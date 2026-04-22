'초고속 10세이브' LG 유영찬... 마무리는 구속보다 심장

케이비리포트

LG 유영찬의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)세부 투구 기록도 인상적이다. 올시즌 11경기에 등판한 유영찬은 10.2이닝을 소화하는 동안 단타 4개, 1실점만을 허용했다. 평균자책점은 0.84로 1점에 미치지 않고 이닝당 출루허용률(WHIP) 역시 0.94, 피안타율은 0.114 승리기여도(WAR / 케이비리포트 기준) 0.93으로 리그 마무리 투수 중 압도적인 수치다. 거기에 지난 3월 29일 KT전 1.1이닝 1실점 패전 이후 최근 10경기 연속 무실점 세이브 행진 중이다.유영찬의 무실점 행진은 정규시즌 개막 전의 우려를 완벽히 불식한 결과라 더욱 의미가 깊다. 지난 겨울, 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 우여곡절 끝에 합류했던 유영찬은 페이스 조절에 실패하며 포심 패스트볼 평균 구속이 140km/h대 초반으로 급락했다. 하지만 4월 초반 불안함 속에서도 투구 메커니즘을 수정하며 밸런스를 되찾았고, 현재는 포심 기준 147km/h 이상의 구속을 회복했다.약점 개선도 눈에 띈다. 지난 시즌 0.262에 달했던 좌타자 피안타율 약점을 극복하기 위해 스프링캠프부터 구종 다변화와 로케이션 교정에 집중한 유영찬은 올 시즌 좌타자를 상대로도 과감한 포크볼 등 결정구를 구사하며 피안타율을 0.190(21타수 4안타)로 대폭 낮추는 데 성공했다. 볼넷을 내주더라도 팀 승리만 지키면 된다는 배짱도 주효하고 있다는 평가다.