화려함 대신 담백함으로, 최강록-김도윤의 색다른 출사표

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SBS ' 최강로드-식포일러'SBS
올해 상반기 방송가에서 선호하는 출연자 섭외 1순위는 넷플릭스 요리 서바이벌 예능 <흑백요리사> 시즌2에 참가했던 유명 셰프들이 아닐까. 한동안 대중의 관심 밖에 놓여 있던 '쿡방'의 인기를 다시 끌어올린 시리즈답게 종영 이후 주요 참가자들은 다양한 예능 프로그램을 통해 시청자들과 만나고 있다.
그중에서도 시즌2 우승자 최강록은 다양한 러브콜이 곳곳에서 쏟아질 만큼 섭외 1순위 셰프로 손꼽힌다. 그러나 다른 출연자들이 일찌감치 여러 예능 프로그램에 등장한 것과 달리, 최강록의 방송 출연은 의외로 쉽지 않았다. TEO에서 제작한 6부작 웹예능 <식덕후>와 한 차례 방문한 JTBC <냉장고를 부탁해>를 제외하면 미디어를 통한 만남의 기회가 많지 않았다.
'은둔 고수' 같은 분위기를 풍기던 그가 마침내 TV 예능 고정 출연자로 활동을 재개했다. 지난 21일 첫 방송된 8부작 예능 SBS <최강로드-식포일러>(이하 '식포일러')는 최강록, 또 다른 <흑백요리사> 시리즈 출신 김도윤 셰프, 그리고 MC 데프콘이 함께 담백한 맛의 이야기를 전달하는 미식 토크 여행기로 꾸며졌다.
조림+숙성 대가와 떠나는 맛 여행