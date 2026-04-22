8년 만에 돌아온 납치된 딸, 그리고 악몽이 시작됐다

▲영화 <리 크로닌의 미이라> 스틸컷 워너 브러더스 코리아㈜

특수한 기법으로 보관되는 미이라의 신체는 좀비와 차별화된 변형으로 기이함을 전한다. 일단 불쾌한 외형이 인상적이다. 부패한 신체는 어디서도 본 적 없고 상상해 본 적 없는 그로테스크한 비주얼이다. 석관에 보관된 미이라를 8년이 지나 꺼낸다면 이런 모습일까. 몸은 자랐지만 피부는 메마르고 손발톱은 비정상적으로 길게 자라있다. 다수의 실리콘과 각종 보형물로 완성한 케이티의 얼굴에서부터 섬뜩함은 시작된다. 특수 분장을 덧입힌 신체는 붕대를 푼 미이라가 살아 움직이는 듯하다. 아기처럼 말하지도 걷지도 못해 가족의 돌봄이 절실한 살아 있는 시체다.



영화는 '리 크로닌'이라는 신성의 이름을 마치 거장의 프레임처럼 걸어 놓았다. 그동안 모험 액션 영화의 대명사였던 미이라를 호러 장르로 재해석하겠다는 강력한 의지로 보인다. 영화를 보기 전 '대체 리 크로닌이 누군데' 싶었지만 영화를 보고 난 후 '리 크로닌이라 가능했던 거네'라며 고개가 끄덕여졌다.



참고로 리 크로닌은 <이블 데드>의 원작자 샘 레이미가 지목한 감독으로 호러계를 이끌어갈 신성이다. 거침없는 패기와 자신감을 장착한 그의 차기작을 기다리는 팬이 늘어날 것으로 보인다. 잔혹한 수위는 장르 마니아의 찬사를 받을만하다. 다만, 청불답게 불쾌하고 역겨운 장면이 다소 포함되어 있으니 주의하는 게 좋겠다.





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