오랜 오해 뛰어넘은 이들의 사랑... 한국과 일본의 관계를 읽다

쿠팡플레이

스틸컷제목은 사랑이 아니라 '사랑 후'를 말한다. 사랑이 끝난 자리에 남는 것은 무엇인가를 보인다. 츠지 히토나리가 쓴 책을 먼저 읽는 것이 바람직한 순서일 테다. 이런 류의 소설이 대개 그러하듯, 더 많은 진실을 감춘 이도, 더 깊은 감정을 기억하는 이도 대개 여성인 때문이다. 7년의 시간을 오가는 소설이다. 현재는 작품이 쓰인 2000년대 초반, 한국이다. 베스트셀러 작가로 한국과 일본에서 크게 성공한 사사에 히카리가 방한한다. 출판사에선 담당 편집자와 통역사를 내보내는데, 통역을 맡은 이가 갑작스레 일이 생겨 일본어에 능한 홍이가 그를 맡기로 한다. 사사에 히카리란 필명으로 성공한 이는 아오키 준고, 7년 전 일본에서 홍이와 사랑한 남자다.누구에게나 절절했던 순간이 한 번쯤은 있었으리라 짐작한다. 읽는 내게도, 소설 속 화자에게도 그런 순간이 있었다. 우리는 왜 가장 필요한 것을 그것이 필요한 순간이 지나고서야 알게 되는가. 지금 아는 것을 그때 알았더라면, 지금 가진 것을 그때 가졌더라면. 그런 후회가 남는 것도 자연스러운 일이다.사랑은 지났으나 아주 끝나지는 않았는가. 무려 7년의 시간이 흘러 사내는 제가 사랑했던, 그리고 여전히 사랑하고 있는 여자 앞에 선다. 모든 오해와 뒤틀린 감정, 무엇보다 서로에게 달리 흐른 시간을 딛고서 둘은 맺어지는가. 아니면 또 한 번 엇갈리는가. 누군가는 생각할 테다. 7년은 긴 시간이라고. 가장 뜨겁던 사랑도 차갑게 식어 아무것도 느껴지지 않게 하기 충분하다고. 그러나 또 누군가는 말할 테다. 진짜로 사랑이 지나간 자리라면 아무렇지 않을 수는 없으리라고. 사랑 후에 오는 것이 반드시 있다고.