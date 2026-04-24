엄상백 잃었지만 노시환 부활한 한화, 해법은 '공격야구'

부진을 딛고 돌아온 4번타자 노시환이 시즌 첫 홈런포를 신고하며 부활을 알렸다. 하지만 투수 엄상백은 시즌아웃이라는 비보도 동시에 전했다.23일 잠실구장에 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기를 앞두고 한화에는 공교롭게도 좋은 소식과 나쁜 소식이 동시에 전해졌다. 좋은 소식은 간판타자 노시환이 열흘 만에 1군경기 명단에 다시 이름을 올렸다는 것, 나쁜 소식은 엄상백이 팔꿈치 수술을 받으며 내년에나 복귀가 가능하다는 것이었다.한화 구단에 따르면 엄상백은 병원 검진 결과 우측 관절 내 뼛조각과 내측부인대 파열이 발견되어 수술을 진행한 것으로 알려졌다. 재활 기간 등 관련 내용은 수술 후 경과를 지켜본 후 결정될 예정이다.엄상백은 2025시즌을 앞두고 한화와 4년 최대 78억 원 FA 계약을 맺고 KT에서 이적했다. 2022시즌 리그 승률왕에 올랐고, 2024년엔 13승을 올리며 개인 한 시즌 최다승을 올렸던 수준급 선발자원으로 꼽혔기에 한화 투수진에 큰 힘이 될 것으로 기대됐다.하지만 엄상백의 커리어는 한화에서 순탄하지 못했다. 2025시즌 첫 해 28경기 등판해 2승 7패 1홀드 평균자책점 6.58이라는 극도의 부진에 빠졌고 한국시리즈 엔트리에서도 탈락했다.절치부심한 엄상백은 올해 재기를 노렸다. 하지만 시범경기에서의 부진으로 선발경쟁에서 탈락했고 개막엔트리에도 이름을 올리지 못했다. 지난 3월 31일 1군의 부름을 받은 엄상백은 불펜으로 KT전에 마운드에 올랐으나 0.2이닝 2피안타 1사사구를 허용하며 부진했다. 네 번째 타자인 허경민을 상대하다가 공이 머리쪽으로 향하며 시즌 1호 헤드샷 퇴장을 당했다.그리고 이 경기는 올시즌 엄상백의 처음이자 마지막 등판이 됐다. 다음 날인 1일 엄상백은 훈련 중 팔꿈치 통증을 느껴 엔트리에서 말소됐고 결국 수술대에 오르며 시즌을 마감하게 됐다. 엄상백이 정상적으로 컨디션을 회복한다고 해도 내년 중반에나 복귀가 가능할 것으로 보이기에 한화는 4년 대형계약의 2년 이상을 소득없이 날리게 됐다.한화는 올시즌 투수력 문제로 유독 어려움을 겪고 있다. 지난 시즌에는 엄상백의 부진에도 불구하고 탄탄한 선발진과 필승조를 구축하며 리그 평균자책점 1위에 올랐으나, 올해는 폰세-와이스-김범수-이태양 등 주전급 투수들이 대거 이적하고 그 공백을 메우지 못하면서 자책점 최하위로 추락한 상태다. 여기에 5선발이나 롱릴리프로 활용할수 있었던 엄상백마저 또다시 부진에 이어 이탈한 것은 더 뼈아프게 다가올 수밖에 없다.김경문 한화 감독은 "엄상백 본인이 지난 시즌 아쉬움을 많이 느껴서 열심히 노력했다. 이래서 FA 선수들은 스트레스가 크다. 아직 선수 생활도 많이 남았으니 구단과 상의 끝에 수술하기로 결정했다. 올 시즌은 없다고 생각하고 해야 한다"며 안타까움을 감추지 못했다.하지만 4번타자 노시환의 복귀는 한화에게 '공격야구'의 부활이라는 새로운 희망을 남겼다. 노시환은 지난 2월 한화와 11년, 총액 307억 원에 초대형 비FA 다년 계약을 체결했다. 