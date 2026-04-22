한소희-전종서가 내뱉는 욕설, 꼭 이래야 했을까?

배우 한소희와 전종서. 이 두 이름의 조합만으로도 2026년 초 극장가는 뜨거웠다. 이환 감독의 <프로젝트 Y>는 화려한 네온사인 아래 두 여성의 질주를 담아내며 감각적인 영상미를 뽐낸다. 그러나 스크린이 꺼진 뒤 남는 잔상은 공허하다. 80억 금괴를 향한 그녀들의 질주가 왜 이토록 허전하게 느껴지는지, 그 속사정을 들여다봐야 한다.
이환 감독의 전작 <박화영>을 기억하는 관객이라면 이번 작품에서 기묘한 이질감을 느꼈을 것이다. 전작에서 인물들이 뱉어내던 욕설은 세상의 무관심 속에서 살아남기 위한 처절한 '비명'이었다. 그 거친 말 한마디에는 아이들의 멍든 속살이 고스란히 담겨 있었다. 욕설은 서사의 장식이 아니라 인물과 삶, 그 자체였다.
<프로젝트 Y>의 욕설은 결이 다르다. 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 내뱉는 거친 말들은 인물의 처절한 실존에서 기인하기보다 하나의 캐릭터 코드처럼 기능한다. '강한 여자'라는 이미지를 구축하기 위해 호출되는 언어들은 내면과 유기적으로 연결되지 않은 채 표면을 떠돈다. 그 결과 욕설은 인물의 매력을 강화하기보다 피로감을 안긴다. 언어가 캐릭터에서 분리될 때, 관객은 인물에 감정 이입하는 대신 그저 '구경'하게 될 뿐이다.
왜 여성이어야만 하는가