈구하면서도 동시에 대중에게서 벗어나고 싶어 한다. 배우로서의 자아는 대중의 사랑을 먹고 살지만, 개인으로서의 자아는 평범하게 살고 싶어 하며 스스로의 이미지를 만들어 가고 싶어 한다. 당연한 고민일 수 있지만, 배우라는 존재는 대중없이는 성립하기 어렵다.그런 면에서 이동휘의 고민은 '배부른 자의 고민'처럼 보일 수도 있다. 극 중에서도 언급되듯, 누군가는 "백 번을 도전해도 오디션 한 번 보기 어렵다"고 말한다. 그는 이미 전 국민이 알고 열광하는 캐릭터의 주인이기 때문이다. 다만 모두가 좋아한다고 해도 정작 본인이 싫다면, 그 역시 피할 수 없는 갈등이다.