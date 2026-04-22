"광주 직전 또 다른 국가폭력" 왜 정부는 사과하지 않나요

사북항쟁 46주년 당일이던 지난 21일, MBC <PD 수첩>의 제목은 심플했다. '1980 사북'. 지난해 10월 개봉한 동명의 장편 다큐멘터리 영화 제목이었다. 이날 <PD 수첩>의 공동 연출자로 이름을 올린 이는 바로 영화 <1980 사북>의 박봉남 감독, 한경수 프로듀서였다.
<1980 사북>은 다큐가 지니는 두 가지 속성을 충만하게 채워가고 있는 작품이다. 제16회 DMZ국제다큐멘터리 영화제 한국경쟁 장편 대상과 제22회 EBS국제다큐영화제 심사위원특별상을 수상하며 작품성을 인정받았고, 개봉 이후 1980사북시민상영위원회가 후원하는 상영회를 통해 전국 각지와 해외에서까지 사북 사건을 몰랐던 관객을 만나고 있는 것이 첫째다.
둘째는 운동으로서의 역할이다. <1980 사북> 개봉을 계기로 국가 사과 이행 촉구 운동이 펼쳐지는 중이다. 시민초청상영회와 연결된 늦은 메아리 운동은 관련 서명 운동을 펼치는 동시에 지난 3월 이 결과를 대통령실과 국무조정실에 발송했다.
이 모두 박봉남 감독이 6년여 시간 동안 공을 들여 완성한 <1980 사북>의 공개가 있어 가능했던 일이다. 영화 속 등장하기도 하는 사북민주항쟁동지회 역시 영화 공개와 맞물려 목소리를 내는 방향으로 움직이고 있다.
사북항쟁동지회와 유족들은 지난 14일 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열었다. 이들은 대통령과 정부를 향해 공식 사과와 피해 회복 조치 등 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)의 권고를 이행할 것을 주장했다. 또 21일로 예정됐던 46주년 기념식도 2년 연속 연기했다. 이 역시 기자회견에도 불구하고 정부가 공식 사과와 관련해 아무런 미동도 없는 것과 무관하지 않았다.
그런 시점에서 <PD 수첩>이 박봉남 감독과의 협업으로 <1980 사북>을 다룬 것은 실로 시의적절했다. 그간 여타 매체와 협업이 없었던 것은 아니다. 하지만 영화 <1980 사북>의 압축판이라 할 수 있는 박봉남 감독과 한경수 PD와의 협업은 남다른 동시대성에 더해 영화와의 그것이라 특별해 보인다.
80년 5월 광주 직전, 1980년 4월 사북이 있었다