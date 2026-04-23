'유격수' 김도영은 언제쯤 볼 수 있을까?

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲제리드 데일은 직전 경기에서 유격수가 아닌 2루수로 출전했고 이날 시즌 첫 홈런을 신고했다. KIA 타이거즈

방향성의 갈림길…현재 안정 vs 미래 설계



현재 KIA의 내야 운영은 명확한 갈림길 위에 놓여 있다. 데일을 중심으로 한 체제를 유지할 경우, 외부 자원을 활용한 단기적 안정이라는 장점이 있다. 하지만 수비 불안이 지속된다면 팀 전체의 균형이 무너질 가능성이 크다.



반대로 김도영을 유격수로 전환하는 선택은 분명 리스크를 동반한다. 실전에서의 적응 기간이 필요하고, 공격력 저하 가능성도 배제할 수 없다. 그러나 장기적으로는 팀의 핵심 포지션을 내부 자원으로 해결할 수 있다는 점에서 의미가 크다.



특히 KIA가 당장 우승을 노리는 '완성형 전력'이라기보다, 점진적인 전력 상승을 목표로 하는 단계라는 점을 고려하면 선택의 무게는 달라진다. 단기 성과보다 팀 구조의 안정성과 미래 경쟁력 확보가 더 중요한 시점이라는 분석도 설득력을 얻는다.



팬들의 시선 역시 이 지점에 집중되어 있다. 결국 유격수 문제는 단순한 포지션 경쟁이 아니다. 이는 팀의 철학과 전략, 그리고 미래 설계가 맞물린 복합적인 선택이다.



KIA가 어떤 결정을 내리느냐에 따라 2026시즌의 흐름은 물론, 향후 수년간 팀의 경쟁력까지 좌우될 가능성이 크다. 지금의 유격수 논쟁이 단순한 팬덤 이슈를 넘어 리그 전체의 관심사로 떠오르는 이유도 바로 여기에 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 제리드 데일은 직전 경기에서 유격수가 아닌 2루수로 출전했고 이날 시즌 첫 홈런을 신고했다.현재 KIA의 내야 운영은 명확한 갈림길 위에 놓여 있다. 데일을 중심으로 한 체제를 유지할 경우, 외부 자원을 활용한 단기적 안정이라는 장점이 있다. 하지만 수비 불안이 지속된다면 팀 전체의 균형이 무너질 가능성이 크다.반대로 김도영을 유격수로 전환하는 선택은 분명 리스크를 동반한다. 실전에서의 적응 기간이 필요하고, 공격력 저하 가능성도 배제할 수 없다. 그러나 장기적으로는 팀의 핵심 포지션을 내부 자원으로 해결할 수 있다는 점에서 의미가 크다.특히 KIA가 당장 우승을 노리는 '완성형 전력'이라기보다, 점진적인 전력 상승을 목표로 하는 단계라는 점을 고려하면 선택의 무게는 달라진다. 단기 성과보다 팀 구조의 안정성과 미래 경쟁력 확보가 더 중요한 시점이라는 분석도 설득력을 얻는다.팬들의 시선 역시 이 지점에 집중되어 있다. 결국 유격수 문제는 단순한 포지션 경쟁이 아니다. 이는 팀의 철학과 전략, 그리고 미래 설계가 맞물린 복합적인 선택이다.KIA가 어떤 결정을 내리느냐에 따라 2026시즌의 흐름은 물론, 향후 수년간 팀의 경쟁력까지 좌우될 가능성이 크다. 지금의 유격수 논쟁이 단순한 팬덤 이슈를 넘어 리그 전체의 관심사로 떠오르는 이유도 바로 여기에 있다. 유도영 유격수김도영 제리드데일 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 두몽 vs 에드워즈, UFC 여성 밴텀급 빅매치

제리드 데일(사진 왼쪽)의 불안한 유격수 수비가 도마위에 오르자 또다시 김도영(사진 오른쪽) 유격수 전환이 팬들 사이에서 뜨거운 이슈가 되고 있다.KIA 타이거즈는 '유격수 공백'이라는 문제와 함께 2026시즌을 출발했다. 오랜 기간 내야의 중심을 맡았던 박찬호가 자유계약으로 팀을 떠났기 때문이다. 이에 구단의 선택은 아시아쿼터를 활용한 외국인 야수 영입이었다.그 결과 합류한 선수가 제리드 데일(26, 우투우타)이다. 데일은 전체적인 기량에서 일정 수준 이상의 경쟁력을 갖춘 선수로 평가받으며 기대를 모았다. 특히 KBO 리그 최초의 아시아쿼터 야수라는 상징성까지 더해지며 어지간한 외국인 선수 이상의 관심을 받았다.하지만 시즌이 진행되면서 현실적인 한계도 드러나고 있다. 가장 큰 문제는 수비다. 유격수는 넓은 수비 범위와 안정적인 송구 능력이 필수적인 포지션인데, 데일은 이 두 가지 측면에서 모두 약점을 노출하고 있다. 타구 판단과 첫 스텝, 그리고 송구 정확도에서의 미세한 불안이 반복되면서 실책으로 이어지는 장면이 늘어나고 있다.이는 단순히 개인의 문제가 아니다. 유격수의 수비 불안은 2루수와 3루수의 수비 위치 조정, 더 나아가 투수의 투구 패턴에도 영향을 미친다. 실제로 KIA는 최근 경기에서 내야 수비 불안이 실점으로 직결되는 장면이 반복되며 팀 전체의 경기력이 흔들리는 모습을 보이고 있다.결국 데일 카드의 성패는 "공격으로 수비 리스크를 상쇄할 수 있느냐?"에 달려 있었지만, 현재까지는 균형이 맞지 않는 흐름이다.이 같은 상황 속에서 팬들과 야구계에서는 다시 한 번 김도영(23, 우투우타)의 유격수 기용을 요구하는 목소리가 나오고 있다. 김도영은 아마추어 시절 유격수를 주 포지션으로 성장했으며, 뛰어난 운동 능력과 넓은 수비 범위를 갖춘 자원으로 평가받아왔다.특히 해외 스카우팅 리포트에서도 김도영은 '유격수로서 더 높은 가치를 지닌 선수'라는 분석이 적지 않았다. 빠른 발과 강한 어깨, 그리고 반응 속도를 고려할 때 장기적으로 유격수 전환이 가장 이상적이라는 시각이다.그럼에도 불구하고 현재 김도영은 3루수로 고정되어 있다. 이는 이범호 감독의 운영 철학과 맞닿아 있다. 이 감독은 유격수 포지션이 체력 소모가 크다는 점, 그리고 김도영의 공격력을 최대한 유지하기 위해서는 3루 기용이 더 효율적이라는 판단을 유지해왔다.문제는 팀 상황이 그 전제를 더 이상 뒷받침하지 못하고 있다는 점이다. 유격수 수비 불안이 지속되면서 김도영이 3루에서 넓은 범위를 커버해야 하는 상황이 반복되고 있고, 이는 오히려 체력 부담을 가중시키는 결과로 이어지고 있다. 팬들 사이에서 김도영이 '3격수(3루수+유격수)'라는 표현으로 불리는 이유도 여기에 있다.결국 '몸 관리'라는 명분은 설득력을 잃어가고 있다. 특정 포지션에 고정하는 것이 아니라, 오히려 비효율적인 수비 구조 속에서 더 많은 부담을 지고 있다는 지적이 설득력을 얻고 있는 분위기다.