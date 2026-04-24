바르셀로나 우승 9부 능선, 야말 부상에 스페인은 '골머리'

라민 야말이 쓰러졌다. 복귀까지 최대 3개월 이상이 소요될 거라는 추측이 오가는 가운데 월드컵을 준비하고 있는 스페인 대표팀에도 초비상이 걸렸다.환지 플릭 감독이 이끄는 바르셀로나는 23일 오전 4시 30분(한국시간) 스페인 바르셀로나에 자리한 스포티파이 캄프 누에서 열린 '2025-26시즌 스페인 라리가' 33라운드서 셀타 비고에 1-0 승리를 챙겼다. 이로써 바르셀로나는 27승 1무 4패 승점 82점을 기록하며 1위를 굳게 유지, 리그 종료 6경기를 남기고 2위 레알 마드리드와 격차를 9점 차로 벌리는 데 성공했다.2시즌 연속 라리가 왕좌를 지키는 데 청신호가 밝혀진 가운데 이번 셀타 비고전 승리 주역은 단연 라민 야말이었다. 좌측 윙어로 나선 그는 경기 시작부터 날카로운 슈팅을 통해 공격진을 이끌었고, 전반 38분에는 날카로운 움직임으로 페널티킥을 얻어내면서 선제골 기회를 잡았다. 키커로 나서 깔끔하게 성공하면서 선제 결승 골을 터뜨렸지만, 이후가 문제였다.바로 세러머니를 하지 않고, 스스로 손을 들며 쓰러진 것. 동료들 역시 심각성을 인지하며 의료진을 호출했고, 결국 득점 후 야말은 스스로 경기장을 빠져나가면서 경기를 마쳤다. 이후 바르셀로나는 페르민 로페즈·바르다지·래쉬포드·더 용을 투입하며 경기 주도권을 붙잡았고, 셀타 비고의 거센 반격을 잘 봉쇄하면서 승점 3점을 쟁취했다.이와 같이 우승 9부 능선을 넘어서는 데 성공했지만, 웃지 못한 장면이 포착됐다. 바로 공격 핵심 라민 야말이 쓰러졌기 때문. 부축을 받긴 했으나 스스로 걸어 나오는 장면이 포착되며 우려를 덜었지만, 이후 현지 매체에서 나온 보도에 따르면 심각한 부상인 듯 보인다. 스페인 매체 <문도 데포르티보>는 "야말은 시즌 아웃될 위기에 처했다"라고 전했다.이어 "초기 검사 결과 파열 가능성이 제기되고 있으며, 남은 라리가 시즌은 물론 2026 월드컵 출전 여부도 불투명해졌다"라고 보도했다. 야말이 쓰러진 상황 속 바르셀로나는 이를 대체할 수 있는 충분한 자원과 상황은 다소 여유롭지만, 어느새 50여 일 앞으로 다가온 북중미 월드컵을 준비하는 스페인 대표팀 입장에서는 난처한 상황에 봉착했다.바르셀로나는 이미 2025-26시즌을 마무리하고 있는 단계에 접어들고 있다. 리그는 6경기가 남은 시점, 2위 레알 마드리드와 격차를 9점 차로 벌리면서 우승 트로피를 사실상 손에 넣었다. 리그 이외에도 이미 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 8강 무대에서는 아틀레티코 마드리드에 일격을 당하며 탈락했고, 코파 델 레이 등과 같은 굵직한 일정도 모두 종료됐다.하지만 스페인 대표팀은 아니다. 월드컵 개막이 빠르게 다가오고 있고, 다음 달 중순이면 본선에 나설 최종 명단을 발표해야 하는 상황이기 때문. 데 라 푸엔테 감독이 이끄는 이들은 피파 랭킹 2위로 이번 월드컵에서 가장 강력한 우승 후보 1순위로 꼽히는 팀이다. 2014 브라질 월드컵부터 시작해 직전 카타르 대회까지 암흑의 시기를 보냈던 이들은 최근 부활했다.연령별 대표팀부터 차근차근 성장한 데 라 푸엔테 감독이 성인 대표팀 지휘봉을 잡으면서 확실한 전술 체계가 잡혔고, 이는 2년 전 유로 대회에서 증명하는 데 성공했다. 