쇼호스트와 까칠한 청년 농부의 로맨스, 왜 이렇게 매력적이지?

▲SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' SBS

덕풍마을이라는 가상의 시골을 통해 펼쳐지는 수려한 자연미, 고두심을 비롯한 동네 사람들의 정겨운 이야기는 일상에 지친 담예진과 시청자 모두에게 대리 힐링을 선사한다. 이는 <오늘도 매진했습니다>가 단순한 남녀 로맨스를 넘어, 각자의 상처를 치유해 가는 이야기로도 확장될 수 있다는 기대감을 남긴다.

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반면 첫 방송에서 드러난 익숙한 극의 전개 방식은 <오늘도 매진했습니다>에겐 장점이자 동시에 약점으로도 작용한다. 성격이 극단적으로 다른 남녀 주인공, 그리고 도시와 시골이라는 대비되는 배경 설정은 보는 시각에 따라 친숙함 대신 식상함으로 느껴질 가능성도 있기 때문이다.

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주인공 예진의 상황을 설명하는 과정에서 과도한 우울감과 다소 처지는 분위기의 구성이 강조된 부분은 살짝 아쉬움을 남겼다. 새로운 자극을 기대하는 일부 시청자들에게는 자칫 "뻔하다"는 인상을 줄 수도 있는 지점이다.

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그럼에도 안효섭과 채원빈 두 배우가 그려낼 무공해 로맨스는 다음 회차에 대한 기대감을 키우며 무난한 출발을 알렸다. 세상의 모든 것을 팔 수 있다는 자신감 충만한 여자와 결코 돈으로도 진심만큼은 살 수 없다고 생각하는 남자가 그려나갈 달콤한 이야기는 '로맨틱 코미디의 유통 기한은 무한대'라는 진리를 다시 한번 시청자들에게 증명하고 있다.

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