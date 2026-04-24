은가누·로우지의 반란… UFC 보상 구조 논란 재점화

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전 UFC 헤비급 챔피언 프란시스 은가누넷플릭스
전 UFC 헤비급 챔피언 프란시스 은가누(40, 카메룬/프랑스)의 선택은 격투기 산업 전반에 적지 않은 파장을 일으켰다. 그는 2023년 UFC와의 재계약을 거부하고 자유계약선수(FA)의 길을 택했고, 이후 복싱과 타 단체를 오가며 커리어와 수익 모두에서 새로운 전성기를 맞이했다.
특히 복싱 무대에서 거둔 성과는 상징적이다. 은가누는 크로스오버 매치를 통해 기존 종합격투기 선수들이 상상하기 어려웠던 수준의 파이트머니를 기록하며, UFC 시절 대비 수익 구조를 완전히 뒤바꿨다. 이는 단순한 개인의 성공을 넘어 "UFC를 떠나도 성공할 수 있다"는 강력한 메시지를 시장에 던진 사례로 평가된다.
그는 최근 ESPN과의 인터뷰에서 "선수들이 더 많은 기회를 원한다면 용기를 내야 한다. 위험은 있지만, 스스로의 가치를 제대로 평가받기 위해서는 선택이 필요하다"고 강조했다. 이러한 발언은 기존 단체 중심 구조에서 벗어나려는 선수들에게 일종의 자신감을 던져주고 있다.
"규모에 비해 인색"…UFC 향한 비판 확산
은가누의 행보와 맞물려 UFC의 보상 구조를 둘러싼 논쟁도 다시금 수면 위로 떠오르고 있다. 특히 전 UFC 여성 밴텀급 챔피언 론다 로우지(39, 미국)의 발언은 논쟁에 불을 지폈다.
로우지는 UFC가 세계 최대 격투기 단체임에도 선수들에게 돌아가는 몫이 제한적이라고 지적하며, "흥행 규모에 비해 선수 보상이 충분하지 않다"고 비판했다. 이는 오래전부터 제기돼 온 문제지만, 은가누 사례와 결합되며 더욱 설득력을 얻고 있다.
은가누 역시 보다 절제된 어조로 같은 문제를 지적한다. 그는 "선수들이 감수하는 위험에 비해 보상이 충분한지 고민할 필요가 있다"며 UFC 계약 구조의 불공정성을 언급했다. 특히 경기 중 발생할 수 있는 부상과 안전 문제까지 고려하면, 현재 시스템이 선수들에게 충분한 보호와 보상을 제공하고 있는지에 대한 의문이 제기된다는 것이다.
실제로 UFC는 중앙집중형 계약 구조를 유지하며 선수들의 외부 활동을 일정 부분 제한해 왔다. 이 방식은 브랜드 관리와 흥행 안정성 측면에서는 효과적이지만, 선수 개인의 수익 다변화와 협상력을 제한한다는 비판을 동시에 받아왔다. 최근 이어지는 선수들의 공개 발언은 이러한 구조적 문제를 다시금 부각시키고 있다.