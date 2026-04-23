'80억 가치' 입증한 박찬호... 두산 반격의 선봉장

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두산 박찬호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트
공수겸장 유격수 박찬호의 존재 가치는 지난 21일 롯데 자이언츠와의 주중 3연전 1차전에서 잘 드러났다. 해당 경기에 1번 타자 유격수로 선발 출장한 박찬호는 타석에서 3타수 1안타 1볼넷 1득점으로 리드오프 역할을 충실히 해냈고, 수비에서도 두산 쪽으로 경기 흐름을 가져오는 두 차례의 결정적인 장면을 연출했다.
첫 번째 하이라이트는0-0으로 맞선 2회말 무사 1-3루 위기에서 나왔다. 롯데 손성빈의 유격수 앞 땅볼 타구를 포구한 박찬호는 아웃카운트를 늘리기 위한 병살 플레이 대신 과감하게 홈 송구를 택했다. 홈에서 태그 아웃을 시켜야 하는 부담에도 정확한 송구로 3루 주자 노진혁을 잡아냈다.
원심은 세이프였지만 박찬호의 요청으로 시행된 비디오 판독 후에 결국 아웃으로 번복되며 두산은 선제 실점 위기를 넘겼다. 대체 외국인 투수로 KBO리그로 돌아와 두산 소속으로 첫 등판이었던 벤자민의 어깨를 가볍게 해준 과감한 판단이었다.