'무빙' 감독이 풀어낸 스마트폰 속 앱의 저주, 어떤 모습일까?

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넷플릭스 <기리고> 스틸컷넷플릭스
21일 넷플릭스 시리즈 <기리고>의 기자간담회가 용산 CGV에서 열렸다. 현장에는 박윤서 감독, 전소영, 강미나, 현우석, 이효제, 노재원 배우가 참석해 작품 소개와 재미 포인트를 설명했다.
<기리고>는 소원을 이뤄주는 앱 기리고의 저주로 갑작스러운 죽음을 맞게 된 2학년 4반 학생 세아(전소영), 나리(강미나), 건우(백선호), 하준(현우석), 형욱(이효제)가 무당 햇살(전소니)과 방울(노재원)의 도움으로 저주를 풀어가는 고군분투를 다뤘다.
한국 YA 시리즈 출범
<기리고>는 넷플릭스에서 처음 한국에서 선보이는 한국 YA(영 어덜트) 호러 시리즈다. 신인 감독과 신인 배우의 만남으로 화제를 모았다. 반짝반짝 윤이 나는 캐스팅에 현대인의 필수품인 스마트폰과 앱, 10대의 불안한 정서를 연결했다. 한국 무당을 현대적으로 재해석한 가운데 단순한 공포를 넘어 게임 속에 들어가 있는 듯 실감 나는 체험을 즐길 수 있다.
박윤서 감독은 넷플릭스 시리즈 <킹덤> 시즌 2에서 B 감독으로 참여했고, 드라마 <무빙>의 공동 연출자로 탄탄한 경험을 쌓아 올렸다. <기리고>를 통해 첫 메인 연출작을 선보인 만큼 남다른 각오를 드러냈다.
그는 "그동안 메인 감독님과 작업했었는데, 이번에는 혼자 하게 되어 부담과 감회가 교차했다. <무빙>은 원작이 있어 작가와의 소통이 중요했다. <기리고>는 원작 없는 오리지널 시리즈라 자유롭게 연출했다"며 큰 제약은 없었다고 전했다.
영 어덜트 호러 시리즈의 매력을 극대화하기 위한 장치에 대해서는 "비현실적인 상황으로부터 시작되는 장르적 콘셉트와 현실성이 맞닿기 위해 신경 썼다"며 "호러는 영화라는 익숙함을 거두고, 긴 시리즈로 서사를 풀어냈다. 오컬트, 액션, 학원물의 장르성을 추가해 8부작이 지루하지 않도록 했다"고 설명했다.
<기리고>는 과거 신인 등용문이었던 영화 <여고괴담> 시리즈처럼 차세대 인재 등용문으로 입지를 이어갈지 기대를 모은다. 박윤서 감독은 "<기리고>가 신인 등용문이 되어주길 바란다. 잘 돼서 시즌제로 이어진다면 새로운 이야기로 풀지, 이어지는 이야기로 구성할지 고민해 봐야겠다"고 답변했다.
신인 등용문의 새 활로