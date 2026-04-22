'무빙' 감독이 풀어낸 스마트폰 속 앱의 저주, 어떤 모습일까?

▲넷플릭스 <기리고> 스틸컷 넷플릭스

신선한 이야기에 신선한 얼굴을 배치해 공포 장르의 특징을 부각했다. 새로운 얼굴들의 캐릭터 소개가 이어졌다.



촉망받는 육상 유망주 세아 역의 전소영은 "육상에 출중한 실력을 갖춘 친구다. 기리고의 비밀을 파헤치고 친구들을 저주로부터 구하기 위해 고군분투하는 멋진 캐릭터다"라며 "세아를 위해 매일 육상 훈련을 진행했으며 증량과 태닝, 단발 스타일로 외형에 신경 썼다"고 소개했다.



기리고를 믿지 않는 현실주의자 나리 역의 강미나는 "학교에서 주목받는 인물로 소유욕이 강하다. 원하는 게 있으면 수단과 방법을 가리지 않고 가지려고 한다"며 "몇 해 동안 단발을 유지하다가 긴 생머리로 변신했다. 실제 겁이 많은 편이라 촬영 중에도 멘털을 지키기 위해 노력했다"고 고백했다.



기리고에 얽힌 비밀에 시스템적 접근을 시도하는 하준 역의 현우석은 "수리영역에서 만점 받을 정도로 지능캐다. 기리고의 비밀을 풀어내는 인물이다"라고 말했다. 이어 "햇살과 방울과 관계성에 신경 쓰며 연기했다"고 대답했다.



2학년 4반의 분위기 메이커 형욱 역의 이효제는 캐릭터를 위해 20kg 증량해 색다른 이미지를 더했다. 그는 "기리고를 우연히 발견하고 친구들에게 소개하는 인물로 사건의 포문을 여는 역할이다"라고 전하며 "살이 잘 찌는 체질이 아니어서 증량이 어려웠다. 혈당 스파이크도 오고 우여곡절이 있었지만 열심히 찌우려고 노력했다"며 회상했다.



기리고의 저주를 풀기 위해 아이들과 싸우는 무당이자 조력자 방울 역의 노재원은 "여자 친구 햇살을 돕는 역할이다. 아이들과 함께 저주를 풀기 위해 발 벗고 나서며 여정을 떠나는 어른이기도 하다. 방만의 신묘함을 표현하기 위해 마인드 컨트롤에 공들였다"라고 설명했다.



끝으로 글로벌 플랫폼을 타고 한국의 호러 시리즈가 처음 공개되는 만큼 <기리고>만의 기대 포인트를 전했다.



박윤서 감독은 "앱으로 시작되는 저주는 글로벌적인 소재지만 한국적인 정서에 치중했다. 한국적인 것이 오히려 해외 시청자를 만족시켜 줄 것이다"라고 전했다. 이효제는 "여러 장르가 혼재되어 있어 매력적이다. 어떤 회차는 심리 스릴러에 가까운 면도 보인다. 후반부로 갈수록 재미있는 이야기가 기다리고 있다"라며 각각의 캐릭터의 서사에 신경 써 봐달라고 당부했다.



한편, 넷플릭스 시리즈 <기리고>는 오는 4월 24일 공개된다.





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