무려 7경기 전승 우승이라는 미친 업적을 달성했고, 특히 토너먼트에서는 독일·프랑스·잉글랜드와 같은 강호들을 차례로 격파하면서 무적함대의 부활을 알렸다.이후에도 기세는 이어졌다. 23세 이하 대표팀은 2024 파리 올림픽에 나서 프랑스를 제치고 우승을 차지했고, 북중미 월드컵 지역 예선전에서도 확실한 클래스를 선보였다. E조에 속했던 이들은 조지아·불가리아·튀르키예와 레이스를 펼친 상황 속 5승 1무라는 압도적인 성적으로 본선 진출을 확정했다. 또 21득점에 단 2실점이라는 어마어마한 공수 균형을 자랑했다.이와 같이 북중미 월드컵 우승 후보로 꼽히는 스페인이지만, 핵심 공격수인 라민 야말이 빠지면서 골머리를 앓고 있다. 2007년생인 그는 본격적으로 활약을 시작했던 2023-24시즌부터 국가대표팀에 차출됐다. 당시 만 16세 49일에 선발되면서 무적함대 일원이 됐던 가운데 유로 2024에서는 올모·니코 윌리엄스와 함께 강력한 공격 삼각 편대를 구축, 우승을 이끌었다.대회 전 경기에 나서 1골 4도움을 기록했고, 특히 잉글랜드와 결승전 무대에서는 후반 1분 만에 윌리엄스의 선제골을 도우면서 '클러치' 능력을 과시하기도 했다. 유로 이후에도 네이션스리그에서 7경기에 나서 3골 1도움을 기록하며 스페인의 준우승에 일조한 그는 북중미 월드컵 예선전에서도 펄펄 날았다.불가리아(1도움)·튀르키예(2도움)에 공격 포인트를 쌓으면서 본선 진출에 일조했고, 최근 3월 A매치에서도 세르비아·이집트에 위협적인 모습을 보여주며 기대감을 낳았다. 데 라 푸엔테 감독 역시 좌측 윙어 자리에는 야말을 고정적으로 내세우면서 올모·로페즈·알렉스 바에나·오야르사발 등과 같은 파트너를 점검하는 데 주력, 플랜 A를 서서히 확정하기에 이르렀다.하지만, 야말의 부상으로 인해 전면 수정이 필요한 데 라 푸엔테 감독이다. 만약 야말이 부상으로 인해 월드컵 본선에 나서지 못할 시 계속해서 준비한 플랜 A와 공격 전술에 대한 부분을 고쳐야만 한다. 특히 좌측면에서 솔로 플레이를 통해 변수를 만들며 다른 2선 자원들에 득점 기회를 창출하는 게 스페인의 가장 강력한 계획이지만, 이를 바꿔야만 한다는 뜻.만약 부상이 회복되어 월드컵 본선에 나선다고 해도 100% 컨디션을 장담할 수 없다. 굳어있는 몸 상태에 무더운 미국 날씨에 근육 부상이 다시 재발할 수 있기에 고심은 상당히 깊어질 수 있다. 결과적으로 야말이 빠르게 경기장에 돌아오는 것과 더불어 이를 대체할 수 있는 계획과 자원들을 찾아야만 하는 상황인 셈.조별리그 일정은 나쁘지 않다. 스페인은 H조에 속해 확실한 1승 제물인 카보베르데·사우디아라비아와 1위 자리를 놓고 다툴 것으로 예상되는 우루과이와 묶였다. 1차 목표가 32강 진출인 가운데 이 시간 동안 최대한 라민 야말이 컨디션을 회복하는 게, 이번 월드컵에서 성과를 좌우할 수 있을 것이다.이런 가운데 소속팀 바르셀로나는 23일 공식 홈페이지를 통해 "라민 야말은 왼쪽 다리 대퇴이두근에 부상을 입어 남은 시즌에 출전할 수 없다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전은 가능할 것"이라고 공식 발표했다. 구단은 월드컵 출전이 가능하다고 했으나 차후 명단에 포함될 지는 미지수인 상황.한편, 스페인 대표팀은 유럽 리그 일정이 모두 종료된 후 명단을 소집해 오는 6월 9일(한국시간) 멕시코 푸에블라에서 페루와 평가전을 통해 최종 담금질에 나설 계획이다.