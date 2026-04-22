WKBL 사상 첫 '여성 감독 3인 시대' 열렸다

WKBL(여자프로농구)에서 다음 2026-2027시즌부터 사상 최초로 6개 구단의 절반에 이르는 3개팀을 여성 감독이 이끌게 됐다.아산 우리은행은 최근 총감독으로 일선에서 물러난 위성우 전 감독의 뒤를 이어 전주원 코치를 신임 감독으로 선임했다. WKBL 역사상 5호 여성 감독이다. 이로서 전주원 감독은 다음 시즌 부산 BNK의 박정은 감독, 인천 신한은행의 최윤아 감독과 함께 WKBL의 여성 감독 시대를 이끌게 됐다.그동안 WKBL에서는 여성 스포츠임에도 여성 감독의 비중이 매우 적었고, 성공 사례도 드물었다. 1호인 이옥자 감독은 2012년에 구리 KDB생명 위너스 감독을 맡아 WKBL 역사상 최초의 여성 감독이 됐으나 성적 부진으로 단 한 시즌 만에 사퇴하였다. 이후 이옥자 감독은 일본 WJBL에서 다시감독생활을 이어갔다.2호인 유영주 감독은 2004년 천안 국민은행(현 청주 KB) 감독대행 시절을 포함하면 이옥자 감독보다도 먼저 프로 지휘봉을 잡은 여성 감독이었다. 2019년에는 부산 BNK 썸의 창단 감독으로 선임되었고, 최윤아, 변연하, 양지희 등을 코치진으로 영입하며 WKBL 사상 최초로 코칭스태프를 전원 여성으로 구성하는 파격을 선보이기도 했다. 하지만 유영주 감독은 신생팀의 전력한계를 극복하지 못하고 두 시즌간 5위-6위(최하위)라는 저조한 성적에 그치며 지휘봉을 내려놓았다.박정은 BNK 감독은 여성 감독의 지도력을 바라보는 농구계의 편견을 극복해낸 최초의 인물로 꼽힌다. 박 감독은 유영주 전 감독의 뒤를 이어 BNK의 지휘봉을 잡으며 2021-22시즌 4위로 BNK 창단 최초이자 여성 감독 첫 PO진출을 이끌었다. 2022-23시즌에는 정규리그 2위로 구단 역사상 최초의 PO 승리와 챔프전 진출을 달성했다.2024-25시즌에는 2년만에 복귀한 챔프전에 우리은행을 꺾고 마침내 '여성 감독 최초의 챔피언결정전 우승'이라는 위업까지 이뤄냈다. 박 감독은 우승 직후 "그동안 여성 감독을 바라보는 유리천장이 있다는걸 느껴서 부담과 책임감도 있었는데, 여성 감독 최초와 관련된 타이틀을 잇달아 이뤄내면서 보람을 느꼈다"는 소감을 남겼다.최윤아 신한은행 감독은 최초의 1980년대생 감독이자 현역 최연소 사령탑이다. 최 감독은 2025-26시즌을 앞두고 '원클럽맨'으로 자신의 선수생활을 모두 함께 인천 신한은행의 사령탑으로 돌아왔다. 하지만 신한은행은 최윤아 감독의 현역시절과는 달리 약체팀으로 전락해있었다. 최 감독은 신한은행-BNK-국가대표팀 코치를 두루 거쳤지만 사령탑은 프로 부임 이전 대학팀인 강원대를 잠시 지휘한 것이 전부일만큼 경험이 부족했다.우려한대로 최윤아 감독의 신한은행은 데뷔 첫 시즌 9승 21패에 그치며 6개구단 중 최하위를 기록하여 3년연속 봄농구 진출에 실패했다. 최 감독이 부임하기 직전 시즌(5위, 12승 18패)보다 성적이 더 하락했기에 뼈아픈 결과였다. 최 감독은 시즌을 마친후 "많이 부족하다는 걸 느꼈지만 그만큼 많이 배우고 성장도 했다. 할 수 있다는 의지도 생겼다. 벌써 다음 시즌이 기다려진다"며 명예회복을 다짐했다.전주원 감독은 한국여자농구를 대표하는 레전드 포인트가드 출신이다. 프로사령탑 데뷔는 가장 늦었지만 나이와 지도자 경력은 여성 감독중 최고참이다. 1990년 실업 현대산업개발 소속으로 데뷔하여 프로화 시대를 거치며 농구인생 내내 코치-감독까지 이어지는 40여년간 임신과 출산으로 잠시 자리를 비웠던 시기를 제외하면 공백이 없었다.2020 도쿄올림픽에서는 여자농구 국가대표팀을 이끌며 프로보다도 먼저 성인 감독 데뷔전을 치렀다. 대한민국 여자농구 대표팀 사상 최초의 여성 감독이었다. 비록 결과는 조별리그 3전 전패에 그쳤지만스페인(69-73), 세르비아(610-65) 등 세계적인 강호들과 대등한 경기력을 이끌어낸 전주원 감독의 지도력에는 호평이 쏟아졌다.은퇴 이후 곧바로 2011년 친정팀 신한은행 코치를 시작으로 이듬해인 2012년부터 14년간 우리은행 코치직을 역임하며 구단의 전성기를 이끌었다.그가 몸담았던 선수시절의 신한은행과, 코치 시절의 우리은행은 나란히 여자농구의 '왕조'를 호령하던 강팀이었다.역대 한국 여성 농구인 중 전주원 감독보다 선수와 지도자로서 모두 이 정도로 완벽한 커리어를 갖춘 인물은 찾기 힘들다. 그만큼 '준비된 지도자'로서 전 감독에 대한 기대치가 높아지는 이유다. 전주원 감독은 "막중한 책임감을 안고 감독직을 수락했다.위성우 감독님을 보면서 결코 쉬운 자리가 아니라는 걸 알고 있다"우리은행이라는 이름값을 지키기 위하여 최선을 다하겠다"는 포부를 밝혔다.공교롭게도 여성 감독 3인이 몸담았던 소속팀들의 지난 시즌 성적은 나란히 하위권인 리그 4,5,6위였다. 가장 입지가 불안정한 것은 역시 지난 시즌 최하위에 그친 최윤아 감독이다. 다음 시즌에도 가시적인 성과를 보여주지 못한다면 이옥자-유영주 감독의 전철을 밟게 될 가능성이 높다.박정은 감독의 BNK는 지난해 우승의 영광이 무색하게 올시즌 13승 17패로 5위에 그치며 봄농구 진출조차 실패하는 아픔을 겪었다. 우리은행과 승률과 상대전적까지 동률을 기록했으나 골득실에서 밀려났다. 하지만 BNK는 지난 5년간 보여준 박정은 감독의 능력을 인정하여 재계약을 선택했다.우리은행은 4위로 봄 농구 마지막 티켓을 따냈으나 1위 KB스타즈와의 플레이오프에서는 시리즈 전적 0-3으로 완패하며 시즌을 마감했다. 14년간의 위성우 감독 시대를 마치고 지휘봉을 이어받게된 전주원 감독은 시작부터 팀의 리빌딩과 세대교체라는 무거운 숙제를 안게됐다.스타플레이어 출신 여성 감독들의 연이은 등장은, 과거에 비하여 여자농구계에서 여성 지도자들을 향한 보이지않는 유리천장이 이제 많이 깨졌다는 신호이기도 하다. 그리고 이제는 여성 감독의 등장 자체가 화제가 되는 시대를 넘어서, 오롯이 '성과' 자체로서 증명이 필요한 시점이다.