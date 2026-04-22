한소희-전종서가 내뱉는 욕설, 꼭 이래야 했을까?

▲영화 <프로젝트 Y> 스틸컷 플러스엠엔터테인먼트

그나마 여성으로서 서사의 층위를 넓힐 열쇠를 쥔 인물은 가영(김신록 분)이다. 그녀는 두 주인공의 유사 가족 어머니로 등장해 모녀 관계의 복잡한 결을 끌어들이며 극의 층위를 넓히는 핵심 열쇠다. 가영은 여성이기 때문에 짊어질 수밖에 없었던 삶의 무게, 그리고 그것이 뒤틀린 방식으로 대물림되는 과정을 보여줄 수 있는 인물로서 이 영화가 단순한 범죄 서사를 넘어설 수 있는 거의 유일한 통로였다.



그러나 여기서 가장 뼈아픈 균열이 발생한다. 가영이 두 딸을 마주하며 짓는 기이한 미소는 배우 김신록의 연기력 덕분에 찰나의 공포와 긴장을 선사한다. 하지만 정작 그 미소가 어떤 삶의 궤적과 상처에서 기인했는지 영화는 끝내 설명하지 않는다. 세 인물 사이에는 분명 복잡한 욕망의 그물망이 존재하지만, 영화는 그 그물망을 끝까지 당기지 않는다.



배우의 연기가 서사의 빈칸을 메우려 안간힘을 쓸수록 영화의 구조적 결함은 역설적으로 더욱 도드라진다. 가영의 냉혹함이 인물의 내면에서 충분히 소화되지 않은 채 서사의 편의에 따라 소비되면서 그녀는 입체적인 인물이 아닌 극의 파국을 위해 소환된 장치로 전락하고 만다.



스타일과 서사 사이의 간극



<프로젝트 Y>의 가장 큰 아이러니는 영화가 가장 공을 들인 곳에서 가장 큰 소외가 발생한다는 점이다. 젖은 아스팔트 위로 번지는 네온, 두 배우의 몸이 만들어내는 긴장감 넘치는 미장센은 탁월하다. 그러나 스타일이 서사를 앞질러 달릴 때, 관객의 눈은 열리지만 마음은 닫힌다.



영화를 보는 동안 '멋있다'는 감각과 '이것이 왜 중요한가'라는 질문 사이에서 관객은 길을 잃는다. <박화영>에서 보여준 힘은 인물의 실존이 화면을 뚫고 나오는 것이었다. <프로젝트 Y>에서 화면은 아름답지만, 그것을 뚫고 나오는 실존의 무게는 느껴지지 않는다.



<프로젝트 Y>는 한국 영화계에서 보기 드문 여성 투톱 장르 영화라는 점만으로도 상징적인 자리를 차지한다. 한소희와 전종서라는 두 배우가 스크린에서 충돌하는 광경은 그 자체로 파괴력이 있고, 이 영화가 열어젖힌 시장의 가능성은 실재한다. 여성 장르 영화에 대한 관객의 갈증이 분명히 존재한다는 것, 그것만큼은 <프로젝트 Y>가 증명한 성과다.



그러나 이 영화는 동시에 이미지만으로 서사의 빈곤을 가릴 수 없다는 교훈을 남긴다. 진짜 '걸크러시'는 거친 입담이나 쉴 새 없이 내뿜는 담배 연기 속에 있지 않다. 인물의 선택이 '이 사람만이 이렇게 살 수밖에 없었다'는 필연적인 납득으로 이어질 때 비로소 관객은 인물과 함께 달린다. 그 가능성이 다음에는 서사로 완성되기를 기대한다.



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