화려함 대신 담백함으로, 최강록-김도윤의 색다른 출사표

▲SBS ' 최강로드-식포일러' SBS

<흑백요리사> 시리즈의 폭발적인 인기에 힘입어 요즘 시청자들은 수많은 셰프들이 출연하는 다양한 프로그램을 접하고 있다. 웬만한 연예인 못지않은 예능감을 뽐내는 그들의 입담과 재치 덕분에 사람들은 웃음을 터뜨리곤 한다. 그러나 <식포일러>는 이들과는 조금 차별화된 방향성을 보여준다.

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최강록, 김도윤 셰프는 흔히 볼 수 있는 '예능 특화 셰프'와는 결이 다른 인물들이다. '극내향인' 성향에 수줍음도 많은 두 사람은 요즘 방송계의 흐름과는 정반대의 성격을 지닌 셈이다. 하지만 그런 특징이 <식포일러>에선 독특한 매력으로 작용한다. 여기서 '극외향인' MC 데프콘은 다소 슴슴한 맛을 지닌 두 사람의 정적인 케미를 중간에서 조율하는 일종의 조미료 역할로 활용된다.

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이번 첫 회에선 풍성한 먹거리 체험 뿐만 아니라 식재료로 조리하는 과정을 통해 요리사의 인생을 차분히 풀어냈다. "잊힐 준비는 돼 있다. 나름 노를 젓고 있다. 속도가 느릴 뿐"이라는 최강록의 고백은 우리 자신을 한 번 더 돌아보게 만들었다. 화려함 대신 강조되는 담백함은 <식포일러>만의 충분한 개성이 될 가능성을 내비쳤다.

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'시골 노부부 케미'라는 데프콘의 표현처럼 경쟁의 세계에서 잠시 벗어난 두 셰프가 함께 만들어가는 먹방·쿡방은 다른 프로그램에서 보기 힘든 편안하면서도 묘한 흡인력을 만들어낸다. 자극적인 맛을 덜어낸 <식포일러>가 기대되는 이유가 바로 여기에 있다.

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