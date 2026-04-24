'어느새 5위'... 반등 성공한 제주SK, 반전 드라마 중심에 선 세르지우 코스타 '지도력'

어느새 5위까지 올라왔다. 지난해 굴욕을 딛고 반전 드라마를 집필하고 있는 제주. 그 중심에는 새롭게 부임한 세르지우 코스타 감독의 지도력에 눈길이 쏠리고 있다.세르지우 코스타 감독이 이끄는 제주SK는 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드가 종료된 가운데 3승 3무 3패 승점 12점 5위에 자리하고 있다.지난해 이들은 굴욕의 시간을 보내야만 했다. 베테랑 사령탑 김학범 감독 체제 아래 파이널 A 진출을 넘어 아시아 진출권까지 노렸으나 부진이 깊어졌다. 25라운드까지 단 8승에 그치면서 하위권을 전전했으며 김 감독이 떠난 후에도 극적인 반등을 이뤄내지 못했고, 11위로 승강 플레이오프로 추락했다.수원 삼성과 혈투 끝에 생존했지만, 올해 이들을 바라보는 시선은 그리 곱지 않았다. 겨울 이적시장에서는 핵심 김승섭을 비롯해 안태현·송주훈·임채민 등 주요 자원들이 빠져나가면서 대대적인 개편이 이뤄졌고, 디펜딩 챔피언 전북을 비롯해 서울·울산·강원·포항 등과 같은 경쟁권 팀들의 전력도 만만치 않았기 때문.출발은 쉽지 않았다. 개막전서 광주와 무승부를 거둔 이후 안양·서울·울산에 3연패를 헌납했고, 순위는 최하위에 자리하게 됐다. 하지만, 3월 A매치 후 급격한 상승 곡선을 선보이고 있다. 6라운드 부천전에서 1-0 승리를 거두면서 반전의 기틀을 마련했고, 이어 포항(승)·김천(무)에 승점 4점을 챙겨오면서 활짝 웃었다.이에 그치지 않고, 22일 대전월드컵경기장에서 열렸던 9라운드 원정 맞대결에서는 박창준의 결승 골에 힘입어 0-1 신승을 챙기며 5경기 무패 행진(3승 2무)을 질주하고 있는 상황.이처럼 점차 반등에 성공하고 있는 가운데 제주의 반전 드라마를 최전선에서 집필하고 있는 세르지우 코스타 감독의 지도력에 대해서 상당한 이목이 집중되고 있다. 1973년생인 세르지우 코스타는 비선수 출신 지도자로 2007년부터 전 대표팀 사령탑이었던 파울루 벤투 감독의 사단으로 합류하며 이름을 알렸다.스포르팅 스카우트·전력 분석관을 거쳐 포르투갈 대표팀 수석코치·전력 분석관, 크루제이루·올림피아코스·충칭 당다이 리판에서 경력을 쌓았고, 2018년 여름부터 2022년 겨울까지 대한민국 대표팀 수석코치 임무를 성공적으로 수행했다. 정식 감독 경험이 없는 부분은 아쉬웠지만, K리그·한국 축구에 익숙하다는 점과 확실한 전술 철학을 보유했다는 점은 강점으로 꼽혔다.실제로 이런 특징들이 명확하게 나타났다. 사령탑 경험이 풍부하지 않은 탓에 개막 후 4경기 무승에 그치면서 의구심을 자아냈지만, 이후 본인만의 뚜렷한 전술 철학을 토대로 서서히 반등하기 시작했다. 코스타 감독은 제주 부임 후 현대 축구에서 가장 많이 활용하는 포메이션인 4-4-2 전형을 사용하며 철학을 녹이는 데 주력하고 있다.