이동휘 연기 보며 직장 생활의 해법을 찾았습니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
배우 이동휘는 코미디 <알계인>의 알계인 역을 맡아 일약 스타덤에 올라 전 국민에게 알려져 있다. 그런데 정작 그는 알계인을 경멸한다. 초록 외계인의 술 취한 연기로 각인되어 있어서다. 그는 알계인이라면 치가 떨리고, 더 이상 코미디 연기, 웃기는 연기를 하기 싫다. 그렇게 2년 동안 수많은 제안을 뿌리쳤다.
하지만 이젠 뭐라도 해야 한다. 소속사도 먹고살아야 하고, 더 시간이 지나면 아무도 찾지 않을지 모른다. 그러던 찰나 톱스타 정태민이 곧 들어갈 사극 드라마 <경화수월>의 상대 임금 역으로 이동휘를 추천한다. 얼떨결에 캐스팅된 이동휘는 '메소드 연기'를 보여 주겠다며 극 중 임금처럼 실제로 단식에 들어간다.
오랜만의 촬영이라 그런지 NG가 이어지고, 몰래 먹으려다 실패한 삼각김밥이 탄로 나기도 한다. 정태민과 기싸움까지 벌이며 현장은 난장판 직전이다. 급기야 이동휘로서는 절대로 받아들일 수 없는 대본 수정이 갑작스레 진행되며 촬영은 걷잡을 수 없는 파국으로 치닫는다. 이동휘는 과연 코미디에서 벗어나 메소드 연기를 펼쳐 보일 수 있을까?