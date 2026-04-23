'최강 아시아쿼터' 웰스의 등장, LG 왕조 건설 주축될까?

LG 트윈스

큰사진보기 ▲웰스는 정교함과 완급조절이 돋보이는 테크니션형 투수다. LG 트윈스

특급 에이스 수준이지만 손주영 돌아오면?



타팀에서는 부러움의 대상이 되고있는 웰스지만 손주영이 선발 로테이션에 합류하면 불펜으로 돌아갈 예정이다. 이에 대해 팬들 사이에서는 "이 정도 투수를 불펜으로 돌리는 것이 맞느냐"는 반응도 나오고 있다. 웰스 역시 "솔직히 선발로 남고 싶은 마음이 크지만, 팀이 주는 역할을 수행하는 것이 맞다"고 밝혔다.



현재 LG는 리그 최상급 선발진을 구축하며 강력한 우승 후보로 평가받고 있다. 단순한 우승후보를 넘어 왕조 가능성도 높아진 상태다. 일각에서는 "전성기 SK, 삼성 왕조 못지않은 전력이다"는 말까지 나오고 있다. 그만큼 LG는 투타 모든 면에 있어 다른팀을 압도하는 구성을 자랑하고 있는 모습이다.



그렇지않아도 강한 투수진에 웰스라는 아시아쿼터 카드가 더해지면서 마운드 운용의 폭은 더욱 넓어졌다. 선발로 남을 경우에는 리그 최강 로테이션을 완성하고, 불펜으로 이동하더라도 경기 후반을 지배하는 핵심 전력이 될 수 있다.



무엇보다 중요한 것은 웰스의 활약이 일시적인 흐름이 아니라는 점이다. 안정적인 제구, 뛰어난 경기 운영, 그리고 상황에 따른 유연한 대응 능력까지 모두 갖춘 그는 이미 팀 전력의 핵심으로 자리 잡았다.



아시아쿼터 제도의 성공 가능성을 입증한 대표 사례이자, LG의 우승 도전에 있어 가장 강력한 무기중 하나로 거듭나고있는 웰스가 현재의 기세를 이어나갈수 있을지 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 웰스는 정교함과 완급조절이 돋보이는 테크니션형 투수다.타팀에서는 부러움의 대상이 되고있는 웰스지만 손주영이 선발 로테이션에 합류하면 불펜으로 돌아갈 예정이다. 이에 대해 팬들 사이에서는 "이 정도 투수를 불펜으로 돌리는 것이 맞느냐"는 반응도 나오고 있다. 웰스 역시 "솔직히 선발로 남고 싶은 마음이 크지만, 팀이 주는 역할을 수행하는 것이 맞다"고 밝혔다.현재 LG는 리그 최상급 선발진을 구축하며 강력한 우승 후보로 평가받고 있다. 단순한 우승후보를 넘어 왕조 가능성도 높아진 상태다. 일각에서는 "전성기 SK, 삼성 왕조 못지않은 전력이다"는 말까지 나오고 있다. 그만큼 LG는 투타 모든 면에 있어 다른팀을 압도하는 구성을 자랑하고 있는 모습이다.그렇지않아도 강한 투수진에 웰스라는 아시아쿼터 카드가 더해지면서 마운드 운용의 폭은 더욱 넓어졌다. 선발로 남을 경우에는 리그 최강 로테이션을 완성하고, 불펜으로 이동하더라도 경기 후반을 지배하는 핵심 전력이 될 수 있다.무엇보다 중요한 것은 웰스의 활약이 일시적인 흐름이 아니라는 점이다. 안정적인 제구, 뛰어난 경기 운영, 그리고 상황에 따른 유연한 대응 능력까지 모두 갖춘 그는 이미 팀 전력의 핵심으로 자리 잡았다.아시아쿼터 제도의 성공 가능성을 입증한 대표 사례이자, LG의 우승 도전에 있어 가장 강력한 무기중 하나로 거듭나고있는 웰스가 현재의 기세를 이어나갈수 있을지 주목된다. 아시아쿼터 웰스 LG아시아쿼터 컨트롤아티스트 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 아직 끝나지 않았다… 42세 르브론, 시리즈를 흔들다

