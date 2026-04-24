쇼호스트와 까칠한 청년 농부의 로맨스, 왜 이렇게 매력적이지?

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SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'SBS
히트홈쇼핑 쇼호스트 담예진(채원빈 분)은 24시간 내내 '완판'만을 생각하는 워커홀릭 여주인공이다. 성공이라는 목표가 주는 압박감 때문에 불면증에 시달리면서도 늘 승승장구하던 그녀에게 위기가 찾아왔다. 자신이 담당하던 프라임 시간대를 라이벌 쇼호스트에게 빼앗긴 예진에겐 글로벌 뷰티 브랜드 입점이라는 새로운 목표가 부여됐다.
화장품만은 다루지 않는다는 독특한 방송 철학을 지닌 그녀였지만, 팀원들의 생존이 걸린 문제 앞에선 고집을 꺾을 수밖에 없었다. 이를 위해 해당 업체의 주재료이자 전 세계 단 한 곳에서만 키운다는 버섯을 재배하는 농장주를 섭외하는 것이 예진이 해결해야 할 첫 번째 과제가 되었다.
하지만 일이 뜻대로 진행될 리 만무했다. 한적한 시골 덕풍마을에서 '메추리'로 불리는 의문의 남자 매튜 리(안효섭 분)는 결코 만만한 상대가 아니었다. 평범한 농장주처럼 보이는 그는 사실 화장품 원재료를 만드는 업체의 실세 대표, 그리고 마을의 머슴(?) 역할 등 1인 3역을 수행 중인 인물이었다.
'까칠남'도 완판시킬 수 있을까?