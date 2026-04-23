돌싱과 모솔의 만남, 어쩐지 눈길이 간다

▲<돌싱n모솔> 출연자들의 첫 데이트 현장MBC에브리원의 신규예능 <돌싱n모솔>의 출연자들이 첫 매칭 이후 데이트를 나서는 모습. MBC플러스

여기서 우리는 매스미디어인 방송이 추구해야 할 핵심 가치인 '다원성'을 되새겨야 한다. 관찰형 예능의 고질적인 문제는 리얼리티를 표방하면서도 실제로는 현실을 미화된 환상으로 그려내어 왜곡된 기준을 제시한다는 점이다. 방송은 우리 사회의 다양한 삶의 형태를 있는 그대로 투영할 책임이 있다.



<돌싱N모솔>이 보여주는 가치는 '재현'의 정직함에 있다. 세련된 매너를 갖추지 못하면 연애 시장에서 탈락한 존재처럼 여겨지던 고정관념을 이 프로그램은 정면으로 거부한다. 장갑을 본인이 먼저 끼는 남자, 긴장해서 혼잣말을 멈추지 못하는 남자를 화면 중앙에 세우는 것은 사람의 관계에 대한 사고를 유연하게 확장하는 중요한 시도다.



이들이 만들어내는 강력한 화제성은 머지않아 20대와 40대에게도 영향을 미칠 것으로 기대된다. 연애를 시작하려는 20대에게는 '성공적인 매너'보다 '진솔한 태도'의 중요성을, 관계의 깊이를 고민하는 40대에게는 '서로의 결핍을 인정하는 성숙함'을 환기해서다. 타인의 서투름을 나의 가능성으로 포용하는 이 유연한 시선은 세대를 넘어 획일화 된 기준에서 벗어나 자신의 부족함을 솔직하게 마주하는 태도, 즉 모든 연령대와 모든 형태의 관계에 동일하게 필요한 가치로 확장된다.



다만 한 가지 우려도 함께 전하고 싶다. 서투름과 결점은 공감의 원천이지만, 동시에 가장 손쉬운 웃음 소재이기도 하다. 장갑을 혼자 끼는 장면이 따뜻한 실소로 남을 수 있었던 것은 그것이 단 한 번의 순간이었기 때문이다. 만약 제작진이 모솔 출연자들의 서투름을 반복 편집해 소비하기 시작한다면, 공감은 순식간에 조롱으로 미끄러진다. 이 프로그램이 내세우는 '리얼한 재현'의 가치는 그 경계를 얼마나 단단히 지키느냐에 달려 있다.



자극적인 갈등과 선정적인 연출이 시청률의 보증수표가 된 척박한 방송 생태계에서 <돌싱N모솔>은 투박한 진심과 무해한 서투름으로 승부한다. 단순히 커플 매칭을 넘어 서로의 결핍을 채워가는 그 치열하고 따뜻한 과정이야말로 우리가 잊고 지냈던 사랑의 진짜 얼굴이자 우리 사회의 실체다.



잘난 사람들만의 잔치가 끝난 자리에 우리 모두의 진짜 사랑 이야기가 시작되고 있다. 이 프로그램의 독창적인 시도가 우리 사회의 관계 맺기에 대한 편견을 깨고 방송의 공적 가치를 확보하는 이정표가 되기를 바란다.



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