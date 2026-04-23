돌싱과 모솔의 만남, 어쩐지 눈길이 간다

▲<돌싱n모솔>의 출연자들이 첫 매칭 현장
MBC에브리원 신규 예능 <돌싱n모솔>의 출연자들 중에 연애에는 소질이 없는 한 남성이 우리에게 익숙하지 않은 연애 매너를 보이면서 캐릭터가 명확히 드러나는 순간MBC플러스
모솔남이 돌싱녀를 선택하는 첫 라운드가 끝나고, 매칭된 커플들이 곧바로 데이트를 나가기 위해 준비하던 찰나였다. 찬 바람이 매섭게 부는 야외에서 한 여성 출연자(돌싱)는 장소를 찾기 위해 스마트폰 검색에 열중하고 있었다. 옆에 선 남성 출연자(모솔) 역시 손이 시린 듯 보였다. 시청자들은 흔히 보아온 연애 예능의 문법을 기대했을 것이다. 남자가 여자의 손을 자신의 호주머니에 넣어주거나, 장갑을 벗어 건네주는 '심쿵' 장면 말이다. 하지만 현실은 전혀 다른 방향으로 흘렀다. 남자는 주머니에서 장갑을 꺼내더니, 검색하느라 손을 노출한 여자에게 주지 않고 본인의 손에 정성스럽게 끼워 넣었다.
이 장면은 실소와 함께 씁쓸한 깨달음을 안겨준다. '아, 저것이 바로 연애 젬병이라는 모솔의 실체구나'라는 탄식이다. 타인을 배려하는 매너의 표준에서 완전히 벗어난 이 돌발 행동은, 역설적으로 이 프로그램이 왜 매스미디어로서 우리 사회에 필요한 가치를 실현하고 있는지를 극명하게 증명한다. 세상은 매너의 교본대로 움직이지 않으며, 누군가는 그 추운 날 자신의 장갑을 먼저 챙기는 것조차 서툴러서 연애의 문턱을 넘지 못한다. 방송은 바로 그 '서툰 진실'을 가감 없이 비춘다.
이 프로그램의 시청률 지표도 눈여겨 볼만 하다. <돌싱N모솔>은 지난 14일 첫 방송된 후 수도권 30대 기준 유료채널 동시간대 시청률 1위를 기록했다. 30대 시청자들이 이 프로그램을 선택한 건 왜일까. 기존 연애 프로그램의 박탈감 대신 장갑을 본인이 끼어버리는 서툰 남자에게서 "저게 바로 내 모습 아닐까" 하고 뼈아픈 동질감을 느껴서 아닐까 싶다.
우리가 그동안 보아온 연애 예능들이 '선남선녀'에 집중할 때, <돌싱N모솔>은 그 이면을 조명한다. 돌싱 출연자들은 비교적 세련된 모습을 보이지만, 모솔 출연자들은 어딘가 하나씩 아쉬운 점이 엿보이는 남자들이다. 출연한 이들은 연애에 있어서는 철저한 약자다.
실제 결혼과 사랑은 미디어가 규정한 화려한 주인공끼리만 이루어지지 않는다. 부족함이 있는 사람들이 서로의 빈틈을 채워가는 과정, 그것이 바로 진짜 연애의 본질이자 우리 사회 실제 개인들이 결합된 '리얼한 모습' 그 자체다. 완벽한 사람끼리의 만남은 판타지일 뿐, 현실의 사랑은 나의 부족함을 상대의 현명함으로 채우고 상대의 서툶을 나의 든든함으로 덮어주는 지극히 인간적인 결탁이다.
사랑과 사회의 실체