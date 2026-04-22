토푸리아, 사루키안 맹비난… 빅매치 전운 고조

UFC 제공

일리아 토푸리아는 장외에서부터 공격적인 태도로 도전자 세력을 압도하려는 모습이다.최근 UFC 라이트급을 둘러싼 긴장감이 뜨거워지고 있다. UFC 페더급과 라이트급을 석권한 '투우사' 일리아 토푸리아(29, 조지아/스페인)가 UFC 라이트급 1위 '아할칼락의 호랑이' 아르만 사루키안(30, 아르메니아/러시아)에게 노골적인 비난을 퍼부으며 잠재적 맞대결에 불을 붙였다.토푸리아는 20일(한국 시각) '야후 스포츠'와의 인터뷰에서 사루키안을 향해 강도 높은 발언을 쏟아냈다. 그는 "사루키안이 얼마나 멍청한지 놀랐다. 생긴 것도 어린애 같고 정신 상태도 엉망이다"며 원색적인 표현을 서슴지 않았다. 이어 "부자인 척하며 돈 자랑을 하는 것도 마음에 들지 않는다. 가진 게 돈뿐인 애송이다"라고 덧붙이며 인신공격에 가까운 비판까지 이어갔다.물론 토푸리아는 경기력에 대한 자신감까지 드러냈다. 그는 "만약 맞붙는다면 1라운드에 턱을 부러뜨릴 것이다. 사루키안이 나를 테이크다운시키는 일은 절대 없을 것이다"고 단언했다.이 같은 발언은 단순한 감정 표출이라기보다, 라이트급 주도권을 둘러싼 심리전의 성격이 짙다. 최근 UFC에서는 경기 외적인 스토리라인이 흥행 요소로 크게 작용하는 만큼, 토푸리아의 공격적인 언행은 자신에게 유리한 흐름을 만들기 위한 전략으로 해석된다. 동시에 사루키안이 보여준 크고 작은 문제를 언급하며 상대의 이미지를 흔들려는 의도도 읽힌다.사루키안은 지난해 11월 카타르 대회에서 댄 후커(36, 뉴질랜드)에게 승리한 후 기자회견에서 "난 토푸리아와 원거리에서 타격전을 벌일 수 있고, 그가 근거리에서 복싱 싸움을 하려고 한다면 그를 테이크다운할 것이다. 난 후커뿐 아니라 토푸리아 또한 쉽게 이길 수 있단 걸 알고 있다"고 큰소리친 바 있다.물론 당시에도 토푸리아는 가만있지 않았다. 곧바로 사회연결망서비스(SNS)를 통해 "우리가 마주칠 때마다 너는 겁 먹은 오리처럼 얼어붙었고, 어찌 할 바를 몰라했다. 넌 내가 널 원하는 대로 요리할 수 있단 걸 알고 있다"고 받아 쳤다.이어 "난 누구든 UFC가 골라주는 상대와 싸우겠다. 내가 너의 뺨을 때렸을 때 넌 그저 웃는 것밖에 하지 못했단 걸 기억하라"고 경고했다. 사루키안은 머지않은 시간에 붙을 가능성이 높은 상대인지라 기싸움에서부터 눌러버리겠다는 의도가 느껴진다.