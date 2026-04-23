오랜 오해 뛰어넘은 이들의 사랑... 한국과 일본의 관계를 읽다

사랑은 혼자서는 할 수 없는 것이다. 적어도 내게는 그렇다. 철학계가 오래도록 고민했다는 세 가지 개념, 그러니까 정의와 사랑과 예술을 두고 오래도록 고민했던 시절이 있었다. 세상에 사랑이라 일컬어지는 수많은 것들을 그러모아서 그 모두가 담기고 다른 무엇은 담기지 않게 하는 정밀한 울타리를 세우고자 했던 시간이 이름난 철학자가 아닌 내게도 있었다. 그 끝에 도달한 답은 '사랑이란 나보다 남을 더 우선하는 것'이란 것. 개체로 태어나 사멸하는 인간이 본능이라 해도 좋을 이기를 넘어서 다른 무엇을 우선할 때, 나는 그 모든 순간에서 사랑을 발견한다. 남녀 간의 사랑이라 해도 다르지 않다. 그러니까 사랑은 혼자서는 할 수 없는 것이다.
사랑은 아름답지만 영원히 아름답진 않다. 사랑이 아름답기만 한 것이라면 구태여 결혼식과 같은 예식도 필요하진 않았을 테다. 검은 머리가 파 뿌리가 다 되도록, 그러니까 오늘이 아니라 내일과 모레, 일 년과 십 년, 달라진 나와 당신까지를 모두 끌어안고 사랑하겠다는 각오는 그것이 당연하지 않기에 필요하다. 세상 가장 열렬했던 사랑도 언젠가는 변한다. 제때 적절하게 변하지 못한 사랑은 관계를 망친다. 세상에 사랑만큼, 어쩌면 그보다도 이별이 흔한 것도 그래서겠다.
<사랑 후에 오는 것들>은 '사랑 후'를 말한다. 2024년 드라마로 제작돼 한국과 일본 양국에서 대단한 화제가 됐고, 20년의 시간을 건너 다시 출간된 소설까지 상당한 인기를 끌었다. 주연을 맡은 일본 배우 사카구치 켄타로는 유명한 예능프로그램 여럿에 출연하며 한국 톱스타 못잖은 인기를 누리기도 했다. 지난 시대 기무라 타쿠야, 오구리 슌, 츠마부키 사토시 등이 한국서 차지했던 자리를 이어받은 적자가 되었달까. 데뷔 30년을 코앞에 둔 아역배우 출신 이세영도 일본에 제 얼굴을 알렸다. 30여 년 전 한일 문화개방 뒤 활발하게 일었으나 해소되지 못한 역사문제를 비롯해, 한일 무역분쟁, 노 재팬, 일본 내 혐한기류 등으로 멈춰 있던 문화적 교류가 본격 재개된 작품으로 주목받았다(관련기사: 혐한, 노재팬 뛰어넘고 탄생한 이 사랑의 의미
https://omn.kr/2hvvh ).