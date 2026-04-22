UFC, 바쿠와 2028년까지 장기 계약... 신흥 시장 공략 본격화

UFC 제공

UFC가 아제르바이잔 공화국 청년·체육부 및 바쿠 시티 서킷 운영사(BCC)와 2028년까지 매년 ‘파이트 나이트’를 개최하는 다년 계약을 체결했다.세계 최고 종합격투기 단체 UFC가 아제르바이잔 공화국 청년·체육부 및 바쿠 시티 서킷 운영사(BCC)와 2028년까지 매년 '파이트 나이트'를 개최하는 다년 계약을 체결했다. 단순한 이벤트 유치를 넘어 글로벌 MMA 시장 확장 전략의 핵심 거점으로 바쿠를 선택했다는 점에서 업계의 이목이 집중되고 있다.계약 후 첫 대회는 오는 6월 27일(현지시간), 바쿠 국립 체조 경기장에서 있을 'UFC 파이트 나이트 바쿠'로 확정됐다. 이는 지난해 첫 개최의 흥행 성공 이후 성사된 후속 계약으로, UFC가 신흥 시장 공략에 본격적으로 속도를 내고 있음을 보여준다.최근 UFC는 북미 중심 구조에서 벗어나 중동, 유럽, 아시아 등으로 빠르게 영향력을 확대하고 있다. 특히 아부다비에서 열린 대회들이 연이어 성공을 거두면서, 중동 및 인접 지역은 새로운 '핵심 시장'으로 떠올랐다.바쿠 역시 이러한 전략적 흐름 속에서 주목받는 도시다. 유럽과 아시아를 잇는 지정학적 위치와 안정적인 인프라, 그리고 정부의 적극적인 스포츠 투자 정책이 결합되면서 UFC 입장에서는 이상적인 파트너로 평가된다.실제로 글로벌 스포츠 업계에서는 "UFC가 향후 10년간 가장 빠르게 성장할 지역은 중동·유라시아"라는 분석이 잇따르고 있다. 특히 최근 해외 스포츠 비즈니스 매체들은 UFC가 새로운 시장에서 '지역 스타 선수 발굴 → 현지 팬층 확대 → 정기 이벤트 개최'라는 선순환 구조를 구축하고 있다고 평가한다.이와 관련해 UFC 회장 겸 CEO 데이나 화이트는 "우리는 더 이상 특정 지역에 국한된 단체가 아니다. 전 세계 어디든 팬들이 있는 곳이라면 UFC가 간다"고 강조했다.아제르바이잔의 수도 바쿠는 이미 국제 스포츠 무대에서 존재감을 키워왔다. 유럽 게임과 포뮬러 1 아제르바이잔 그랑프리를 성공적으로 개최하며 '스포츠 메가시티'로서의 기반을 다져왔다.특히 최근 몇 년간은 단순 개최를 넘어 스포츠 산업 자체를 국가 성장 동력으로 육성하는 전략이 강화되고 있다. 경기장 인프라 확충, 관광 연계 프로그램 개발, 국제 스포츠 단체와의 협력 확대 등이 동시에 진행되고 있다.아제르바이잔 청년·체육부 장관 파리드 가이보프는 "UFC와의 장기 파트너십은 아제르바이잔이 글로벌 스포츠 중심지로 도약하는 데 중요한 전환점이다. 국내 선수들에게도 세계 무대에서 경쟁할 기회를 제공할 것이다"고 밝혔다.또한 그는 "젊은 세대 사이에서 MMA에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있다. 이번 협력이 종합격투기 저변 확대에도 크게 기여할 것이다"고 덧붙였다.