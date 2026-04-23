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아이돌이 이런 것도 해? 잘 나가는 웹 예능의 인기 비결

아이돌이 이런 것도 해? 잘 나가는 웹 예능의 인기 비결

[리뷰] 유튜브 <워크맨> <워크돌>

김상화(steelydan)
26.04.23 10:49최종업데이트26.04.23 10:49
유튜브 채널 '워크맨'의 대표 웹 예능 '워크맨', '워크돌'
유튜브 채널 '워크맨'의 대표 웹 예능 '워크맨', '워크돌'스튜디오룰루랄라

많은 사람들이 즐기는 유튜브 영상 가운데 빼놓을 수 없는 인기 콘텐츠가 바로 '웹 예능'이다. 15~30분 안팎의 비교적 짧은 분량, 주간 단위 공개를 통해 정기적으로 구독자와 시청자를 찾아가는 웹 예능은 웃음과 재미를 전달하는 동시에 기존 TV 방송의 문법에서 벗어난 빠른 전개와 자유로운 분위기로 사랑받아 왔다. 이러한 특성에 힘입어 웹 예능은 지난 10여 년 사이 급속도로 성장했다.

반면 유행의 주기가 짧다 보니 금세 인기를 얻더라도 오래지 않아 아쉽게 작별을 고하는 게 일반적인 현상처럼 자리 잡았다. 이런 환경 속에서 올해 5월 방영 7주년을 맞이하는 <워크맨>(제작 스튜디오 룰루랄라)의 장수는 웹 예능의 모범 사례로 언급할 만하다.

2019년 첫 등장 이래 이른바 '웹 예능 1세대'로 불리는 <워크맨> 채널은 이후 스핀오프 <워크돌>(2023년~)의 성공적인 안착과 맞물려 420만 명 이상의 구독자 수와 누적 조회수 18억 회 이상을 기록하는 전무후무한 성과를 거뒀다. MC 교체, 경쟁 채널의 급증에도 아랑곳하지 않고 꾸준히 사랑받아 온 그들의 저력을 알아봤다.

역대급 직업 체험 예능... MC 교체에도 순항중
'워크맨'
'워크맨'스튜디오룰루랄라

"세상의 모든 직업을 알려주겠다"는 목표로 출발한 <워크맨>은 당시 JTBC 장성규 아나운서의 거침없는 예능감에 힘입어 빠르게 화제성을 확보했다. 그동안 다양한 직업 체험 프로그램이 존재했지만 <워크맨>처럼 날것에 가까운 B급 감성과 초고속 전개를 선보인 예능은 찾아보기 힘들었다.

고정 MC와 비정기적으로 등장하는 초대 손님들은 대기업부터 자영업에 이르기까지 다양한 직업의 현장을 체험한다. 웃음뿐 아니라 그 속에 담긴 애환과 노동의 현실을 함께 보여주며 시청자의 공감과 분노를 동시에 끌어내는 독특한 콘텐츠로 자리 잡았다.

2025년 장성규의 하차로 변화를 맞이한 <워크맨>은 2대 MC 이준 영입 이후에도 여전히 건재함을 과시 중이다. 조금은 어리숙하고 낯을 가리기도 하지만, 특유의 예능감과 성실한 근무 자세로 호감을 자아내고 있다. 첫 출연 당시 <1박 2일> 동료 딘딘에게 "연예인들은 화폐 가치 개념이 없는 게 문제다"라는 쓴소리를 듣기도 했으나, 결과적으로 이는 이준에게 좋은 자극제가 되었다.

지난 22일 프로야구 LG 트윈스 홈경기 시구자로 나선 이준은 경기 중간 치어리딩 공연에서도 진심을 다하는 모습을 보여 눈길을 끌었다. 이에 "이준도 이렇게 열심히 사는데 내가 뭐라고", "얼마나 성공하고 싶은 건지 감도 안 온다", "응원 단장이 잘 생겼네 했더니 워크맨이었네 ㅎㅎ" 등 그를 향한 응원 댓글이 공식 채널과 커뮤니티를 통해 쏟아지고 있다.

'워크돌', 성공적인 스핀오프 안착
'워크돌'
'워크돌'스튜디오룰루랄라

<워크맨> 채널의 또 다른 간판 예능은 아이돌 MC들의 순발력과 재치로 재미를 선사하는 <워크돌>이다. 지난 2023년 출범 이래 슈화(아이들), 오해원(엔믹스), 츠키(빌리)를 거치며 메인 프로그램 <워크맨> 못잖은 인기를 누리고 있다.

특히 2024년 MC로 활약했던 오해원의 등장과 함께 유행한 "외모 췍~" 밈은 SNS에서 큰 화제를 모으며 프로그램과 소속 그룹의 인지도를 동시에 끌어올렸다. 한동안 메인 MC 없이 게스트 중심으로 진행되던 <워크돌>은 올해 3월 프로미스나인 박지원을 새로운 MC로 맞이하며 또 한 번 변화를 시도했다.

호텔, 중식 레스토랑, 새벽 시장 등 다양한 현장에서 박지원은 어디로 튈지 모르는 예능감을 맘껏 뽐내며 잠시 주춤했던 채널의 활력을 끌어올렸다. 특히 각종 기사가 쏟아졌던 공무원 체험 편에서는 "바퀴벌레를 잡아달라"는 황당 민원에 당황하면서도, 씩씩하게 업무를 소화하는 모습으로 구독자들의 큰 호응을 얻었다.

장수 웹 예능이 된 그들만의 비결
유튜브 채널 '워크맨'의 대표 웹 예능 '워크맨', '워크돌'
유튜브 채널 '워크맨'의 대표 웹 예능 '워크맨', '워크돌'스튜디오룰루랄라

<워크맨> 시리즈가 부침 심한 유튜브 공간에서 장기 흥행할 수 있었던 비결은 방송사(JTBC) 산하 스튜디오의 작품이지만 기존 TV 문법을 그대로 따르기보다 유튜브 환경에 맞는 연출 방식과 콘텐츠 구성을 적극적으로 활용했기 때문이다.

열악한 근무 환경이나 높은 노동 강도를 솔직하게 보여주는 방식은 웃음 이상의 공감을 이끌어냈다. 공무원, 프랜차이즈 매장, 파출소 등을 다룬 일부 회차는 사회적 이슈로까지 확산되며 큰 파급력을 낳기도 했다. 미화하지 않은 직업 체험 콘텐츠가 오히려 현실감을 높인 사례가 된 셈이다.

20분 안팎의 분량을 채우기 위해 하루 종일 촬영해야 하는 쉽지 않은 환경에서도 이준과 박지원은 늘 적극적인 태도로 프로그램을 이끌고 있다. 전임 MC들의 강렬한 존재감은 분명 큰 부담이지만, 두 사람은 자신만의 캐릭터와 매력을 구축하며 장수 웹 예능의 순항에 기여하고 있다.

부침 심한 웹 예능 시장에서 '세상 모든 잡(JOB)것들을 리뷰한다'는 단순하지만 강력한 콘셉트와 정체성을 잃지 않은 <워크맨> 및 <워크돌>은 이제 직업 체험 웹 예능의 기본 공식처럼 자리 잡았다. 빠르게 소비되고 잊히는 유튜브 환경에서 스스로가 기준점이 된 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
워크맨 워크돌

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