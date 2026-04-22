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8인 8색, 신예 음악가를 소개합니다

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[현장] 상상마당 아카데미 '키라라의 일단 앨범 내기' 종강 공연

염동교(ydk8811)
26.04.22 16:57최종업데이트26.04.22 16:57
상상마당 아카데미 "키라라의 일단 앨범내기" 종강 공연
상상마당 아카데미 "키라라의 일단 앨범내기" 종강 공연염동교

지난 18일 관람한 딥 퍼플의 데뷔 연도는 1968년. 지난 월요일 상상마당에서 공연한 이들의 데뷔 연도는 2026년. 이틀 만에 근 60년 터울의 선후배 아티스트를 목도했다. 국가와 시대, 장르를 막론하고 대중음악의 역사는 계속되고 있으며, 지금도 누군가 예술품을 세상에 내놓기 위해 고군분투하고 있다는 사실을 깨달았다.

케이티(KT&G) 상상마당 아카데미에서 주관하는 '키라라의 일단 앨범내기'는 창작열과 의지는 충분하나 네트워킹이나 전문가의 조언이 필요한 꿈나무를 위한 강좌다. 최근 일본의 저명한 축제 '후지 록 페스티벌' 퍼포머 명단에 이름을 올리며 국제적으로도 위상을 떨치고 있는 키라라가 강사를 맡았다.

'키라라의 일단 앨범내기' 3기 졸업생들의 2026년 음반 발매를 앞두고 해당 작품을 쇼케이스 하는 종강 파티가 열렸다. 8명의 아티스트가 30분씩 총 4시간 동안 릴레이 콘서트를 펼쳤다. 20일은 월요일인데도 대다수의 인원이 끝까지 자리를 지키며 경력의 시작점에 놓인 이들을 격려했다.

콘셉트가 독특했던 음악가 "탑날개"
콘셉트가 독특했던 음악가 "탑날개"염동교

무대 경험이 적은 초년생들인 만큼 시선 처리나 손동작은 살짝 어색했지만, 무엇보다 중요한 음악색과 지향성에 있어선 8인 모두 자기 주관이 또렷했다. 넬을 좋아한다는 아틱은 청아한 음색과 담담한 태도로 심상을 전달했다. 각별한 사연을 지녔다는 '돌고래별'에선 바로 전 날 관람한 패닉 콘서트 속 '태엽장치 돌고래'와 바로 어제 10주기를 맞은 프린스의 '돌핀(Dolphin)"등 "대중음악가에게 돌고래가 갖는 의미는 무얼까" 상상하게 했다.

사전 작업된 트랙에 마스터 키보드의 직접 연주를 더한 베일리 홍은 몽환적인 영상으로 한편의 현대미술을 보는 듯했으며, 독특한 아티스트명의 사기는 신시사이저 기반의 청량한 곡조와 싱잉으로 청춘의 싱그러움을 표했다. 디제이로서의 경력이 풍부한 모루카는 절도 있는 전자음악 곡조와 아크로바틱한 춤사위를 결합했다.

원시 부족의 테마에 광기를 버무린 제강의 무대는 독립적 위치에서 정체성 명징한 음악을 한다"라는 인디뮤직의 명제와 상응했다. 가상 악기로 찍은 음악을 거의 흡사하게 입으로 부르는 놀라운 퍼포먼스도 선보였다. "이런 음악은 들어본 적이 없어요"라는 키라라의 말처럼 탑날개가 구사한 국악의 향기가 배어 나온 전자음악은 개성 만점이었다. 노란 헬멧과 공연 도중 청중에게 전한 감사 인사 등 콘셉트도 특이했다.

적재적소의 비트가 돋보였던 세서미 유(sesame you)는 일본 여행을 청각화한 듯한 트랙이 인상적이었다. 구조미와 운동성의 지점에서 왠지 모르게 키라라의 후예 같다는 생각도 들었고. 3인의 고전 음악 앙상블과 세공된 엠비언트 뮤직으로 세련미를 드리운 최영환은 이미 성숙한 기량으로 프로의 기운을 드리웠다.

샘솟는 열정의 240분 쇼에서 기타리스트로 무대에 선 십수 년 전 스쿨밴드 콘서트의 설렘과 감동이 떠올랐다. 영광과 정점의 모습으로 우리에게 익숙한 거장들도 모두 초년기를 거친 끝에 지금의 자리에 오를 수 있었다. 올해 각자 데뷔작을 내놓을 8인 신예 음악가의 향후 활동에 건투를 빈다.

상상마당 아카데미 "키라라의 일단 앨범내기" 종강 공연
상상마당 아카데미 "키라라의 일단 앨범내기" 종강 공연염동교

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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