잦은 등판과 불확실한 보직, '정우주 활용법' 이래도 괜찮을까

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한화 정우주. (한화 이글스 제공)'독수리 군단의 미래'로 꼽히는 2년차 투수 정우주(한화 이글스)의 활용법을 두고 우려의 목소리가 나오고 있다.정우주는 21일 서울 잠실야구장에서 '2026 신한 SOL뱅크 KBO리그' LG 트윈스전에 5회말 구원 등판하여 1이닝을 무실점으로 막아냈다. 16일 삼성전 이후 5일 만의 등판이었다.문제는 정우주의 등판 시점이었다. 정우주는 올시즌 한화 불펜에서 '필승조'로 분류된 선수다. 그런데 당시 한화는 1-5로 4점차나 끌려가고 있었다. 보통 이런 경우에는 추격조 투수들을 투입하는 게 일반적이다.물론 한화로서는 아직 경기를 포기할 시점은 아니었다. 한화는 이날 정우주 외에도 김서현-박상원-김종수-잭 쿠싱 등을 모두 투입하며 마치 포스트시즌을 연상시키는 총력전을 펼쳤다. 또한 한화 타선은 7회 뒷심을 발휘하여 5-5 동점을 이뤄내기도 했다. 이때만 해도 김경문 감독의 승부수는 성공을 거두는 것처럼 보였다.하지만 7회말 김종수가 LG 오스틴에게 결승 적시타를 내주면서 한화는 5-6, 한 점차 석패를 당했다. 결과적으로 한화는 패배한 경기에서 7명의 투수를 투입하는 소모전을 펼치면서 향후 경기의 마운드 운용에도 부담을 안게 됐다.만일 한화가 이날 역전승해서 이겼다면 마운드 운용에 대한 평가는 달라졌을까? 144경기를 치러야 하는 프로야구 장기레이스에서 체계적인 투수운용과 관리는 당장의 승패와는 또 별개의 문제다.정우주의 사례가 대표적이다. 정우주는 올시즌 팀이 치른 19경기 중 벌써 12경기나 출전하여 등판 빈도에서는 리그 최상위권에 속해 있다. 이는 리그 전체 최다 등판 공동 5위이며 한화 투수 중에는 단연 1위다. 김영규-배재환(이상 NC), 스기모토(KT), 이병헌(두산, 이상 13경기)와는 단 1경기 차이에 불과하다.이를 144경기 시즌 전체 페이스로 환산하면 정우주는 올시즌 무려 91경기에 나설수 있다는 계산이 나온다. 정우주는 데뷔 첫해인 2025시즌 51경기에 등판하여 53.2이닝을 소화하며 자책점 2.85를 기록한 바 있다.KBO 역사상 단일시즌 최다등판 기록은 2004년 류택현과 2008년 정우람의 85경기였다. 물론 정우주가 그렇게까지 등판할 가능성은 낮지만 시즌 초반 지나치게 자주 투입되고 있는 것은 사실이다.정우주는 올시즌 초반 다소 부진한 모습이다. 현재 12경기에서 8.1이닝 간 8실점을 기록하며 자책점 8.64를 기록중이다. 3월 29일 키움 히어로즈와의 개막 시리즈 2차전에서 1.1이닝을 소화한 경기를 제외하면, 나머지 경기에서는 모두 1이닝 이하를 던지고 있다.많은 이닝을 소화한 것이 아니고 짧게 던지기만 하면 무리가 아닌 것일까. 선발투수와 달리, 등판일정이 불규칙하고 잦은 불펜투수에게는, 공식경기에 기록된 투구수와 이닝보다 등판 준비 과정마다 몸을 풀기 위하여 누적되는 피로도 역시 감안해야 한다.더구나 정우주는 올해 초 2026 WBC(월드베이스볼클래식)에서 국가대표팀으로도 출전하여 몸상태를 일찍 끌어올려야했다. WBC에서는 체코전에서 3점홈런을 허용하는 등 다소 아쉬운 모습을 보였다. 대회 이후 소속팀에 복귀하여 출전한 시범경기에서는 4경기에 등판 3⅔이닝 2실점을 기록하며 안정감 있는 모습과 거리가 있었다. 국가대표 차출과 시범경기 부진에서 드러난 기복 있는 투구 내용이 정규시즌까지 이어지고 있는 모양새다.한화는 현재 불펜 난조로 인하여 투수들의 보직이 불분명해진 상태다. 기존 마무리인 김서현이 시즌 초반 극도의 부진을 보이며 잭 쿠싱에게 마무리를 넘겨줬다. 그런데 쿠싱도 일시 대체 외국인 선수이다보니 향후 팀에 계속 잔류하거나 지금의 보직이 계속 이어진다는 보장이 없다.올시즌 한화 불펜의 플랜대로라면 정우주는, 주로 이기는 경기에서 7, 8회에 나서는 필승조 셋업맨으로 기용되어야 했다. 그런데 현재 한화에서 안정감을 주는 불펜투수가 없다 보니 LG전처럼 그때그때 상황에 따라 필승조와 추격조 구분 없이 모두 대기할 수 밖에 없는 상황이다. 이는 정우주 같이 프로 경력이 짧고 관리가 필요한 젊은 투수의 어깨에 더 큰 부담을 줄 수 있다.정우주는 한화가 10년 미래를 내다보고 키워야 할 핵심 유망주로 평가받는다. 2025 신인드래프트에서 1라운드 전체 2번으로 한화에 지명되며 기대를 모았고, 성인 국가대표팀에도 꾸준히 부름을 받고 있다.올해는 WBC 차출로 인하여 소속팀에서 제대로 된 비시즌을 준비하지도 못했기에 더욱 세심한 관리가 필요했다. 한화의 당장 팀사정이 다급하다고 해서 2년차 유망주를 원칙이나 기준도 없이 활용하는 것은 오히려 팀의 미래에 더 큰 악영향을 미칠 수도 있다.