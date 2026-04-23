'2연패 탈출' 포항스틸러스, 결국 해결사는 이호재... 클래스 증명했다

2연패 위기에 빠진 포항. 결국 해결사는 '용광로 스트라이커' 이호재였다.박태하 감독이 이끄는 포항 스틸러스는 22일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드에서 이정규 감독의 광주FC에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 포항은 3승 3무 3패 승점 12점 6위에, 광주는 1승 3무 5패 승점 6점 최하위에 자리했다.양 팀 다 반등이 절실했다. 홈에서 경기를 펼치는 포항은 개막 후 좀처럼 기세를 펴지 못하고 있었다. 리그 개막 전에는 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACLT) 16강에서 감바 오사카에 일격을 허용하면서 탈락했고, 리그 개막 후 4경기 연속 무승(3무 1패)에 시달렸다. 이후 강원·대전을 잡아내며 반등하는 듯했지만, 제주·안양에 2연패를 적립하며 고개를 숙였다.광주 분위기가 심각했다. 이정규 감독 체제 아래 시즌을 시작했던 이들은 개막 후 4경기 무패(1승 3무)를 질주하며 나쁘지 않은 출발을 보여줬으나 이후가 문제였다. 5라운드 서울 원정에서 5-0으로 대패하면서 흔들리기 시작했고, 이후 강원·부천·울산에 4연패를 헌납하며 고개를 숙였다. 순위는 최하위로 추락했으며 경기력 역시 아쉬운 상황.사령탑들도 승리를 원했다. 광주 이 감독은 "선수들에게 우리가 할 수 있는 점과 포기할 부분을 구분해 이야기했다. 우리는 항상 끈끈하게 잘하고 있어 분위기는 나쁘지 않다"라고 했다. 포항 박 감독 역시 "이 상황을 인식하고 있고, 위기를 극복하려는 마음가짐이다"라며 필승을 다짐했다. 그렇게 시작된 경기, 포항이 빠르게 선제골을 터뜨렸다.전반 3분, 문전 앞 혼전 상황에서 이호재가 오른발 슈팅을 날렸고, 이를 노희동이 막아내지 못하면서 골망이 흔들렸다. 실점을 허용한 광주는 재정비 후 몰아치는 그림을 만들기도 했지만, 포항의 수비벽을 뚫어내는 데 애를 먹었다. 이후 홍용준·프리드욘슨·이민기·주세종·김진호를 투입했지만, 뚜렷한 효과를 보지 못했다. 결국 경기는 포항의 승리로 귀결됐다.치열한 혈투 끝 승자는 포항이 됐다. 직전 라운드에서 안양에 패배하며 고개를 숙였던 이들은 2연패 탈출이라는 결과물을 만들었으나 냉정하게 분석했을 때, 경기력은 그리 좋지 않았다. 최하위 광주를 상대로 점유율은 단 56%에 불과했고, 키패스 역시 1개에 그쳤다. 이에 더해 슈팅 역시 단 2개에 그쳤으며 수비적으로도 보완할 점이 상당히 많아 보였다.이처럼 위기 상황에서 승리를 따낼 수 있었던 이유는 바로 최전방 스트라이커 이호재의 활약 덕분이다. 2000년생인 그는 인천 유나이티드 유스 출신이지만, 2021시즌을 앞두고 포항과 계약하며 프로 무대에 데뷔했다. 193cm의 강렬한 신체 조건과 확실한 슈팅 능력을 보유하며 많은 기대감을 낳았고, 매 시즌 성장하는 모습을 보여줬다.프로 데뷔 후 2년 동안 3골에 그쳤으나 2023시즌, 드디어 12골을 기록하며 두 자릿수 공격 포인트를 기록했으며 이듬해 11골 4도움이라는 미친 스탯을 생산하면서 눈도장을 찍었다. 지난해 역시 40경기서 17골 1도움이라는 어마어마한 공격 포인트를 쌓았고, 생애 첫 A대표팀 승선에 성공하여 데뷔골을 터뜨리는 등 주가를 올렸다.이번 시즌 역시 마찬가지였다. 3라운드 인천전에서는 0-1로 뒤진 후반 3분, 만회 골을 터뜨리며 팀을 구해냈고 이후 강원과 순연 경기서도 선제 결승 득점을 기록하며 영웅이 됐다. 이어 강원·대전과 맞대결에서도 결승 골을 터뜨리면서 클러치 능력을 선보인 이호재는, 이번 광주전에서도 펄펄 날았다.4-2-3-1 전형에서 원톱 스트라이커로 나선 이호재는 전반 3분 만에 오른발 슈팅으로 선제 결승 골을 터뜨렸다. 이에 그치지 않았다. 최전방에서 강력한 압박을 통해 광주의 후방 빌드업 실수를 유도했고, 강점인 공중전·연계에서도 확실한 능력을 보여줬다. 후반에도 특유의 헤더 패스로 슈팅 기회를 제공했지만, 아쉽게도 도움을 올리는 데 실패했다.86분간 경기장을 누빈 이호재는 후반 막판 쥐가 올라올 정도로 열심히 경기장을 누볐고, 팀이 2연패를 탈출하는 데 혁혁한 공을 세웠다. 단 1개의 슈팅으로 득점을 만들었으며 팀 내 최다 키패스 성공(1회)·팀 내 최다 공중 경합 성공(6회)·볼 획득 6회를 기록, 클래스를 입증했다.어느새 리그 전 경기에 나서 4골을 터뜨리고 있는 이호재는 개인 득점 3위에 자리하고 있고, 국내 공격수 중 1위에 오르며 확실한 실력을 선보이고 있는 상황. 북중미 월드컵이 50일 앞으로 다가온 가운데 극적 승선은 현실적으로 어려울 수 있지만, 대회 종료 후 충분히 대표팀 주전 공격수로 활약할 수 있는 능력을 증명하고 있는 그다.이번 경기서 오랜만에 승리를 따낸 포항 박태하 감독은 "힘들었던 상황을 잠시나마 잊게 해주는 승리였다고 생각하지만 마음이 편치 않다. 그저 이 고비를 넘겼다는 것에 의미를 두고 싶다. 이 위기를 넘어가기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"라며 긴장의 끈을 놓지 않았다.한편, 포항은 짧은 휴식 후 오는 26일(일) 전주성으로 떠나 전북 현대와 리그 10라운드 일전을 치르게 된다.