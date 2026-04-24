'1군 복귀' 노시환, 동점 솔로포로 '컴백 신고'

연합뉴스

23일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 한화-LG경기. 4회 초 원아웃 한화 노시환이 1점 홈런을 치고 환호하고 있다.한화가 적지에서 LG에게 역전승을 거두며 연패에서 탈출했다.김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 23일 서울 잠실 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 원정 경기에서 홈런 3방을 포함해 장단 12안타를 터트리며 8-4로 승리했다. LG와의 주중 3연전의 마지막 경기에서 기분 좋은 역전승으로 스윕을 면한 한화는 이날 롯데 자이언츠에게 1-6으로 패한 두산 베어스, 키움 히어로즈에게 12-2로 승리한 NC 다이노스와 공동 6위가 됐다(9승 12패).한화는 선발 황준서가 3이닝을 넘기지 못했지만 7명의 불펜투수가 6.1이닝을 2실점으로 막았고 두 번째 투수 김서현이 시즌 첫 승, 8번째 투수 잭 쿠싱이 시즌 첫 세이브를 기록했다. 타선에서는 요나단 페라자와 문현빈이 홈런포를 터트렸고 이원석도 3안타로 좋은 타격감을 뽐냈다. 그리고 열흘 만에 1군 무대로 돌아온 노시환은 4회 동점 솔로 홈런을 포함해 멀티히트를 기록하며 인상적인 복귀 신고를 했다.프로에 입단한 선수들은 꾸준히 좋은 성적을 유지해 'FA 대박'을 따내길 기대하지만 구단 입장에서는 어렵게 키운 선수가 FA 자격을 얻어 팀을 떠나는 것을 원하지 않는다. 그렇게 팀 내 스타 선수들을 미리 선점할 수 있는 방법이 바로 지난 2021년에 신설된 '비FA 다년계약'이다. KBO리그에서는 지금까지 20명의 선수가 비FA 다년계약을 맺었지만 모든 선수들이 구단의 기대처럼 좋은 활약을 해준 것은 아니다.SSG 랜더스는 2017년부터 2020년까지 4년 동안 3번이나 두 자리 승수를 기록한 언더핸드 선발 박종훈과 5년 총액 65억 원의 조건에 비FA 다년계약을 체결했다. 박종훈이 2021년 6월 팔꿈치 인대접합 수술을 받았기 때문에 위험한 계약이라는 평가도 있었지만 SSG는 젊은 잠수함 박종훈의 건강한 회복을 믿었다. 하지만 박종훈은 계약 후 4년 동안 44경기에서 단 6승으로 부진을 면치 못하고 있다.올 시즌 5경기에 등판해 3승을 기록하며 건강한 투구를 이어가고 있는 NC의 좌완 에이스 구창모도 비FA 다년계약 이후 오랜 기간 구단과 팬들의 애를 태웠다. 2022년 11승을 기록한 후 NC와 7년 총액 132억 원의 거액에 비FA 다년계약을 체결한 구창모는 '아프지 않다면 최고의 좌완'이라는 평가에서 '아프지 않다면'이라는 대전제를 지키지 못했다. 결국 구창모는 계약 후 1년 만에 상무에 입대했다.2025년 시즌이 끝난 후 두산에서 '셀프 방출'을 당하면서 자유의 몸이 된 통산 276홈런의 거포 김재환은 2025년 12월 SSG와 2년 총액 22억 원에 비FA 다년계약을 체결했다. 비록 3년 연속 3할 30홈런 100타점을 기록하던 전성기의 기량은 아니더라도 타자 친화적인 SSG 랜더스필드에서 충분히 장타력을 뽐낼 거라는 기대가 컸다. 하지만 김재환은 올 시즌 21경기에서 타율 .110 2홈런 9타점 7득점에 그치고 있다.2025년 8월 키움과 6년 총액 120억 원(무옵션)이라는 대형 비FA 다년계약을 체결한 송성문(샌디에이고 파드리스)은 계약서에 '메이저리그 진출 시 계약 파기'라는 조항을 넣었다. 물론 송성문은 2025년 3루수 골든글러브를 수상한 리그 정상급 3루수지만 빅리그 진출은 쉽지 않을 거란 의견이 많았다. 하지만 송성문은 2025년 12월 샌디에이고와 4년 총액 1500만 달러에 계약했고 키움과 맺었던 6년 계약은 파기 되고 말았다.2019년 한화에 입단한 노시환은 유망주 시절이던 2022년 6홈런에 그치는 등 다소 부침을 겪기도 했지만 2023년 131경기에서 타율 .298 31홈런 101타점 85득점을 기록하며 홈런왕과 타점왕에 등극했다. 특히 2022 항저우 아시안게임에서는 대표팀의 4번타자로 활약하면서 타율 .438(16타수 7안타) 6타점으로 맹활약했고 한국의 금메달을 견인하며 한국야구의 차세대 주전 3루수 겸 4번타자로 주목 받았다.노시환은 동 포지션의 김도영(KIA 타이거즈)이 40-40클럽에 도전하면서 맹활약한 2024년 타율과 안타, 홈런, 타점 등 주요 타격 지표가 떨어졌지만 2025년 32홈런 101타점으로 한화의 한국시리즈 준우승을 견인했다. 그렇게 KBO리그를 대표하는 토종 거포로 자리매김한 독수리 군단의 4번타자 노시환은 지난 2월 한화와 무려 계약기간 11년, 총액 307억 원이라는 전대미문의 초대형 비FA 다년계약을 체결했다.여기에 한화는 올 시즌이 끝난 후 메이저리그에 도전할 수 있다는 조항을 추가하며 노시환이 안주하지 않도록 했다. 하지만 월드베이스볼클래식에서 김도영과 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)에 밀려 3경기에서 2타수 무안타에 그친 노시환은 시즌 개막 후에도 13경기에서 타율 .145 무홈런 2타점으로 부진을 면치 못했다. 특히 삼진을 무려 21개나 당하면서 13일 1군 엔트리에서 제외되는 수모를 당했다.한화는 노시환이 1군에서 제외된 후 이도윤이 빈자리를 잘 메웠지만 22일 LG전에서 1안타 빈공에 허덕였고 노시환은 23일 1군 엔트리에 등록되자마자 곧바로 4번타자에 배치됐다. 2회 첫 타석에서 삼진으로 물러난 노시환은 한화가 1-2로 뒤진 4회 두 번째 타석에서 비거리 135m 짜리 대형 동점 솔로 홈런을 터트렸다. 5회 볼넷을 고른 노시환은 7회에도 좌전안타를 때려내며 3출루 경기를 완성했다.타율 5위(.366)와 8위(.364)의 페라자와 문현빈, 타점 1위(24개)의 강백호를 보유하고 있는 한화에서 노시환의 역할은 시원한 장타를 통해 쌓인 주자를 홈으로 불러 모으는 것이다. 하지만 노시환은 올 시즌 득점권에서 22타수 2안타(.091), 주자가 있을 때도 28타수 2안타(.071)로 심각하게 부진하다. 1군 복귀전에서 터진 동점 홈런이 노시환의 '해결사 본능'을 깨운다면 한화의 상위 타선은 더욱 강해질 것이다.