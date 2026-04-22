돌아눕지 못한 제주, 끝내 입을 연 바다가 전한 한마디

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프로덕션 IDA의 연극 <돔박아시, 고이래> 공연사진한국문화예술위원회
이 작품의 가장 깊은 힘은 거대한 역사를 한 사람의 몸 안으로 끌고 들어온 점이다. 고이래는 취조실에서 좀처럼 설명하지 않는 대신 노래한다. '말 못 할 그 사연'을 입에 얹고, 설명 대신 선율을 반복한다. 그 장면이 먹먹한 것은 그것이 단순한 감상적 장치가 아니기 때문이다. 이 작품에서 노래는 회피가 아니라 생존 방식이다. 말하면 무너질 것 같은 사람이 말보다 먼저 노래의 몸을 빌려 겨우 자기 시간을 견디는 방식이다. 취조실의 공기, 서류를 들여다보는 형사의 시선, 거기 앉아 노래를 흥얼거리는 고이래의 모습은 이상하리만치 오래 남는다. 그 순간 객석은 '왜 말하지 않느냐'고 다그치기보다, '얼마나 오래 이 사람은 말할 수 없었을까'를 먼저 생각한다.
배우들의 연기는 작품의 정서를 과장하지 않으면서도 끝까지 단단히 버텨냈다. 고이래는 말보다 몸으로 먼저 세월을 보여준다. 걸음을 옮길 때의 망설임, 시선을 들지 않는 버릇, 울음을 쏟기보다 가까스로 눌러 담는 호흡에 오래된 상처의 결이 배어 있었다. 어린 춘옥 역은 젊은 시절의 생기와 불안을 섬세하게 끌어올리며, 늙은 고이래의 내면을 미리 비춰주었다. 무엇보다 해녀 공동체를 이루는 인물들이 모두 살아 있었다는 점이 좋았다. 이들이 제주어로 주고받는 거칠고도 다정한 말들은 역사적 비극을 관념이 아니라 생활의 체온으로 바꾸어 놓았다.
특히 세화리 해녀들의 장면은 이 공연을 더 넓고 깊게 만든다. 성게를 손질하고, 노동요를 부르고, 리조트 개발을 욕하고, 서로를 '돔박 아시'라 부르는 장면들 속에서 이 작품은 추상이 아니라 삶이 된다. "커피는 돈을 먹는 거고, 쿠살은 정성을 먹는 거주게"라는 말은 우스운 듯 툭 던져지지만, 실은 이 작품 전체를 꿰뚫는 문장이다. 한쪽에서는 삶을 오래 들여 만들어낸 노동이 있고, 다른 한쪽에서는 그 삶을 지워버리고 들어서는 자본의 언어가 있다. 이 연극은 그 두 세계의 충돌을 구호로 외치지 않는다. 대신 해녀들의 입말과 손놀림과 숨결 안에 눌러 담는다. 그래서 더 아프다. 제주 4·3은 총소리의 기억으로만 남아 있지 않고, 지금도 삶터를 밀어붙이는 굴착기의 소리로 변주된다.
무엇보다 인상적인 부분은 작품이 감정을 과장하지 않는다는 점이다. 제주 4·3을 다룬 작품은 자칫 무게에 짓눌리거나, 반대로 비극을 너무 쉽게 소비해 버릴 위험도 있다. 그런데 <돔박아시, 고이래>는 절규보다 침묵을 잘 쓰고, 눈물보다 정적을 더 오래 남긴다. 누군가 길게 울부짖는 장면보다 차마 말을 다 잇지 못하고 노래나 숨으로 넘겨버리는 장면이 훨씬 크게 다가온다. 실제로 공연 중 객석은 자주 숨을 삼켰다. 누가 대단한 감정 연기를 폭발시켜서가 아니라, 무대 위 사람이 끝내 하지 못한 말이 객석으로 넘어왔기 때문이다. 좋은 배우들은 늘 대사보다 먼저 몸으로 상처를 보여주는데, 이 무대의 배우들이 정확히 그랬다.
끝내 존엄을 되찾는 마지막 파도