벤투 감독과 비슷한 철학을 공유하고 있는 그답게 후방에서 세밀한 빌드업 패턴을 바탕으로 빠른 공수 전환을 중요시하며, 선수들에게 능동적인 움직임을 강조하는 모습을 선호한다. 또 중앙과 측면을 가리지 않고, 볼을 소유한 선수가 나타나게 되면 수적 우위를 통해 상대 수비 구조를 벗겨내며 과감한 전진을 보여주고 있다. 이를 통해 공격 진영까지는 빠르게 올라간다.개막 초반부에는 지나치게 후방으로 밸런스가 치우진 탓에, 그리 큰 재미를 보지 못했으나 최근 5경기 무패 행진을 달리면서부터는 확실하게 달라진 모습을 선보이고 있다. 코스타 감독은 3월 A매치 후 전술적인 틀을 수정하며 밸런스를 조정했다. 수비 라인을 올리면서 강력한 압박 체계를 구축했고, 선수들의 포지셔닝 역시 재조정하는 데 성공했다.효과는 확실했다. 직전 대전과 맞대결에서는 압박을 통해 다수의 기회를 창출하는 데 성공했고, 키패스 역시 8개를 기록하는 모습을 보여줬다. 이에 더해 측면에서 만들어 가는 패턴 플레이도 확실하며, 이는 '알고도 막지 못하는' 모습으로 자리하고 있다. 특히 전반 43분에는 측면에 자리한 권창훈·박창준의 패턴 플레이를 통해 선제 결승 골을 만들기도 했다.이는 기록으로도 확실하게 나타났다. 4경기 무승을 기록하고 있는 상황에서 제주는 단 2득점에 그쳤지만, 3월 A매치 휴식기 후 열린 4경기에서는 5골을 터뜨리며 확실하게 개선된 모습을 보여주고 있다. 수비도 점차 안정화를 찾아가고 있다. 영입생 세레스틴을 중심으로 김재우·토비야스가 중앙에서 중심을 잡아주고 있고, 측면에서는 조인정·김륜성·임창우가 버티고 있다.조금씩 높아진 수비 라인을 커버하기 위해 적절한 역할 분배로 상대 공격을 봉쇄하며 이는 효과를 톡톡히 보고 있다. 최근 5경기 무패 행진을 질주하면서 실점은 단 2골에 그쳤다. 앞선 4경기서 6골을 내준 거와는 상반된 결과다. 직전 대전과 맞대결에서도 유효 슈팅을 2개로 봉쇄하면서 탄탄한 수비 실력을 자랑했다.조직적인 부분이 올라오고 있는 점도 훌륭한 가운데 코스타 감독의 용병술도 빛나고 있다. 시즌 초반, 3선 미드필더 이탈로가 퇴장 징계로 나오지 못하는 상황에 봉착하자 중앙 수비수 장민규를 과감하게 올리는 판단을 내렸다. 어울리지 않는 옷이라고 보였지만, 장민규는 코스타 감독 지휘 아래 K리그1 정상급 수비형 미드필더 실력을 뽐내고 있다.이외에도, 대표팀 시절 연을 맺었던 권창훈을 우측면 미드필더로 활용하면서 큰 재미를 보고 있으며 적절한 교체술로 상대 수비진을 확실하게 공략하고 있다.확실한 색채와 지도력을 통해 제주를 서서히 장악하고 있는 코스타 감독. 선수들을 사로 잡는 카리스마도 상당한 듯하다. 11일 포항전 승리 후 구단과 인터뷰에 나선 장민규는 "감독님이 좋은 훈련을 시켜주신 덕분에 경기장에서도 결과가 나오는 것 같다"라고 답하기도 했다.시즌 초반 아쉬운 결과로 의심의 시선을 받아야만 했던 코스타 감독이지만, 최근 무패 행진을 통해 왜 본인이 벤투 사단 '두뇌'였는지를 확실하게 입증하고 있다.한편, 제주는 오는 25일(일) 숭의로 넘어가 윤정환 감독의 인천 유나이티드와 리그 10라운드를 치르게 된다.