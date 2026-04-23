'MBC·SBS' 협상 결렬... JTBC·KBS '월드컵 공동 중계' 확정, '스타' 해설위원 거취는?

북중미 월드컵을 중계할 방송사가 확정됐다. MBC·SBS가 이번 대회 중계에서 빠지는 가운데 스타 해설위원 거취에 대해서 이목이 쏠리고 있다.종합편성채널 JTBC는 22일 보도자료를 통해 "2026 FIFA 북중미 월드컵 개막이 50일 앞으로 다가온 가운데, JTBC는 TV 중계권 재판매를 오늘로 확정 짓고 본격 준비에 돌입한다"라며 "6월 11일(현지 기준) 개막해 1개월 넘게 진행되는 북중미 월드컵은 사상 처음으로 104개 경기가 진행된다"라고 밝혔다.이어 "이 축제의 모든 과정을 다채롭게 전하기 위해 대규모 제작·기술팀을 현지로 파견한다. 특히 배성재 캐스터 등 최고의 중계팀이 지구 반대편에서 펼쳐지는 경기의 매 순간을 안방까지 생생하게 전달한다"라고 전했다.북중미 월드컵 개막을 50일 남긴 시점, 드디어 중계할 방송국들이 확정됐다. 세계인의 축제가 다가오며 기대감을 낳았으나 중계권을 두고 상당한 갑론을박이 이어지고 있었다. 바로 JTBC가 중계권을 독점 구매하면서부터다. 이들은 2026 월드컵을 비롯해 2030 월드컵과 2032년까지 올림픽 시청권을 사들이면서 국민 시청권을 침해하는 것이 아니냐는 지적을 받았다.기존 월드컵·올림픽과 같은 메이저 대회 중계권을 획득하기 위해서는 '코리아 풀'이라는 시스템을 통해 지상파 3사(SBS·KBS·MBC)가 이를 나눠 가지는 구조였다. 쉽게 말해 중계권료가 상당히 비싸기에 협의체를 만들어 부담을 더는 구조였다. 이를 통해 국민에게 메이저 대회를 안정적으로 시청할 수 있게 하는 '보편적 시청권'을 보장하는 역할을 하곤 했다.하지만, 이번에는 달랐다. 국민들이 TV 안테나를 연결하면 무료로 시청할 수 있는 지상파 3사와는 달리(KBS 제외), 일정한 금액을 지불하고 IPTV 혹은 케이블 기본 채널을 가입해야 시청할 수 있는 JTBC가 월드컵 중계권을 독점 구매하면서 '보편적 시청권'을 침해한다는 지적을 받았다. 당장 지난 2월, 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서도 이는 현실이 됐다.많은 관심을 받아야 하는 올림픽 개회식 시청률은 단 1.8%에 불과했고, 주요 경기 시청률 역시 10% 미만을 겉돌면서 비판을 피하지 못했다. 또 최가온 시상식·패럴림픽 중계 패싱 등과 같이 시청권을 보장하지 못하는 논란이 터졌고, 결과적으로 동계올림픽이라는 대형 이벤트 중계권을 독점적으로 사들였음에도, JTBC는 큰 수확을 건지지 못했다.시간이 흘러 북중미 월드컵이라는 한국 스포츠계에서 메가 이벤트로 꼽히는 중계를 앞둔 상황 속 이들은 독점 중계라는 무리수 대신, 지상파 3사와 나눠 중계하는 방안이 더욱 합리적일 거라는 이야기가 흘러나왔다. 이에 더해 금액적인 부분에서 손해를 보지 않기 위해서도 필요했다. 월드컵 중계권 확보를 위해 JTBC는 1억 2500만 달러(1840억 원)를 투자했다.