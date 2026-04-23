아이돌이 이런 것도 해? 잘 나가는 웹 예능의 인기 비결

스튜디오룰루랄라

'워크맨'"세상의 모든 직업을 알려주겠다"는 목표로 출발한 <워크맨>은 당시 JTBC 장성규 아나운서의 거침없는 예능감에 힘입어 빠르게 화제성을 확보했다. 그동안 다양한 직업 체험 프로그램이 존재했지만 <워크맨>처럼 날것에 가까운 B급 감성과 초고속 전개를 선보인 예능은 찾아보기 힘들었다.고정 MC와 비정기적으로 등장하는 초대 손님들은 대기업부터 자영업에 이르기까지 다양한 직업의 현장을 체험한다. 웃음뿐 아니라 그 속에 담긴 애환과 노동의 현실을 함께 보여주며 시청자의 공감과 분노를 동시에 끌어내는 독특한 콘텐츠로 자리 잡았다.2025년 장성규의 하차로 변화를 맞이한 <워크맨>은 2대 MC 이준 영입 이후에도 여전히 건재함을 과시 중이다. 조금은 어리숙하고 낯을 가리기도 하지만, 특유의 예능감과 성실한 근무 자세로 호감을 자아내고 있다. 첫 출연 당시 <1박 2일> 동료 딘딘에게 "연예인들은 화폐 가치 개념이 없는 게 문제다"라는 쓴소리를 듣기도 했으나, 결과적으로 이는 이준에게 좋은 자극제가 되었다.지난 22일 프로야구 LG 트윈스 홈경기 시구자로 나선 이준은 경기 중간 치어리딩 공연에서도 진심을 다하는 모습을 보여 눈길을 끌었다. 이에 "이준도 이렇게 열심히 사는데 내가 뭐라고", "얼마나 성공하고 싶은 건지 감도 안 온다", "응원 단장이 잘 생겼네 했더니 워크맨이었네 ㅎㅎ" 등 그를 향한 응원 댓글이 공식 채널과 커뮤니티를 통해 쏟아지고 있다.