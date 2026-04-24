'1골 1도움' 오현규, 컵 대회 4강 진출 견인... 홍명보호 비밀병기 될까

오현규가 튀르키예 무대에서 성공적인 활약을 펼치고 있다. 튀르키예컵 8강전에서 1골 1도움을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.베식타시는 24일(한국시간) 튀르키예 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 열린 2025-2026 튀르키예컵 8강전에서 알란야스포르에 3-0으로 승리했다. 이로써 4강에 진출한 베식타시는 콘야스포르와 결승 진출을 놓게 다투게 됐다.이날 베식타시는 4-1-4-1 포메이션을 가동했다. 최전방 원톱에는 오현규가 자리했고, 2선에는엘 빌랄 투레-주니오르 올라이탄-오르쿤 쾨크취-바클라프 체르니가 포진했다. 수비형 미드필더는 윌프레드 은디디, 포백은 리드반 일마즈-에미란 토프쿠-엠마누엘 아그바두-아미르 무리요, 골문은 에르신 데스타놀루가 지켰다.알란야스포르는 3-4-2-1 포메이션으로 응수했다. 코리안리거 황의조가 2선 공격형 미드필더 자리에 배치됐다.전반 5분 투레의 패스를 받은 오현규가 박스 밖에서 중거리 슈팅을 시도했으나 골문 왼편으로 크게 벗어났다. 9분에는 황의조의 슈팅이 상대 수비에 가로막혔다.오현규는 부지런히 아래로 내려와서 동료들의 패스를 받았다. 전반 10분과 15분에는 오현규가 상대의 거친 압박에 의해 넘어지며 파울을 얻어내기도 했다.베식타시는 전반 17분 선제골을 터뜨렸다. 패스 과정에서 오현규가 관여했다. 상대 수비수에게 등을 진 상태에서 공을 받은 뒤 체르니에게 내줬다. 체르니는 오른쪽 공간으로 패스했고, 오버래핑에 나선 무리요가 낮게 크로스했다. 이어 오현규의 발을 맞고 미세하게 굴절되며 투레에게 향했는데, 투레가 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 이 골은 오현규의 어시스트로 기록됐다.전반 31분 오현규에게 두 번째 기회가 찾아왔다. 올라이탄의 크로스를 헤더로 연결했지만 골문을 벗어났다. 전반은 1-0으로 종료됐다.후반 2분 수비 진영에서 전방으로 패스가 투입됐고, 수비 뒷공간을 침투한 황의조의 오른발 슈팅이 골문 왼편으로 빗나갔다. 후반들어 다소 지루한 공방으로 이어지는 흐름이었다. 전반전과 비교해 오현규로 향하는 패스가 부족했다.오현규는 연계 플레이에 조금 더 집중했다. 후반 17분 오현규가 체르니의 패스를 받고 돌아선 뒤 왼쪽의 투레에게 연결했다. 투레의 오른발 슈팅은 골문 위로 떠올랐다. 후반 29분 황의조가 교체 아웃됨에 따라 에페칸 카라카가 들어갔다.긴장감 있는 승부처에서 방점을 찍은 주인공은 오현규였다. 후반 38분 에르투그룰 타스키란 골키퍼의 치명적인 패스 미스가 나왔다. 이 공을 가로챈 올라이탄이 자유로운 위치에 있던 오현규에게 패스했다. 오현규는 침착하게 오른발 인사이드 슈팅으로 쐐기골을 성공시켰다.이어 후반 40분에는 라시차의 크로스를 받은 쾨크취의 헤더골이 터지면서 승부는 베식타시로 완전히 기울었다. 후반 44분 오현규는 살리 우찬과 교체 되면서 경기를 마쳤다. 베식타시는 마지막까지 실점하지 않으며 3골차 승리로 마감했다.오현규는 올 시즌 벨기에 헹크에서 주전 공격수로 도약, 공식 대회 32경기에 출전해 10골 3도움을 기록하며 인상적인 활약을 선보였다. 하지만 시즌 도중 감독 교체가 이뤄졌고, 오현규는 갑작스럽게 주전에서 밀렸다.