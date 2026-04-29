사루키안 vs 토푸리아, 선 넘은 독설전... 장외전쟁 치열

UFC 제공

일리아 토푸리아(사진 왼쪽)와 아르만 사루키안의 장외전쟁은 갈수록 심화되고 있는 분위기다.UFC 라이트급에서 새로운 앙숙으로 떠오르고 있는 챔피언 '투우사' 일리아 토푸리아(29, 조지아/스페인)와 랭킹 1위 '아할칼락의 호랑이' 아르만 사루키안(30, 아르메니아/러시아)의 날선 신경전이 갈수록 뜨거워지고 있다. 당장 다음 경기에서 붙을 것도 아니지만 서로에 대한 선넘은 비방을 주고받으면서 옥타곤 밖 장외 전쟁을 이어나가고 있는 모습이다.최근 토푸리아는 '야후 스포츠'를 통해 사루키안에게 "완전히 멍청하다"는 표현을 서슴지 않으며 강도 높은 비난을 퍼부었다. 단순한 도발을 넘어 외모와 태도까지 문제 삼으며 "부자인 척만 하는 애송이다"고 깎아내렸다. 이어 경기 전망에 대해서도 "우리가 싸우면 1라운드에 턱을 부러뜨릴 것이다"며 압도적인 승리를 장담했다.이 발언은 UFC 특유의 트래시 토크를 감안하더라도 상당히 수위가 높은 편이다. 특히 상대의 기술적 강점까지 부정하며 "테이크다운을 시도해도 성공하지 못할 것이다"고 말한 부분은 사루키안의 핵심 무기인 레슬링을 정면으로 부정한 셈이다.거기에 더해 "하는 짓도 어린아이고 생긴 것도 어린아이같다"는 말 또한 일반적인 비난의 경계를 훌쩍 넘어갔다는 의견이 많다. 이에 사루키안 역시 'MMA 정키'를 통해 즉각 반응했다. 그는 "토푸리아는 질투하고 있다. 내가 성장하고 주목받는 것이 불편한 것이다"고 주장했다.이어 "그는 나를 아무 것도 아닌 선수로 만들고 싶어 한다. 하지만 실제로 싸우자고 하면 피할 가능성이 크다"고 덧붙이며 챔피언의 태도를 정면으로 비판했다. 결국 두 선수의 감정은 단순한 경쟁을 넘어 개인적인 영역까지 확장된 상태다.