어마어마한 금액이 투입된 가운데 이를 독점으로 중계하게 될 시, 적자를 보는 구조는 물론이며 무려 104경기에 달하는 중계를 할 수 있을 거라는 보장이 없었고, 결국 공동 중계를 위한 협상 테이블에 나올 수밖에 없었다. 협상은 난항을 겪었다. JTBC는 방송 중계권을 4개 사업자가 25%씩 동일하게 분담하는 제안을 건넸으나 결렬됐다.이어 20%로 내리는 수정안을 제시했으나 이 역시 마찬가지였다. 이후 디지털 재판매액(네이버)을 제외한 16.7%를 나눠서 부담하자는 최종안을 제안했지만, 성과 없이 시한을 넘기게 되면서 갈등의 골은 점점 깊어져만 갔다. 결국 지난 20일, KBS가 먼저 JTBC가 건넨 140억 원 제안을 수락하면서 협상 테이블에서 먼저 떠났다.이에 대해 KBS는 "상당한 적자가 예상되지만, 공영방송의 책무를 다하기 위해 JTBC가 제안한 북중미 월드컵 최종 제안 금액을 수용했다"라며 "수신료의 가치를 실현하기 위해 지속적으로 최선의 노력을 다한 결과 극적인 합의를 이끌었다"라고 수락 이유에 대해서 설명했다.KBS와 공동 중계 합의를 합의한 JTBC는 이후 SBS·MBC와 다시 줄다리기 협상을 이어갔지만, 개막 50일을 앞둔 22일에 끝내 테이블을 떠나는 결론을 내렸다. 이들은 JTBC가 건넨 조건을 확인했으나 "120억 이상은 어렵다"라는 입장을 고수했고, 결국 협상은 결렬됐다. 이처럼 매번 월드컵 중계를 담당했던 방송사들이 떠난 가운데 해설위원들의 거취도 이목이 쏠리고 있다.KBS는 한국 축구 '레전드' 이영표를 현지에 파견해 대표팀 경기를 담당할 것으로 알려졌고, JTBC는 아직 정확한 청사진이 나오지 않았으나 인기 캐스터 배성재를 중심으로 중계진을 꾸릴 것으로 전해졌다. 방송사는 단 2곳인 상황 속 SBS와 MBC에 몸을 담았던 특급 해설위원들의 거취가 집중되고 있는 상황.직전 카타르 월드컵에서 SBS는 이승우(전북)를 비롯해 박지성(은퇴)을 현장에 보내는 선택을 내렸다. 이승우의 재치 있는 입담과 박지성의 침착한 분석력이 더해지면서 호평을 받기도 했다. 이번 대회에서는 현역 활동 중인 이승우는 북중미 월드컵 해설진으로 합류하는 것은 사실상 불가능에 가까운 가운데 박지성의 거취가 상당히 주목된다.한국 축구 '레전드'인 그는 2014년 은퇴 이후 SBS에서 2018·2022 월드컵 해설위원으로 활약하며 친근감을 뽐냈다. 최근 아이콘 매치·OGFC 레전드 매치 등으로 호감 이미지를 쌓은 가운데 박지성이라는 인물은 시청률을 보장하는 '흥행 수표'가 될 수 있다. 이에 더해 2014 브라질 월드컵부터 재밌는 해설로 호평을 받았던 안정환의 합류 여부도 시선이 쏠린다.그는 은퇴 이후 2014·2018·2022 월드컵 해설위원으로 활약했고, 정확한 분석 능력과 예측력 그리고 흥미로운 입담으로 유행어를 만들면서 친근감 높은 이미지를 쌓았다. 이에 더해 개인 유튜브 채널인 '안정환 19'를 비롯해 인기 예능인 '뭉쳐야 찬다', '냉장고를 부탁해' 등에 출연하면서 예능인으로서도 면모를 뽐냈다. 안정환 역시 시청률 '보증' 수표가 될 수 있다.이외에도, 직전 월드컵서 마이크를 잡았던 이근호, 구자철 등의 거취도 흥미로운 포인트다.월드컵 중계 방송국이 JTBC, KBS로 확정된 가운데 스타 해설위원들의 거취는 어떻게 될까. 향후 이들의 발걸음에 귀추가 주목된다.