시신 속에 갇힌 6살 여자 아이의 신고 전화... 구급차는 결국

찬란

스틸컷80km면 대략 서울에서 천안까지의 거리다. 웨스트뱅크 적신월사가 가자지구에서 발생한 사건을 다루는 건 가자지구에선 통신도 원활치 않고 구호조직도 사실상 활동하지 못하기 때문이다. 그래서 문제의 원흉인 이스라엘 영토를 지나야 하는 웨스트뱅크 본부에서 가자지구 구호문제까지 다뤄야 하는 상황이다. 어찌됐든 아이는 살려야 하겠는데, 구급차를 보내는 게 여간 고역이 아니다. 가장 가까이 있는 구급차도 보내려면 이스라엘이 장악한 길을 통해야 한다. 그 길을 이용하겠다는 허락을 구하지 않고 지났다간 벌집이 되기 일쑤다. 센터 벽면엔 그렇게 죽어나간 구조대원들의 얼굴이 주루룩 붙어 있다.영화는 이스라엘 군과 정부 당국, 팔레스타인 공직자며 국제기구까지 접촉해 구급차 통행 허가를 받기 위해 노력하는 코디네이터 마디(아메르 흘레헬 분)의 모습을 비춘다. 잘 통하지도 않는 전화기를 붙들고서 이쪽저쪽 연락해 부디 허가를 내달라고, 허가가 내려질 수 있게 압력을 행사해 달라고 요청하고 또 요청하는 마디의 모습이 애처롭다. 그 반대편엔 오마르(모타즈 말히스 분)와 라나(사자 킬라니 분)가 있다. 이들은 힌드와 직접 통화하는 콜센터 직원들로, 격앙된 감정을 추스르지 못하고 구급차를 보낼 권한을 가진 마디를 압박한다. 허가가 없더라도 일단 구급차를 보내야 하는 급박한 상황이라는 이야기다.사실이 그렇다. 힌드는 언제 죽어도 이상하지 않은 상황이다. 이스라엘 군대가 아이가 탄 차 가까이 나와 있고, 이미 수백 발 쯤은 발포한 것으로 보인다. 총소리가 끊이지 않고 있고, 아이는 이미 죽은 가족들 곁에서 언제 올지 모르는 구조를 기다리며 울고 있다. 한 번 나온 군대가 며칠을 더 머물다 갈지도 알 수 없는 상황이다. 물도 없이 겁먹은 어린 여자 아이가 얼마나 버텨낼 수 있을까. 가장 가까이 나가 있는 구급차는 불과 8분이면 도착할 수 있는 거리에 있다. 그 차를 보내면 된다. 데려오면 된다. 오마르가 수시로 마디를 찾아 압박하는 이유다.