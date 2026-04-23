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두몽 vs 에드워즈, UFC 여성 밴텀급 빅매치

두몽 vs 에드워즈, UFC 여성 밴텀급 빅매치

두몽의 안정감, 에드워즈의 파괴력과 맞선다

김종수(oetet)
26.04.23 14:09최종업데이트26.04.23 14:09
노르마 두몽(사진 왼쪽)은 안정적인 경기 운영이 돋보이는 베테랑이다.
노르마 두몽(사진 왼쪽)은 안정적인 경기 운영이 돋보이는 베테랑이다.UFC 제공

오는 26일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '스털링 vs 잘랄' 대회에서 여성 밴텀급 상위권 판도를 뒤흔들 한판 승부가 펼쳐진다.

랭킹 3위 노르마 두몽(35, 브라질)과 11위 조셀린 에드워즈(30, 파나마)의 맞대결이 바로 그것으로 서로 상반되는 파이팅 스타일을 가진 선수끼리의 경기라는 점에서 흥미로운 매치업으로 평가된다.

두몽은 현재 UFC 여성 밴텀급에서 가장 안정적인 상승 곡선을 그리고 있는 파이터다. 13승 2패라는 탄탄한 전적과 함께 최근 수년간 꾸준히 승수를 쌓아 올리며 상위권을 굳혔다. 특히 강자들을 상대로도 흔들리지 않는 경기 운영 능력은 이미 여러 차례 입증됐다.

그의 가장 큰 강점은 균형 잡힌 밸런스다. 타격에서는 안정적인 거리 조절과 정확도를, 그래플링에서는 클린치와 테이크다운을 활용한 컨트롤 능력을 보여준다. 실제로 두몽은 경기당 평균 테이크다운 성공 수치(1.56개)에서도 준수한 성적을 기록하고 있다. 상대가 흐름을 타려는 순간 끊는데 능하다.

하지만 동시에 그의 약점 역시 명확하다. 대부분의 승리가 판정으로 이어지면서 '결정력 부족'이라는 꼬리표가 따라다닌다. 이러한 경기 내용이 이어질 경우 타이틀 경쟁에서 후순위로 밀릴 가능성도 존재한다.

최근 인터뷰에서도 두몽은 이러한 평가를 의식한 듯 "이번 경기에서는 팬들과 UFC가 원하는 임팩트를 보여주겠다"고 밝히며 공격적인 경기 운영을 예고했다. 때문에 이번 에드워즈전은 승리 못지 않게 내용도 중요하다. 승리 방식에 따라 커리어 방향 자체가 달라질 수 있기 때문이다.

상승세의 에드워즈, 언더독 반란 현실로 만들까

조셀린 에드워즈(사진 오른쪽)는 한국의 김지연과도 경기를 가진바 있다.
조셀린 에드워즈(사진 오른쪽)는 한국의 김지연과도 경기를 가진바 있다.UFC 제공

에드워즈는 랭킹 11위라는 위치에도 불구하고 최근 가장 주목받는 상승세의 파이터다. 통산 17승 6패를 기록 중이며, 최근 경기들에서 KO와 서브미션을 고루 만들어내며 전방위적 성장세를 보여주고 있다.

특히 공격적인 타격 스타일과 높은 활동량은 그의 상징과도 같다. 분당 유효타 수에서 두몽을 앞서는 수치를 기록하고 있으며, 리치에서도 근소한 우위를 점하고 있어 스탠딩 상황에서의 거리 싸움에서 강점을 발휘할 가능성이 높다.

무엇보다 주목할 부분은 최근 경기력의 변화다. 과거에는 기복이 심하고 수비에서 허점을 드러내는 경우가 많았지만, 최근에는 경기 운영 능력까지 개선되며 완성도가 높아졌다는 평가를 받고 있다. 실제로 2025년 이후 경기에서 연승 흐름을 타며 랭킹 상승의 발판을 마련했다.

물론 약점도 존재한다. 테이크다운 방어 능력은 여전히 의문부호가 붙어 있으며, 상위 랭커와의 경험 역시 부족하다. 두몽처럼 노련한 상대를 만났을 때 경기 흐름을 빼앗길 가능성도 배제할 수 없다.

그럼에도 이번 경기는 에드워즈에게 절호의 기회다. 랭킹 3위 선수를 잡는다면 단숨에 톱5 진입은 물론, 타이틀 경쟁의 다크호스로 떠오를 수 있다. 언더독의 반란이 현실이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

스타일 충돌의 정점… 운영 vs. 폭발력, 승부 가른다

조셀린 에드워즈는 강력한 한방을 앞세운 화력이 좋은 파이터다.
조셀린 에드워즈는 강력한 한방을 앞세운 화력이 좋은 파이터다.UFC 제공

이번 경기의 핵심은 뚜렷하다. 두몽의 '통제된 경기 운영'과 에드워즈의 '폭발적인 공격력'이 정면으로 충돌한다.

두몽은 클린치와 그래플링을 기반으로 상대의 움직임을 제한하고, 안정적으로 라운드를 가져가는 스타일이다. 반면 에드워즈는 타격 교환을 통해 흐름을 끌어올리고, 순간적인 피니시 기회를 노리는 전형적인 공격형 파이터다.

전략적으로 보면 두몽은 테이크다운과 압박을 통해 에드워즈의 타격 리듬을 끊으려 할 가능성이 높다. 반대로 에드워즈는 거리 유지와 빠른 스텝을 활용해 타격전을 유도하며 초반 승부를 노릴 것으로 보인다.

체력과 후반 운영도 중요한 변수다. 두몽은 판정 경험이 풍부해 3라운드 경기 운영에서 강점을 보이는 반면, 에드워즈는 초반 집중력은 뛰어나지만 후반으로 갈수록 흐름이 흔들리는 모습을 보인 바 있다.

전문가들은 전반적으로 두몽의 우세를 점치고 있지만, 에드워즈의 한 방 능력을 변수로 꼽고 있다. 특히 초반 라운드에서 큰 타격이 발생할 경우 경기 흐름은 예상과 전혀 다른 방향으로 흘러갈 수 있다.

이번 맞대결은 양 선수 모두에게 중요한 의미가 있다. 여성 밴텀급 차기 타이틀 도전자 구도에 영향을 끼칠 수 있기 때문이다. 두몽이 승리한다면 안정성과 실력을 모두 인정받으며 타이틀 도전권에 한 발 더 다가설 가능성이 크다. 특히 인상적인 피니시까지 만들어낸다면 그의 입지는 더욱 공고해질 전망이다.

반면 에드워즈가 이변을 연출한다면 체급 전체의 판도가 요동칠 수 있다. 단숨에 상위권에 진입하며 새로운 경쟁 구도를 형성할 공산이 크다. 타이틀 전선에서도 복병으로 떠오르게 된다.

경험과 안정성의 두몽, 그리고 상승세와 파괴력의 에드워즈. 상반된 두 스타일이 맞붙는 이번 경기는 결과뿐 아니라 내용 면에서도 큰 관심을 모으기에 충분하다. UFC 여성 밴텀급의 흐름을 바꿀 수 있는 이번 매치업이 어떤 결말로 이어질지 귀추가 주목된다.

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