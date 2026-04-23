2군 다녀온 노시환, 위기의 한화 구해낼 희망될까

'독수리 군단의 간판 타자' 노시환이 돌아온다. 한화는 23일 잠실 LG 트윈스전부터 중심타자 노시환을 다시 1군 엔트리에 등록할 예정이다. 지난 13일 1군에서 말소되어 퓨처스(2군)리그로 내려간지 정확히 열흘 만이다.노시환은 2019년 신인 드래프트에서 2차 1라운드 지명으로 한화에 입단한 이래 팀의 간판스타로 성장했다. 2023시즌에는 타율 .298에 31홈런 101타점으로 커리어하이를 달성했다. 지난 2025 시즌에는 자신의 한 시즌 최다인 32홈런 101타점)을 날리며 팀이 19년 만에 한국시리즈에 진출하는데 주역으로 활약했다. WBC(월드베이스볼클래식), 아시안게임 등 성인 국가대표팀에도 꾸준히 발탁됐다.한화 구단은 노시환의 실력과 잠재성을 인정하여 지난 오프시즌 동안 11년 307억 원의 초대형 비FA 다년 계약을 체결했다. KBO리그의 모든 선수계약을 통틀어 역대 최장, 최고액 계약이었다. 2000년생으로 20대 중반의 전성기에 리그 올스타급 3루수로 검증된 내구성과 장타력, 2023년 항저우 아시안게임 금메달로 병역까지 해결한 점에서 높이 평가 받았다.하지만 높은 몸값으로 인한 화제성과 기대치가 부담감이 되었는지, 올시즌 초반에는 극심한 부진에 빠졌다. 노시환은 2026시즌 개막 후 13경기에서 타율 .145(55타수 8안타)로 부진했다. 홈런은 단 한 개도 없었고 타점은 3개뿐이었다. 삼진은 무려 21개나 당했다. 장타율은 .164, 출루율은 .230에 불과했다.지난 11일 대전 KIA전에서는 보기드물게 중심타자인 노시환이 희생번트를 대는 굴욕적인 장면도 나왔다. 부담을 덜기 위하여 부동의 4번에서 6번으로 타순이 조정되기도 했으나 반등은 없었다.결국 참다못한 김경문 한화 감독은 지난 13일 노시환을 1군 엔트리에서 전격 제외하는 결정을 내렸다. 선발 제외를 요구하는 목소리는 있었지만 1군 말소는 예상이었다. '믿음의 야구'로 유명한 김경문 감독의 성향을 감안할때 의외라는 반응이 많았다.프로야구 레전드 이대호는 최근 자신의 유튜브 채널에서 노시환의 부진을 언급하며 "WBC 대표팀 때부터 밸런스가 좋지 않았다. 칠 수 없는 밸런스였고, 준비 과정과 스윙 메커니즘이 흔들리면서 부진으로 이어졌다"고 꼬집었다. 노시환은 시즌 전 2026 WBC에 국가대표로 출전했으나 타격부진으로 주전경쟁에서 밀려 경기에 많이 나서지 못했다.이대호는 "타격 코치와 전력분석팀에서 노시환에게 무엇이 잘못됐는지 명확하게 짚어줘야 한다. 노시환 역시 조언을 받아들여야 한다. 안 좋은 걸 고집하다보면 슬럼프는 더 깊어질수 있다"고 강조했다.노시환은 2군에서도 타격감을 찾는 데 어려움을 겪었다. 2군에서 노시환의 기록은 3경기에 나서 타율 .231(13타수3안타) 1타점 2득점 3볼넷를 기록했다. 2군에서도 홈런은 없었고 삼진을 5개나 기록했다.그럼에도 김 감독은 지난 21일 잠실 LG전부터 노시환의 1군 동행을 지시했다. 김 감독은 "노시환을 2군에 보낸 건 퓨처스 경기에서 잘하러 간 게 아니다. 마음 속의 스트레스를 풀라는 의도"였다고 밝혔다. 김 감독은 노시환의 부진이 기술보다는 심리적인 문제라고 진단한 것이다.한화는 현재 어려운 상황에 놓였다. 지난해 정규리그 2위-한국시리즈 준우승을 차지한 한화는 올해도 우승후보로 지목되었으나, 20경기를 치른 현재 8승 12패로 공동 7위에 그치고 있다. 작년 한국시리즈에서 맞붙었던 LG와의 올시즌 첫 원정 3연전에서는 21일 5-0, 22일 0-3으로 연패를 당했다.한화는 올시즌 투수진의 위력이 지난해보다 크게 떨어졌다. 외국인 원투펀치 폰세와 와이스가 메이저리그로 떠났고, 필승조 김범수와 이태양 등도 이적한 공백을 메우지 못했다. 외국인 투수들의 부상과 부진으로 대만 출신 아시아쿼터 왕옌청이 사실상 1선발 역할을맡고 있다. 김서현-정우주-박상원 등 올해 필승조로 낙점된 불펜투수들이 줄줄이 집단부진에 빠졌다. 한화는 현재 평균자책점이 5.48로 최하위에 그치고 있다그만큼 올해는 타선이 더 분발해줘야하는 상황이다. 하지만 노시환의 복귀 직전인 22일 LG전에서는 선발 라클란 웰스(8이닝 무실점 7탈삼진 1피안타)의 호투에 타선이 꽁꽁 틀어막히며 1안타 영봉패를 당했다.한화 타선은 강백호의 영입으로 지난해보다 더 강해졌다는 평가를 받는다. 노시환의 부진에도 불구하고 한화 타선은 팀타율 .268(공동 3위), 193안타(2위), 타점 110개(2위), OPS .734(5위) 등으로 중상위권 이상의 성적을 올리고 있다.페라자(.367, 1홈런 12타점), 문현빈(.365, 4홈런 21타점), 강백호(.286 4홈런 23타점) 채은성(.260 2홈런 10타점)등이 분전하고 있다. 강백호와 문현빈은 현재 리그 타점 1.2위에 올라있다. 노시환이 2군에 가있는 동안 3루수로 공백을 메운 이도윤은 타격, 김태연은 수비에서 각각 좋은 모습을 보여줬다. 여기에 복귀한 노시환이 중심타선과 주전 3루수로 부활한다면, 앞으로 한화 상위권 도약을 좌우할 중요한 열쇠가 될 수 있다관건은 돌아온 노시환이 심리적 부담을 얼마나 극복했느냐에 달렸다. 시즌은 아직 길다. 노시환에게도 한화에게도 반등을 위한 기회는 아직 충분하다.