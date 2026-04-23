'최강 아시아쿼터' 웰스의 등장, LG 왕조 건설 주축될까?

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웰스는 아시아쿼터를 넘어 1선발 외국인선발급 피칭을 보여주고 있다.LG 트윈스
2026시즌 KBO 리그에서 가장 강렬한 인상을 남기고 있는 아시아쿼터 투수는 단연 LG 트윈스의 라클란 웰스(29, 좌투좌타)다. 웰스는 22일 서울 잠실야구장에서 있었던 한화 이글스와의 경기에서 8이닝 1피안타 1사사구 7탈삼진 무실점이라는 압도적인 투구를 선보이며 팀의 3연승을 이끌었다.
단 한 개의 안타만을 허용한 이날 피칭은 그야말로 흠잡을데가 없었다. 웰스의 호투 속에 LG는 경기 내내 안정적인 흐름을 유지했고, 한화 타선은 좀처럼 공략의 실마리를 찾지 못했다. 특히 투구 수가 84개에 불과했던 점을 감안하면 9회까지 충분히 맡길 수 있는 상황이었다.
웰스 본인 역시 간절하게 더 던지고 싶어했다. 투구수도 적당했고 완봉승 기회는 쉽게 찾아오는 것이 아니기 때문이었다. 하지만 염경엽 감독은 교체를 선택했다. 무리시키지 않겠다는 이유였다.
이번 시즌 도입된 아시아쿼터 제도 속에서 웰스는 한화의 '왕서방' 왕옌청(25, 좌투좌타)과 함께 히트작으로 평가받는다. 단순히 로테이션을 메우는 수준을 넘어, 리그 정상급 외국인 투수들과 어깨를 나란히 하는 성적과 내용으로 '게임 체인저' 역할을 제대로 하고 있다.
이날 경기 역시 그의 가치를 명확히 보여줬다. 웰스는 경기 초반부터 공격적인 승부를 펼치며 빠르게 카운트를 선점했고, 타자들의 타이밍을 철저히 빼앗았다. 특히 삼자범퇴 이닝을 여러 차례 만들어내며 경기 흐름을 완전히 장악했다. 상대가 단 한 번의 기회도 제대로 만들지 못했다는 점에서 '지배력'이라는 표현이 과하지 않다.
이미 팬들 사이에서도 웰스를 두고 '아시아쿼터 이상의 존재'라는 평가가 자연스럽게 나오고 있다. 기존 외국인 선발투수 못지않은 안정감과 이닝 소화 능력, 그리고 경기 운영까지 갖춘 그는 LG 마운드의 핵심 축으로 자리 잡았다. 당초 잘할 것으로 예상됐지만 그 이상으로 잘해주고 있다.
정교함과 완급조절, 웰스를 완성하는 피칭 스타일
현재까지 25이닝 2승 1패 평균자책점 1.44(전체 5위)를 기록중인 웰스의 진가는 기록 뿐 아니라 '투구 내용'에서도 드러난다. 그의 피칭 스타일은 힘으로 압도하는 유형이라기보다, 정교함과 완급조절을 기반으로 한 전형적인 '컨트롤 아티스트'에 가깝다.
가장 큰 강점은 스트라이크존 활용 능력이다. 좌우 코너를 집요하게 파고드는 제구를 바탕으로 타자에게 유리한 카운트를 거의 허용하지 않는다. 초구 스트라이크 비율이 높고, 불필요한 볼을 줄이며 타자를 빠르게 궁지로 몰아넣는다. 여기에 직구와 변화구의 구속 차이를 효과적으로 활용해 타이밍을 무너뜨리는 능력도 뛰어나다.
특히 체인지업과 슬라이더의 완성도가 높아 우타자와 좌타자를 가리지 않고 안정적인 승부가 가능하다. 직구는 구속보다는 묵직한 움직임과 코스 공략으로 승부하며, 변화구는 결정구로서 확실한 역할을 수행한다. 이러한 조합은 타자 입장에서 예측을 어렵게 만들고, 결과적으로 약한 타구와 범타를 유도하는 핵심 요소로 작용한다.
또한 위기관리 능력 역시 눈에 띈다. 주자가 출루한 상황에서도 투구 템포를 유지하며 흔들림 없이 자신의 패턴을 이어간다. 불필요하게 힘을 쓰기보다 상황에 맞는 최적의 선택을 하는 '운영형 투수'라는 점에서 높은 평가를 받고 있다.