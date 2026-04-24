신인답지 않은 담대함, 이강민이 바꾼 KT 타선

KT 위즈

이강민은 찬스에서 무서울 정도로 강해진다.이강민의 등장은 팀 타선 구조에도 변화를 가져오고 있다. 그는 주로 하위 타선에 배치되지만, 역할은 단순한 연결 고리에 그치지 않는다. 하위 타선에서 찬스를 만든 뒤 직접 해결까지 이어지며 공격의 흐름을 상위 타선으로 연결하는 '확장형 역할'을 수행하고 있다.이는 상대 투수 운영에도 부담을 주는 요소다. 중심 타선을 막아낸 이후에도 긴장을 늦출 수 없기 때문이다. 실제 경기 양상에서도 변화가 감지된다. 시즌 초반 KT는 주자가 나간 이후 후속타가 이어지지 않으며 득점 기회를 살리지 못하는 경우가 적지 않았다.그러나 최근 경기에서는 하위 타선에서도 점수를 만들어내며 공격 루트가 보다 다양해지고 있다. 특정 선수에게 의존하는 구조에서 벗어나, 타선 전체가 유기적으로 연결되는 형태로 진화하는 흐름이다.현장의 평가도 긍정적이다. 이강철 KT 감독은 "찬스에서도 표정 변화가 없다. 오히려 그런 상황에서 빠지면 아쉬워하는 선수다"고 평가했다. 신인답지 않은 담대함이 중요한 순간에서의 결과로 이어지고 있다는 의미다.물론 변수는 남아 있다. 시즌이 진행될수록 상대 팀의 데이터 분석이 축적되고, 이강민을 향한 공략법 역시 정교해질 가능성이 높다. 득점권 타율과 같은 특수 지표 역시 일정 부분 하락할 여지가 있다. 그러나 긍정적인 요소는 분명하다.이강민은 이미 경기 중 변화에 대응하며 타격 방식을 수정하는 능력을 보여주고 있다. 이는 성적 변동 폭을 줄일 수 있는 중요한 기반으로 평가된다.체력 관리 역시 중요한 관건이다. 이강민은 시즌 초반 전 경기에 출전하며 빠르게 주전으로 자리 잡았다. 신인 선수에게는 부담이 될 수 있는 일정이지만, 현재까지는 공수에서 안정적인 모습을 유지하고 있다. 향후 체력 안배와 함께 기량 유지 여부가 장기적인 성과를 좌우할 것으로 보인다.KT 입장에서 이강민의 현재 활약은 그야말로 대박이다. 중심 타선 의존도를 낮추고, 다양한 득점 경로를 확보할 수 있는 계기가 되고 있기 때문이다. 더욱이 그 키우기 힘들다는 유격수 포지션을 맡아 1년차부터 주전으로 자리를 굳혀가고 있다. 이는 순위 경쟁이 본격화되는 중반 이후 더욱 큰 차이를 만들어 낼 수 있는 요소다.야구는 결국 결정적인 순간의 결과가 승패를 가른다. 그리고 지금 KT에는 그 순간을 바꿀 수 있는 카드가 한 장 더 추가됐다. 이강민이 현재의 기세를 몰아 신인왕까지 내달릴 수 있을지 귀추가 주목된다.