시신 속에 갇힌 6살 여자 아이의 신고 전화... 구급차는 결국

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
행복한 아이들 유치원 나비 반 소녀가 차에 갇혔다. 6살 여자아이 힌드 라잡이 탄 차엔 사촌들까지 일가족 6명의 시신이 실려 있었다. 나중에 발견된 승합차에선 확인된 것만 335발의 총탄이 박혔거나 뚫고 지나갔다고. 이야기는 2024년 1월, 힌드 라잡이 죽은 사촌들과 함께 있던 차 안에서 걸려온 한 통의 전화를 받은 순간으로 돌아가 시작한다.
주지하다시피 팔레스타인은 UN(국제연합)이 옵저버 가입국으로 승인한 공식 국가다. 이색적이게도 두 곳으로 나뉜 영토는 걸어서 왕래할 수 없고 동떨어져 있다. 한국인도 누구나 들어봤음직한 가자지구는 이스라엘, 이집트와 마주 닿은 지중해 동안에 위치한다. 그리고 이른바 웨스트뱅크라 불리는 서안지구는 사해 북쪽 요르단강 서안에 위치해 있다. 과거 오슬로 협정이 체결된 뒤 이스라엘 군대가 단계적으로 철수하고 팔레스타인의 자치권 또한 보장하기로 하였으나 오늘에 이르러 협정의 효력은 사실상 깨진 상황이다.
두 지역 모두 이스라엘 군대가 상주한다. 사실상의 점령 상태다. 지중해, 또 이집트와의 좁은 국경을 두고 있는 가자지구는 사실상 봉쇄돼 있다. 항구도, 타국과의 독자적 교통로도 없기 때문이다. 요르단과의 넓은 국경선이 있는 웨스트뱅크는 사정이 조금 낫지만, 요르단은 어디까지나 친이스라엘 행보를 보이는 왕정 독재국가다. 이스라엘은 가자를 고립시키고 웨스트뱅크엔 정착촌을 건설하며 팔레스타인인을 몰아붙이는 전략을 지속해왔다. 베냐민 네타냐후 집권 뒤 노골적이 됐던 적대정책은 미국과 이스라엘에 의한 이란 침공 뒤 보다 본격화했다.