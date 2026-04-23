두몽 vs 에드워즈, UFC 여성 밴텀급 빅매치

UFC 제공

조셀린 에드워즈는 강력한 한방을 앞세운 화력이 좋은 파이터다.이번 경기의 핵심은 뚜렷하다. 두몽의 '통제된 경기 운영'과 에드워즈의 '폭발적인 공격력'이 정면으로 충돌한다.두몽은 클린치와 그래플링을 기반으로 상대의 움직임을 제한하고, 안정적으로 라운드를 가져가는 스타일이다. 반면 에드워즈는 타격 교환을 통해 흐름을 끌어올리고, 순간적인 피니시 기회를 노리는 전형적인 공격형 파이터다.전략적으로 보면 두몽은 테이크다운과 압박을 통해 에드워즈의 타격 리듬을 끊으려 할 가능성이 높다. 반대로 에드워즈는 거리 유지와 빠른 스텝을 활용해 타격전을 유도하며 초반 승부를 노릴 것으로 보인다.체력과 후반 운영도 중요한 변수다. 두몽은 판정 경험이 풍부해 3라운드 경기 운영에서 강점을 보이는 반면, 에드워즈는 초반 집중력은 뛰어나지만 후반으로 갈수록 흐름이 흔들리는 모습을 보인 바 있다.전문가들은 전반적으로 두몽의 우세를 점치고 있지만, 에드워즈의 한 방 능력을 변수로 꼽고 있다. 특히 초반 라운드에서 큰 타격이 발생할 경우 경기 흐름은 예상과 전혀 다른 방향으로 흘러갈 수 있다.이번 맞대결은 양 선수 모두에게 중요한 의미가 있다. 여성 밴텀급 차기 타이틀 도전자 구도에 영향을 끼칠 수 있기 때문이다. 두몽이 승리한다면 안정성과 실력을 모두 인정받으며 타이틀 도전권에 한 발 더 다가설 가능성이 크다. 특히 인상적인 피니시까지 만들어낸다면 그의 입지는 더욱 공고해질 전망이다.반면 에드워즈가 이변을 연출한다면 체급 전체의 판도가 요동칠 수 있다. 단숨에 상위권에 진입하며 새로운 경쟁 구도를 형성할 공산이 크다. 타이틀 전선에서도 복병으로 떠오르게 된다.경험과 안정성의 두몽, 그리고 상승세와 파괴력의 에드워즈. 상반된 두 스타일이 맞붙는 이번 경기는 결과뿐 아니라 내용 면에서도 큰 관심을 모으기에 충분하다. UFC 여성 밴텀급의 흐름을 바꿀 수 있는 이번 매치업이 어떤 결말로 이어질지 귀추가 주목된다.