'80억 가치' 입증한 박찬호... 두산 반격의 선봉장

두산베어스

유격수 수비에서 대체 불가 안정감을 보이는 박찬호2-1로 쫓기던 6회말 2사 만루 상황에서는 리그 최고의 유격수다운 수비력을 보였다. 두산 타무라의 149km/ h 패스트볼을 강타한 롯데 전민재의 타구가 유격수 오른쪽으로 빠르게 굴러가며 역전타가 될 찰나, 박찬호는 몸을 던지는 슬라이딩으로 타구를 낚아챈 뒤, 이후 사이드암 송구로 타자 주자를 잡아내며 실점 위기를 지웠다. 이날 박찬호의 수비로 3실점을 막은 두산은 이후 점수차를 벌리며 6-2 승리를 지켰다.타석에서의 기여도도 빼놓을 수 없다. 시즌 개막 이후에는 3경기 연속 무안타에 그치는 등 타율이 0.160까지 하락했지만 이후 콘택트 능력을 회복하며 완벽히 반등했다. 21일 경기까지 5경기 연속 안타를 기록하며 타격 페이스를 끌어올린 박찬호는 시즌 타율을 0.299까지 끌어올렸고 OPS(출루율+장타율) 0.829 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.01로 리그 유격수 중 손에 꼽히는 활약을 보이고 있다.