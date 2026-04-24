은가누·로우지의 반란… UFC 보상 구조 논란 재점화

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큰사진보기 ▲전 UFC 여성 밴텀급 챔피언 론다 로우지 넷플릭스

'FA 시대' 열리나? 기회와 리스크 공존



은가누의 성공 이후 격투기 업계에서는 'FA 시대' 가능성에 대한 논의가 본격화되고 있다. 과거에는 UFC가 사실상 유일한 정상 무대로 여겨졌지만, 이제는 복싱, 타 단체, 글로벌 이벤트 등 다양한 선택지가 존재한다.



특히 글로벌 인지도를 확보한 선수들의 경우 UFC를 떠나서도 충분한 흥행력을 유지할 수 있다는 점이 입증되면서, 계약 협상 구조 자체가 변화하고 있다는 분석이 나온다. 은가누의 사례는 선수들이 더 이상 단일 조직에 종속되지 않아도 된다는 가능성을 보여준 상징적 사건으로 평가된다.



그러나 이러한 변화가 모든 선수에게 동일하게 적용되는 것은 아니다. 은가누처럼 스타성과 실력을 겸비한 선수는 극히 일부에 불과하다. 다수의 중·하위권 선수들은 여전히 안정적인 계약과 경기 기회를 확보하는 것이 더 중요한 현실이다.



FA 시장은 높은 보상을 기대할 수 있는 대신, 경기 기회 감소와 수익 불확실성이라는 위험을 동시에 안고 있다.



전문가들은 이 같은 흐름이 장기적으로는 선수 권익 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 다양한 선택지가 존재할수록 선수들의 협상력이 강화되고, 이는 결국 단체 측의 보상 체계 개선으로 이어질 가능성이 크기 때문이다.



결국 핵심은 '선택권의 확대'다. 은가누의 도전은 모든 선수에게 동일한 해답을 제시하지는 않지만, 기존 시스템에 균열을 내고 새로운 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 크다.



격투기 산업이 빠르게 성장하는 가운데, 선수들이 자신의 가치에 걸맞은 보상을 요구하는 흐름은 앞으로 더욱 거세질 전망이다. 그리고 그 변화의 중심에는, 자신은 아쉬울 것이 없음에도 불구하고 다른 선수들을 위해 목소리를 내고있는 은가누나 로우지같은 스타 파이터들이 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 전 UFC 여성 밴텀급 챔피언 론다 로우지은가누의 성공 이후 격투기 업계에서는 'FA 시대' 가능성에 대한 논의가 본격화되고 있다. 과거에는 UFC가 사실상 유일한 정상 무대로 여겨졌지만, 이제는 복싱, 타 단체, 글로벌 이벤트 등 다양한 선택지가 존재한다.특히 글로벌 인지도를 확보한 선수들의 경우 UFC를 떠나서도 충분한 흥행력을 유지할 수 있다는 점이 입증되면서, 계약 협상 구조 자체가 변화하고 있다는 분석이 나온다. 은가누의 사례는 선수들이 더 이상 단일 조직에 종속되지 않아도 된다는 가능성을 보여준 상징적 사건으로 평가된다.그러나 이러한 변화가 모든 선수에게 동일하게 적용되는 것은 아니다. 은가누처럼 스타성과 실력을 겸비한 선수는 극히 일부에 불과하다. 다수의 중·하위권 선수들은 여전히 안정적인 계약과 경기 기회를 확보하는 것이 더 중요한 현실이다.FA 시장은 높은 보상을 기대할 수 있는 대신, 경기 기회 감소와 수익 불확실성이라는 위험을 동시에 안고 있다.전문가들은 이 같은 흐름이 장기적으로는 선수 권익 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 다양한 선택지가 존재할수록 선수들의 협상력이 강화되고, 이는 결국 단체 측의 보상 체계 개선으로 이어질 가능성이 크기 때문이다.결국 핵심은 '선택권의 확대'다. 은가누의 도전은 모든 선수에게 동일한 해답을 제시하지는 않지만, 기존 시스템에 균열을 내고 새로운 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 크다.격투기 산업이 빠르게 성장하는 가운데, 선수들이 자신의 가치에 걸맞은 보상을 요구하는 흐름은 앞으로 더욱 거세질 전망이다. 그리고 그 변화의 중심에는, 자신은 아쉬울 것이 없음에도 불구하고 다른 선수들을 위해 목소리를 내고있는 은가누나 로우지같은 스타 파이터들이 있다. 론다로우지 프란시스은가누 소신발언 환경개선 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 신인답지 않은 담대함, 이강민이 바꾼 KT 타선

전 UFC 헤비급 챔피언 프란시스 은가누전 UFC 헤비급 챔피언 프란시스 은가누(40, 카메룬/프랑스)의 선택은 격투기 산업 전반에 적지 않은 파장을 일으켰다. 그는 2023년 UFC와의 재계약을 거부하고 자유계약선수(FA)의 길을 택했고, 이후 복싱과 타 단체를 오가며 커리어와 수익 모두에서 새로운 전성기를 맞이했다.특히 복싱 무대에서 거둔 성과는 상징적이다. 은가누는 크로스오버 매치를 통해 기존 종합격투기 선수들이 상상하기 어려웠던 수준의 파이트머니를 기록하며, UFC 시절 대비 수익 구조를 완전히 뒤바꿨다. 이는 단순한 개인의 성공을 넘어 "UFC를 떠나도 성공할 수 있다"는 강력한 메시지를 시장에 던진 사례로 평가된다.그는 최근 ESPN과의 인터뷰에서 "선수들이 더 많은 기회를 원한다면 용기를 내야 한다. 위험은 있지만, 스스로의 가치를 제대로 평가받기 위해서는 선택이 필요하다"고 강조했다. 이러한 발언은 기존 단체 중심 구조에서 벗어나려는 선수들에게 일종의 자신감을 던져주고 있다.은가누의 행보와 맞물려 UFC의 보상 구조를 둘러싼 논쟁도 다시금 수면 위로 떠오르고 있다. 특히 전 UFC 여성 밴텀급 챔피언 론다 로우지(39, 미국)의 발언은 논쟁에 불을 지폈다.로우지는 UFC가 세계 최대 격투기 단체임에도 선수들에게 돌아가는 몫이 제한적이라고 지적하며, "흥행 규모에 비해 선수 보상이 충분하지 않다"고 비판했다. 이는 오래전부터 제기돼 온 문제지만, 은가누 사례와 결합되며 더욱 설득력을 얻고 있다.은가누 역시 보다 절제된 어조로 같은 문제를 지적한다. 그는 "선수들이 감수하는 위험에 비해 보상이 충분한지 고민할 필요가 있다"며 UFC 계약 구조의 불공정성을 언급했다. 특히 경기 중 발생할 수 있는 부상과 안전 문제까지 고려하면, 현재 시스템이 선수들에게 충분한 보호와 보상을 제공하고 있는지에 대한 의문이 제기된다는 것이다.실제로 UFC는 중앙집중형 계약 구조를 유지하며 선수들의 외부 활동을 일정 부분 제한해 왔다. 이 방식은 브랜드 관리와 흥행 안정성 측면에서는 효과적이지만, 선수 개인의 수익 다변화와 협상력을 제한한다는 비판을 동시에 받아왔다. 최근 이어지는 선수들의 공개 발언은 이러한 구조적 문제를 다시금 부각시키고 있다.