8년 만에 돌아온 납치된 딸, 그리고 악몽이 시작됐다

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
누구보다 화목했던 가족의 시계는 8년 전에 멈추어 버렸다. 납치된 딸 케이티(에밀리 미셸)는 금기어가 되었고 캐논 가족은 셋째 모드의 천연덕스러운 발랄함에도 좀처럼 웃지 않는 무덤덤한 가족이 되었다. 그러던 어느 날, 8년 만에 살아 돌아온 케이티(나탈리 그레이스)는 끔찍한 미이라의 모습으로 가족의 품으로 인계된다.
그동안 어디에 있었던 걸까. 경찰에 따르면 추락한 경비행기의 관 속에서 멀쩡히 발견되었다고 한다. 이유가 어찌 되었든 가족은 케이티를 따뜻하게 맞아준다. 그러나 케이티가 집으로 온 후 이상한 일이 벌어지기 시작했다. 못 해준 애정을 쏟는 엄마 라리사(라이아 코스타)는 변해버린 딸을 되찾기 위해 고군분투한다. 반면 특파원인 아빠 찰리(잭 레이너)는 딸의 피부에 적힌 고대 문자에 집착하기 시작한다. 상황의 근원을 밝히려 할수록 가족과 멀어지는 수난을 겪는다.
한편, 케이티의 실종에 일말의 책임감을 지닌 형사 자키(메이 칼라마위)는 이집트에서 벌어진 일련의 사건을 쫓으며 진상을 밝히는 데 일조한다. 본인도 8년 전 석연치 않았던 죄책감에 기인한 행동이었다. 이번에는 반드시 범인을 잡아야 한다.
지금까지 미이라는 잊어라