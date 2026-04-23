'유격수' 김도영은 언제쯤 볼 수 있을까?

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제리드 데일(사진 왼쪽)의 불안한 유격수 수비가 도마위에 오르자 또다시 김도영(사진 오른쪽) 유격수 전환이 팬들 사이에서 뜨거운 이슈가 되고 있다.KIA 타이거즈
KIA 타이거즈는 '유격수 공백'이라는 문제와 함께 2026시즌을 출발했다. 오랜 기간 내야의 중심을 맡았던 박찬호가 자유계약으로 팀을 떠났기 때문이다. 이에 구단의 선택은 아시아쿼터를 활용한 외국인 야수 영입이었다.
그 결과 합류한 선수가 제리드 데일(26, 우투우타)이다. 데일은 전체적인 기량에서 일정 수준 이상의 경쟁력을 갖춘 선수로 평가받으며 기대를 모았다. 특히 KBO 리그 최초의 아시아쿼터 야수라는 상징성까지 더해지며 어지간한 외국인 선수 이상의 관심을 받았다.
하지만 시즌이 진행되면서 현실적인 한계도 드러나고 있다. 가장 큰 문제는 수비다. 유격수는 넓은 수비 범위와 안정적인 송구 능력이 필수적인 포지션인데, 데일은 이 두 가지 측면에서 모두 약점을 노출하고 있다. 타구 판단과 첫 스텝, 그리고 송구 정확도에서의 미세한 불안이 반복되면서 실책으로 이어지는 장면이 늘어나고 있다.
이는 단순히 개인의 문제가 아니다. 유격수의 수비 불안은 2루수와 3루수의 수비 위치 조정, 더 나아가 투수의 투구 패턴에도 영향을 미친다. 실제로 KIA는 최근 경기에서 내야 수비 불안이 실점으로 직결되는 장면이 반복되며 팀 전체의 경기력이 흔들리는 모습을 보이고 있다.
결국 데일 카드의 성패는 "공격으로 수비 리스크를 상쇄할 수 있느냐?"에 달려 있었지만, 현재까지는 균형이 맞지 않는 흐름이다.
'김도영 유격수론' 재점화…명분과 현실의 충돌
이 같은 상황 속에서 팬들과 야구계에서는 다시 한 번 김도영(23, 우투우타)의 유격수 기용을 요구하는 목소리가 나오고 있다. 김도영은 아마추어 시절 유격수를 주 포지션으로 성장했으며, 뛰어난 운동 능력과 넓은 수비 범위를 갖춘 자원으로 평가받아왔다.
특히 해외 스카우팅 리포트에서도 김도영은 '유격수로서 더 높은 가치를 지닌 선수'라는 분석이 적지 않았다. 빠른 발과 강한 어깨, 그리고 반응 속도를 고려할 때 장기적으로 유격수 전환이 가장 이상적이라는 시각이다.
그럼에도 불구하고 현재 김도영은 3루수로 고정되어 있다. 이는 이범호 감독의 운영 철학과 맞닿아 있다. 이 감독은 유격수 포지션이 체력 소모가 크다는 점, 그리고 김도영의 공격력을 최대한 유지하기 위해서는 3루 기용이 더 효율적이라는 판단을 유지해왔다.
문제는 팀 상황이 그 전제를 더 이상 뒷받침하지 못하고 있다는 점이다. 유격수 수비 불안이 지속되면서 김도영이 3루에서 넓은 범위를 커버해야 하는 상황이 반복되고 있고, 이는 오히려 체력 부담을 가중시키는 결과로 이어지고 있다. 팬들 사이에서 김도영이 '3격수(3루수+유격수)'라는 표현으로 불리는 이유도 여기에 있다.
결국 '몸 관리'라는 명분은 설득력을 잃어가고 있다. 특정 포지션에 고정하는 것이 아니라, 오히려 비효율적인 수비 구조 속에서 더 많은 부담을 지고 있다는 지적이 설득력을 얻고 있는 분위기다.