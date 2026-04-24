이렇게까지 잔인해야 했나… 영화 속 731부대 생체실험

▲마루타 디 오리지널: 살인공창포스터 다자인소프트

반인도적 전범들을 용서한 미국의 죄



1980년대 후반부터 기한 만료로 풀린 미국 정보기관 기밀문서는 731부대의 생체실험과 관련한 구체적인 정보를 미국이 사들여 활용했음을 확인한다. 전후 미군정은 이시이 시로를 비롯해 당시 부대원 전원의 기소를 면제해줬고 현재 시가로 수억 원에 달하는 돈을 당시 협조한 부대원들에게 지급했다. 기밀문서를 확인해 연구한 스나이시 게이치 교수는 이와 같은 거래가 소련을 대상으로 냉전을 벌이던 미국의 필요에 따른 것이었다고 분석한다.



영화 속 전범이어야 마땅한 731부대원들을 만찬에 초대해 "전쟁은 끝나지 않았고 우리는 세균무기에 대한 정보가 필요하다"고 말하는 미군 장교의 대사가 결코 실제 역사와 동떨어져 있지 않다. 이들 중 유일하게 비협조적으로 나오는 사가와에게 '황금과 달러'를 제시하는 그의 말은 실제로도 효과를 발휘했다. 승전국인 미국과 패전국인 일본의 결코 동등하지 않은 거래는 수많은 피해자들의 고통과 인권, 윤리를 무시한 것이었다. 그러나 누구도 그에 책임을 묻지 않았고 문제제기조차 하지 못하였다.



731부대의 만행을 세상에 알린 것이 일본, 그중에서도 언론과 예술이었음을 기억해 마땅하다. 스나이시 게이치 교수와 같은 일본 학자의 연구에 수십 년 앞서 일본공산당 기관지 기자 시모사토 마사키가 소련 하바롭스크 전범 재판을 쫓아다니며 731부대에 대한 기록을 남겼다. 그마저 묻힐 위기였던 것을 사회파 추리소설의 거두인 모리무라 세이이치가 논픽션 <악마의 포식>으로 작품화해 세상을 떠들썩하게 했다. <흑태양> 시리즈가 바탕을 둔 것이 바로 이 작품이다. 이에 앞서서도 엔도 슈샤쿠 같은 유명한 문학가가 <바다와 독약> 같은 작품으로 일본의 생체실험 전범행위를 고발한 바 있다.



가장 큰 피해를 본 중국은 731부대 만행을 꾸준히 작품화해 잊지 않으려 한다. 성공한 <흑태양> 시리즈 뿐 아니라 자체 영화와 드라마를 꾸준히 제작하고 역사의식 고취의 도구로써 활용한다. 많은 희생자 및 희생의심 사건이 있는 한국에서 관련한 작품이 나오지 않았단 사실은 과연 마땅한 일일까. 이제와 정식 개봉에 이른 <흑태양> 시리즈 두 번째 편, <마루타 디 오리지널: 살인공창>을 보며 그에 대한 생각을 해보아도 좋을 테다. 이토록 잔혹한 이야기 가운데 가장 잔혹한 부분이 철저한 고증에 기반한 장면이란 건 운 좋게 전란의 시대를 넘어온 한 사람으로 필히 목격해야 할 대목이라 여긴다.



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