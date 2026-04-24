이렇게까지 잔인해야 했나… 영화 속 731부대 생체실험

마루타(丸太), 벌목해 목재로 다듬은 통나무를 뜻하는 일본어다. 그러나 오늘에 이르러 마루타는 전혀 다른 의미를 갖는다. 십중팔구 생체실험에 쓰이는 인간, 실험체로 이용되고 버려지는 피해자를 통나무보다 먼저 떠올릴 것이다.
1940년대 만주에 주둔하던 일본제국 관동군에는 '방역 급수부'라 이름 붙은 세균전 부대가 있었다. 훗날 731부대라 불리게 된 이 부대는 부대명으로 드러나는 급수나 방역, 생화학전 대응을 위해 창설된 게 아니었다. 물리적 타격을 목적하는 재래식 무기와는 다른 기전을 가진 비대칭무기, 그중에서도 생화학무기를 개발하는 게 일차적 목표였다. 2차대전에서 극동 대소련 전선을 유지하며 한반도와 점령한 중국 도시, 또 일본 본토를 방위하기 위한 방패로써 만주는 버릴 수 없는 요충지였다. 그러나 갈수록 좋지 않아지는 전황은 더 효과적인 비대칭무기의 필요를 요구했다. 생화학무기는 많은 실험을, 가능하면 인간과 가까운 생명의 희생을 필요로 했다. 731부대가 넘지 않아야 할 선을 넘은 건 이 때문이었다.
일본을 넘어 전 세계 전사에서 최악의 군의라고까지 불린 이시이 시로가 731부대 지휘관이었다. 당시 일본군 군의로 오를 수 있는 최고계급인 중장으로, 731부대의 생체실험을 총괄했다. 흑사병, 천연두, 매독, 임질, 콜레라 등의 원인균을 그대로, 혹은 개량해 주입하는 식으로 이뤄졌는데, 직접 균 주입부터 음식을 통해 섭취하게 하거나 벼룩이며 쥐를 이용하는 등의 다양한 방식을 비교 실험했다.
내전으로 사실상 무정부상태였던 중국 민중을 비롯해, 만주에서 잡아들인 독립운동가를 포함한 조선인들, 또 소련인까지가 주된 희생자가 됐다. 확인된 것만 독립운동가 40여명이 피해를 입고 사망한 것으로 확인됐다. 여러 연구에 따르면 약 5년 간 731부대 내에서 실험으로 죽어나간 이들이 최소 3000여 명에서 1만 명까지로 추산되며, 부대 밖 생물무기 사용으로 죽은 이는 그 수십 배에 이른다고 전한다.