웰스는 아시아쿼터를 넘어 1선발 외국인선발급 피칭을 보여주고 있다.2026시즌 KBO 리그에서 가장 강렬한 인상을 남기고 있는 아시아쿼터 투수는 단연 LG 트윈스의 라클란 웰스(29, 좌투좌타)다. 웰스는 22일 서울 잠실야구장에서 있었던 한화 이글스와의 경기에서 8이닝 1피안타 1사사구 7탈삼진 무실점이라는 압도적인 투구를 선보이며 팀의 3연승을 이끌었다.단 한 개의 안타만을 허용한 이날 피칭은 그야말로 흠잡을데가 없었다. 웰스의 호투 속에 LG는 경기 내내 안정적인 흐름을 유지했고, 한화 타선은 좀처럼 공략의 실마리를 찾지 못했다. 특히 투구 수가 84개에 불과했던 점을 감안하면 9회까지 충분히 맡길 수 있는 상황이었다.웰스 본인 역시 간절하게 더 던지고 싶어했다. 투구수도 적당했고 완봉승 기회는 쉽게 찾아오는 것이 아니기 때문이었다. 하지만 염경엽 감독은 교체를 선택했다. 무리시키지 않겠다는 이유였다.이번 시즌 도입된 아시아쿼터 제도 속에서 웰스는 한화의 '왕서방' 왕옌청(25, 좌투좌타)과 함께 히트작으로 평가받는다. 단순히 로테이션을 메우는 수준을 넘어, 리그 정상급 외국인 투수들과 어깨를 나란히 하는 성적과 내용으로 '게임 체인저' 역할을 제대로 하고 있다.이날 경기 역시 그의 가치를 명확히 보여줬다. 웰스는 경기 초반부터 공격적인 승부를 펼치며 빠르게 카운트를 선점했고, 타자들의 타이밍을 철저히 빼앗았다. 특히 삼자범퇴 이닝을 여러 차례 만들어내며 경기 흐름을 완전히 장악했다. 상대가 단 한 번의 기회도 제대로 만들지 못했다는 점에서 '지배력'이라는 표현이 과하지 않다.이미 팬들 사이에서도 웰스를 두고 '아시아쿼터 이상의 존재'라는 평가가 자연스럽게 나오고 있다. 기존 외국인 선발투수 못지않은 안정감과 이닝 소화 능력, 그리고 경기 운영까지 갖춘 그는 LG 마운드의 핵심 축으로 자리 잡았다. 당초 잘할 것으로 예상됐지만 그 이상으로 잘해주고 있다.현재까지 25이닝 2승 1패 평균자책점 1.44(전체 5위)를 기록중인 웰스의 진가는 기록 뿐 아니라 '투구 내용'에서도 드러난다. 그의 피칭 스타일은 힘으로 압도하는 유형이라기보다, 정교함과 완급조절을 기반으로 한 전형적인 '컨트롤 아티스트'에 가깝다.가장 큰 강점은 스트라이크존 활용 능력이다. 좌우 코너를 집요하게 파고드는 제구를 바탕으로 타자에게 유리한 카운트를 거의 허용하지 않는다. 초구 스트라이크 비율이 높고, 불필요한 볼을 줄이며 타자를 빠르게 궁지로 몰아넣는다. 여기에 직구와 변화구의 구속 차이를 효과적으로 활용해 타이밍을 무너뜨리는 능력도 뛰어나다.특히 체인지업과 슬라이더의 완성도가 높아 우타자와 좌타자를 가리지 않고 안정적인 승부가 가능하다. 직구는 구속보다는 묵직한 움직임과 코스 공략으로 승부하며, 변화구는 결정구로서 확실한 역할을 수행한다. 이러한 조합은 타자 입장에서 예측을 어렵게 만들고, 결과적으로 약한 타구와 범타를 유도하는 핵심 요소로 작용한다.또한 위기관리 능력 역시 눈에 띈다. 주자가 출루한 상황에서도 투구 템포를 유지하며 흔들림 없이 자신의 패턴을 이어간다. 불필요하게 힘을 쓰기보다 상황에 맞는 최적의 선택을 하는 '운영형 투수'라는 점에서 높은 평가를 받고 있다.