이에 오현규는 겨울 이적시장 기간에 벨기에를 떠나 튀르키예 명문 베식타시로 이적했다. 이적료는 1,400만 유로(약 241억 원)으로 베식타시 구단 역대 이적료 3위에 해당하는 거액이었다. 베식타시가 오현규에 거는 기대감은 컸다.오현규는 데뷔전인 알란야스포르전에서 환상적인 오버헤드킥 득점으로 강렬한 인상을 남겼다. 데뷔전부터 3경기 연속 득점 행진을 이어나가며 베식타시의 확실한 주전으로 발돋움했다.튀르키예 무대에 성공적인 연착륙한 오현규는 꾸준하게 득점 레이스를 이어나갔다. 3월 A매치 브레이크 이후에도 오현규의 활약은 그치지 않았다. 지난 11일 안탈리야스포르전에서 베식타시 이적 후 첫 멀티골을 기록했다.올 시즌 리그에서 4위에 머물고 있는 베식타시는 사실상 우승이 어려운 상황이다. 튀르키예 컵은 베식타시가 우승에 도전할 수 있는 유일한 대회였다. 이번 알란야스포르와의 컵 8강전에서 오현규는 승리의 일등공신이었다.총 89분을 활약한 오현규는 1골 1도움을 포함, 슈팅 4회, 기회 창출 2회, 패스 성공률 95%, 터치 39회 등을 기록했다. 특히 오현규의 장점이 묻어난 것은 경합 상황이다. 이날 지상 볼 경합 6회 시도 중 6회를 모두 성공했다. 상대로부터 얻어낸 파울도 무려 5회였다. 그만큼 오현규는 상대 수비진에게 끊임없이 긴장감을 줬다.축구 통계 전문 업체 '폿몹'은 오현규에게 양 팀 통틀어 최다 평점인 8.8을 부여했다. 오현규의 활약에 힘입은 베식타시는 컵 4강에 진출하며 우승에 한 발짝 다가섰다.2026 북중미 월드컵 개막까지 50일이 채 남지 않은 상황에서 유럽파 코리안리거들의 활약에 더욱 관심이 집중되고 있다. 황희찬(울버햄프턴)은 최근 프리미어리그에서 강등의 아픔을 겪었다. 이재성(마인츠), 황인범(페예노르트)는 최근 부상으로 신음하고 있으며, 이강인(PSG)는 주전 경쟁에서 밀리며 중요한 경기에 결장하고 있다. 김민재(바이에른 뮌헨)은 현재 소속팀에서 세 번째 센터백의 입지다.그래서인지 올 시즌 유럽에서 가장 주가를 올리는 선수는 오현규에 대한 기대감이 커지고 있다. 오현규의 장점은 준수한 스피드, 파워, 강력한 슈팅 능력, 여기에 골 결정력까지 갖췄다.오현규는 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀에서 확실한 주전이라고 보기 어렵다. 최전방에는 손흥민(LAFC)가 자리하고 있기 때문이다. 하지만 손흥민은 올 시즌 MLS 개막 후 많은 도움을 기록하는 것에 반해 리그에서는 무득점이다. 지난 시즌 13경기 12골을 기록한 것과 비교하면 더욱 아쉬움이 남을 수 밖에 없다.이에 반해 오현규는 튀르키예 이적 후 공식 대회 12경기에서 8골 3도움이다. 경기당 평균 1개에 육박하는 공격 포인트다. 이뿐만 아니라 오현규는 홍명보 한국 A대표팀 감독이 지휘봉을 잡은 이후 손흥민과 더불어 A매치 최다인 6골을 기록 중이다.홍명보 감독은 지난해 9월부터 열린 A매치 평가전에서 최전방 원톱에 손흥민과 오현규를 번갈아가며 시험하고 있다. 최근 3월 A매치에서는 코트디부아르전에서 오현규, 오스트리아전에서 손흥민이 선발 로 나섰다. 한국은 이번 2경기에서 무득점 2연패를 당했다. 월드컵을 앞두고 적신호가 켜진 이유다.물론 오현규와 손흥민의 공존도 가능하다. 오현규를 최전방, 손흥민을 왼쪽 윙 포워드로 돌리는 방안이다. 다만 손흥민에게 가해지는 수비 부담은 변수가 될 수 있다.이번 2026 북중미 월드컵에서 A조(체코, 멕시코, 남아공)에 속한 상대국들은 손흥민, 이재성, 이강인의 공격 삼각편대에 더 주목할 수 밖에 없다. 오현규는 상대적으로 덜 알려진 공격수다. 과연 오현규가 이번 월드컵에서 최고의 비밀병기가 될 수 있을지 주목된다.