그러나 대형계약 이후 대표팀 유니폼을 입고 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서부터 시작된 타격 침체가 시즌 개막까지 이어졌다.앞선 13경기서 노시환은 홈런없이 타율 .145, 3타점에 그쳤다. 지난 13일에는 1군 엔트리서 말소되기도 했다. 한화는 노시환의 슬럼프가 더 길어지기 전에 시즌 초반에 휴식과 재정비 기회를 주는 길을 선택했다. 2군에서 타격감을 가다듬은 노시환은 1군에서 말소된 지 정확히 열흘째가 된 23일 LG전에 드디어 복귀했다.한화는 LG와의 주중 3연전에서 이미 2연패를 당하며 분위기가 침체된 상황이었다. 더구나 전날인 22일 경기에서는 타선이 꽁꽁 묶이며 1안타 영봉패(0-3)를 당하는 수모까지 겪었다. 자연히 노시환의 복귀 타이밍에 시선이 쏠릴 수밖에 없는 상황이었다.김경문 감독은 노시환을 복귀전에서부터 다시 4번타자 겸 3루수에 배치하며 믿음을 드러냈다. 첫 타석에서 LG 선발 이정용을 상대로 3구 삼진으로 무기력하게 물러날 때만 해도 노시환은 아직 타격 감각을 되찾지 못한 것처럼 보였다.하지만 두 번째 타석에서 노시환은 LG 함덕주를 상대로 직구를 공략하여 좌측 담장을 넘어가는 솔로홈런을 터뜨리며 마침내 긴 부진 탈출을 알렸다. 노시환의 올시즌 1호이자 정규시즌 217일 만의 홈런포였다.여기에 노시환은 세 번째 타석에서 볼넷으로 출루한 데 이어, 네 번째 타석에서는 안타를 터뜨리며 3번째 출루에 성공했다. 공격만이 아니라 3루 수비에서도 안정된 모습을 보였다.또한 7회초 1사 1루에서는 누상에서 주자로 나가있다가 상대 견제에 걸려 런다운 위기에 몰렸으나 끝까지 포기하지 않고 허슬플레이를 펼쳐 세이프에 성공하면서 주루플레이에서도 투지를 발휘했다. 노시환의 이날 성적은 4타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점 1볼넷을 기록했다.한화는 이날 노시환의 활약을 비롯하여 타선이 12안타 3홈런을 터뜨리며 살아난 것이 승리의 원동력이 됐다.마운드에서는 선발 황준서에 이어 김서현-정우주-박상원-조동욱 등 이날도 무려 8명의 투수를 투입하는 벌떼야구를 펼쳤다. 특히 임시 마무리로 낙점된 외국인 투수 잭 쿠싱은 2이닝을 책임지며 시즌 첫 세이브를 기록했다.한화는 LG를 8-4로 격파하며 2연패를 탈출하고 3연전 스윕을 막아냈다. 9승 12패로 NC-두산과 공동 6위다. 경기후 노시환은 "야구하는 게 오랜만이라서 너무 재미있었다. 첫 타석에서 삼진으로 물러났지만, 공이 잘 보여서 자신감이 생겼다. 첫 홈런을 치고나서는 안도했다"고 전했다.또한 노시환은 "그동안 성적이 안좋아서 예전 모습을 찾을 수 있을까 하는 걱정도 있었다. 2군에서 연습하고 좋은 조언도 들으면서 안 좋은 생각들을 떨쳐낼 수 있었다.응원해 주시는 팬들분이 많다는 덕분에 생각이 많이 바뀌었다."며 고마움을 함께 전했다.올해의 한화는 전력상 투수진보다 타선의 분발이 더 절실한 상황이다. 노시환이 살아난다면 한화는 페라자-문현빈-노시환-강백호-채은성으로 이어지는 리그 최강의 2~6번 타선을 가동할수 있게 된다. 과연 노시환의 부활이 한화 상승세의 전환점이 될수 있을까. 이제 한화는 24일부터 NC를 상대로 홈에서 주말 3연전에 돌입한다.