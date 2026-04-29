사루키안 vs 토푸리아, 선 넘은 독설전... 장외전쟁 치열

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일리아 토푸리아(사진 왼쪽)의 화력은 동체급 최강이다.UFC 제공
단순 설전 넘어선 '흥행 카드'
이번 갈등은 단순한 말싸움으로 끝나지 않을 가능성이 크다. UFC에서는 이러한 서사가 실제 경기 성사로 이어지는 경우가 많았기 때문이다.
토푸리아는 강력한 타격을 기반으로 한 피니시 능력이 뛰어난 파이터이며, 사루키안은 레슬링과 컨트롤 능력을 갖춘 올라운더다. 두 선수의 파이팅 스타일은 극명하게 대비되며, 이는 곧 흥행성이 높은 매치업으로 이어진다.
여기에 장외 설전까지 더해지며 팬들의 관심은 이미 최고조에 달하고 있다. 서로를 향한 조롱과 비판이 반복될수록, 경기는 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 '감정의 결산 무대'로 인식된다.
현실적인 측면에서도 가능성은 충분하다. 사루키안은 꾸준히 타이틀 도전권을 요구하고 있고, 토푸리아 역시 "누구와 싸워도 상관없다"는 입장을 유지하고 있다. UFC 입장에서도 흥행성과 경쟁력을 동시에 확보할 수 있는 카드인 만큼, 매치 성사 가능성은 점점 높아지고 있다.
하지만 둘의 경기는 당장은 이루어지기 힘들다. 토푸리아는 오는 6월 15일 백악관에서 있을 'UFC 프리덤 250'에서 '하이라이트' 저스틴 게이치(38, 미국)를 상대로 1차 방어전을 치르기 때문이다. 빨라야 그 다음에야 매치업이 성사될 수 있다.
결국 이번 설전은 단순한 신경전이 아니다. 라이트급 주도권을 둘러싼 치열한 권력 다툼의 시작이다. 토푸리아의 자신감과 사루키안의 집요한 반격이 맞물린 가운데, 두 선수의 충돌은 이미 시작됐다. 그리고 갈등의 종착지는, 결국 옥타곤 위에서 결정될 가능성이 점점 커지고 있다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기