사이트 전체보기
'초고속 10세이브' LG 유영찬... 마무리는 구속보다 심장

'초고속 10세이브' LG 유영찬... 마무리는 구속보다 심장

[KBO리그] 팀 19경기 만에 10세이브 달성한 유영찬, 10경기 연속 무실점으로 증명한 마무리의 자격

케이비리포트(kbreportcom)
26.04.22 16:58최종업데이트26.04.22 16:58
10세이브 고지에 가장 먼저 오른 LG 마무리 유영찬
10세이브 고지에 가장 먼저 오른 LG 마무리 유영찬LG 트윈스

2026 KBO리그 초반, 각 구단 쟁쟁한 마무리 투수들 간의 세이브 부문 경쟁에서 가장 독보적인 행보를 보이고 있는 투수는 바로 2024시즌 이후 LG 트윈스의 수호신으로 자리잡은 프로 7년차 유영찬(29) 이다.

지난 21일, 잠실구장에서 열린 한화 이글스전에서 팀이 1점차(6-5)로 앞선 9회초 등판한 유영찬은 이원석, 페라자, 문현빈으로 이어지는 1-3번 타선을 삼자범퇴로 처리하며 시즌 10세이브째를 거뒀다. 마무리 첫 시즌인 2024년 26세이브, 2025년 21세이브에 이어 3년 연속 두 자릿수 세이브 달성이다.

무엇보다 놀라운 것은 세이브 기록 속도다. 올시즌 유영찬은 소속팀 LG가 단 19경기를 치른 시점에서 10세이브 고지에 올랐다. 이것은 2003시즌 조용준(현대 유니콘스)과 2006시즌 오승환(삼성 라이온즈)이 보유했던 팀 20경기 기준 10세이브 달성 기록을 1경기 앞당긴 KBO 역대 최단기간 신기록이다. 개인 등판 경기 기준(11G)으로도 2013시즌 손승락(히어로즈), 2019시즌 조상우와 타이를 이뤘다.

LG 유영찬의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
LG 유영찬의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

세부 투구 기록도 인상적이다. 올시즌 11경기에 등판한 유영찬은 10.2이닝을 소화하는 동안 단타 4개, 1실점만을 허용했다. 평균자책점은 0.84로 1점에 미치지 않고 이닝당 출루허용률(WHIP) 역시 0.94, 피안타율은 0.114 승리기여도(WAR / 케이비리포트 기준) 0.93으로 리그 마무리 투수 중 압도적인 수치다. 거기에 지난 3월 29일 KT전 1.1이닝 1실점 패전 이후 최근 10경기 연속 무실점 세이브 행진 중이다.

유영찬의 무실점 행진은 정규시즌 개막 전의 우려를 완벽히 불식한 결과라 더욱 의미가 깊다. 지난 겨울, 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 우여곡절 끝에 합류했던 유영찬은 페이스 조절에 실패하며 포심 패스트볼 평균 구속이 140km/h대 초반으로 급락했다. 하지만 4월 초반 불안함 속에서도 투구 메커니즘을 수정하며 밸런스를 되찾았고, 현재는 포심 기준 147km/h 이상의 구속을 회복했다.

약점 개선도 눈에 띈다. 지난 시즌 0.262에 달했던 좌타자 피안타율 약점을 극복하기 위해 스프링캠프부터 구종 다변화와 로케이션 교정에 집중한 유영찬은 올 시즌 좌타자를 상대로도 과감한 포크볼 등 결정구를 구사하며 피안타율을 0.190(21타수 4안타)로 대폭 낮추는 데 성공했다. 볼넷을 내주더라도 팀 승리만 지키면 된다는 배짱도 주효하고 있다는 평가다.

10경기 연속 무실점 세이브를 기록 중인 유영찬
10경기 연속 무실점 세이브를 기록 중인 유영찬LG 트윈스

디펜딩 LG는 올 시즌 초반 접전 승부에서 강한 모습을 보이고 있다. 특히 1점 차 승부에서 6승 1패라는 높은 승률(0.857)을 기록하며 선두권 싸움을 이어가고 있다. 타선의 득점 지원(4.68 / 리그 6위) 이 지난해에 비해 넉넉하지 않은 상황에서도 팀 평균자책점 1위(3.46)를 유지할 수 있는 배경에는 경기 막판 승리를 지키는 유영찬의 존재가 절대적이다.

숫자보다 더 인상적인 것은 태도다. 유영찬은 10세이브 달성에 큰 의미를 두기보다 팀 동료들의 기여를 강조하고, 꾸준한 경기 운영에 초점을 맞추고 있다. 시즌 전체를 길게 바라보는 시선 역시 마무리 투수로서의 성숙함을 보여준다. 구속을 뛰어넘는 심장을 가진 마무리 유영찬의 연속 세이브 행진이 향후 어디까지 이어질 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] LG는 어떻게 우승팀이 되었나? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO LG트윈스 유영찬 세이브

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 '6년의 기다림' 롯데 김진욱, '사직 스쿠발'로 진화한 비결은?