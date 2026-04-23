'8이닝 무실점' 웰스, '최강 아시아쿼터' 등극

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프로야구 LG 트윈스가 아시아 쿼터 투수 라클란 웰스의 눈부신 역투를 앞세워 3연승을 달렸다. LG는 22일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 한화 이글스와 홈경기에서 3-0으로 이겼다. (LG 트윈스 제공)LG가 안방에서 이틀 연속 한화를 제압하고 일찌감치 위닝시리즈를 확보했다.염경엽 감독이 이끄는 LG 트윈스는 22일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와의 홈경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 10안타를 터트리며 3-0으로 승리했다. 현재 진행 중인 3연승을 포함해 최근 10경기에서 8승을 따내는 가파른 상승세를 이어간 LG는 '디펜딩 챔피언'의 면모를 유감 없이 발휘하며 선두 kt 위즈에게 반 경기 뒤진 단독 2위 자리를 유지했다(14승 6패).LG는 8번 우익수로 선발 출전한 송찬의가 2회 결승 투런포를 포함해 2안타 2타점 2득점으로 맹활약했고 테이블세터 박해민과 문성주도 5안타 6출루를 합작하면서 뛰어난 타격감을 뽐냈다. 이날 LG 마운드는 한화 타선을 단 1안타로 묶었는데 8이닝을 84개의 공으로 책임진 이 선수의 역투가 단연 돋보였다. 8이닝 1피안타 1볼넷 7탈삼진 무실점 호투로 올해 최고의 아시아쿼터로 떠오르고 있는 라클란 웰스가 그 주인공이다.올해부터 KBO리그에 아시아쿼터가 도입되면서 각 구단들은 2025년 겨울부터 좋은 선수를 영입하기 위한 치열한 경쟁에 돌입했다. 아시아쿼터가 좋은 활약을 해주면 외국인 선수 4명을 보유한 효과를 누릴 수 있기 때문이다. 각 구단들의 시선이 집중된 곳은 역시 아시아 최강의 야구강국 일본이었다. 실제로 10개 구단 중 무려 7개 구단이 일본 출신 투수로 아시아쿼터를 영입하며 시즌 준비를 마쳤다.하지만 절대 다수를 차지하고 있는 일본인 투수의 활약은 야구팬들의 기대에 미치지 못하고 있다. 전성기 시절 2015년 프리미어12와 2017년 월드베이스볼클래식에 출전했을 정도로 화려한 커리어를 자랑하는 타케다 쇼타는 일본 프로야구 통산 66승의 화려한 전적을 가지고 SSG 랜더스에 입단했다. 하지만 타케다는 올 시즌 3경기에 선발 등판해 3패 평균자책점 13.03으로 무너졌고 15일 1군 엔트리에서 제외됐다.지난해 마무리 김택연 앞에서 8회를 책임질 셋업맨이 약했던 두산 베어스는 세이부 라이온즈에서 불펜투수로 활약하며 150경기에서 4승 2패 2세이브 8홀드 3.40의 성적을 기록했던 타무라 이치로를 영입했다. 하지만 두산의 불펜 고민을 해결해 줄 것 같았던 타무라는 9경기에서1승 1패 1홀드 11.25로 부진을 면치 못하고 있다. 특히 올 시즌 44명의 타자를 상대한 타무라의 피안타율은 무려 .425에 달한다.일본 독립리그 도쿠시마 인디고삭스 출신으로 2025년 11월 kt와 12만 달러에 계약한 스기모토 코우키는 프로 경험 없이 일본 독립리그에서 KBO리그로 진출한 최초의 투수다. 스기모토는 도쿠시마 시절 불펜에서 꾸준한 활약을 해준 만큼 kt의 불펜에도 힘이 될 것으로 기대됐다. 스기모토는 올 시즌 13경기에서 3홀드를 기록했지만 평균자책점 7.59로 한승혁(1.64), 김민수(3.38) 등 국내 투수들의 투구 내용에 한참 미치지 못한다.삼성 라이온즈의 아시아쿼터 미야지 유라는 시범경기에서 6이닝 동안 10개의 사사구를 허용하며 제구에서 치명적인 약점을 드러냈지만 시즌 개막 후엔 1패 3홀드 3.48로 준수한 성적을 올리고 있다. 키움 히어로즈의 아시아쿼터 카나쿠보 유토도 KBO리그 데뷔전에서 0.2이닝 3실점으로 무너졌지만 4월에 등판한 11경기에서 8이닝 1실점(평균자책점1.13)으로 2세이브 4홀드를 챙기며 반등에 성공했다.LG는 아시아쿼터 도입이 결정된 2025년 초부터 올 시즌 아시아쿼터를 위한 준비를 시작했다. LG는 2025년 초반 외국인 투수 엘리에이저 에르난데스(귀넷 스트라이퍼스)가 부상으로 이탈했을 때 부상 대체 외국인 투수로 아시아쿼터 대상인 호주 출신의 코엔 윈(시드니 블루삭스)을 영입했다. 하지만 윈은 5경기에 등판해 1승 1패 7.04에 그치면서 LG의 코칭스태프에게 합격점을 받지 못했다.코엔 윈이 계약 연장을 하지 못하고 4주 만에 팀을 떠난 후 LG에서는 케니 로젠버그의 부상 대체 외국인투수로 역시 호주 출신의 좌완 라클란 웰스를 영입했다. 키움에 합류한 웰스는 4경기에 등판해 1승 1패 3.15의 안정된 투구로 조용하지만 인상적인 활약을 선보였다. 그리고 LG는 4번째 한국시리즈 우승으로 시즌을 끝낸 후 2025년 11월 키움에서 활약했던 웰스와 총액 20만 달러에 계약하며 첫 아시아쿼터를 영입했다.사실 LG가 좌완 웰스와 계약할 때만 해도 팬들 사이에선 우려의 목소리가 적지 않았다. LG에는 이미 손주영과 송승기로 이어지는 젊고 뛰어난 좌완 선발 자원을 둘이나 보유하고 있기 때문이다. 그렇다고 웰스가 불펜 경험이 풍부한 선수도 아니었기에 자칫 웰스는 중복 영입이 될 수도 있었다. 그렇게 예비 선발로 분류되던 웰스는 손주영이 팔꿈치 부상으로 개막 엔트리에 제외되면서 기회가 찾아왔다.2일 KIA 타이거즈와의 첫 등판에서 6이닝 1실점으로 승리 투수가 된 웰스는 8일 NC 다이노스전에서 투구 수가 늘어나면서 4이닝 밖에 던지지 못했다. 15일 롯데 자이언츠전에서는 7이닝 1실점으로 호투하고도 타선의 침묵으로 시즌 첫 패를 당했다. 하지만 웰스는 22일 한화와의 경기에서 8이닝 동안 84개의 공을 던지며 1피안타 1볼넷 7탈삼진 무실점 역투로 한화의 타선을 완벽하게 틀어 막고 두 번째 승리를 챙겼다.웰스는 초반 돌풍을 일으켰던 대만 출신 아시아쿼터 왕옌청(5이닝 3실점)과의 첫 맞대결에서 승리를 거두면서 시즌 초반 리그 최고의 아시아쿼터로 떠오르고 있다. 실제로 웰스는 송승기(0.89)에 이어 평균자책점 팀 내 2위(1.44), 리그 전체에서도 5번째로 낮은 평균자책점을 기록하고 있다. 앞으로도 웰스의 호투가 이어진다면 손주영이 1군에 복귀한다 해도 웰스가 선발 자리를 위협 받는 일은 없을 것이다.