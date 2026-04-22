덴버의 완성도 vs. 미네소타의 저력… 팽팽한 1라운드

덴버 너게츠 / 미네소타 팀버울브스

덴버 너게츠와 미네소타 팀버울브스는 1승 1패로 팽팽하게 맞서고 있다.미국프로농구(NBA) 플레이오프(PO) 서부 컨퍼런스 1라운드에서 미네소타 팀버울브스와 덴버 너게츠가 팽팽하게 맞서고 있다. 2차전까지 치른 현재 1승 1패씩 주고받으며 시리즈 균형이 맞춰진 상태이며 향후 어느 팀이 최종 승자가 될지도 쉽게 예측하기 힘든 상황이다.1차전은 덴버의 경기 운영 능력이 돋보인 경기였다. '조커' 니콜라 요키치(31, 211cm)를 중심으로 한 공격 전개와 '푸른 화살' 자말 머레이(29, 193cm)의 득점력이 조화를 이루며 경기 전반을 지배했다.두 선수는 픽앤롤과 하이포스트 플레이를 기반으로 미네소타 수비를 흔들었고, 외곽과 골밑을 오가는 효율적인 공격을 펼쳤다. 특히 2쿼터 이후 점수 차를 벌리며 주도권을 완전히 장악했다.덴버는 득점뿐 아니라 경기 템포 조절에서도 우위를 보였다. 공격에서는 무리한 선택을 줄이고 확률 높은 슛을 만들었고, 수비에서는 상대의 속공을 효과적으로 차단했다. 결과적으로 안정적인 경기 운영 속에 비교적 여유 있는 승리를 가져갔다.반면 미네소타는 초반 흐름을 이어가지 못했다. 공격이 단조롭게 흐르며 볼 움직임이 줄었고, 외곽 슛 성공률이 떨어지면서 추격 동력을 잃었다. 수비에서도 로테이션이 늦어지며 덴버의 패턴 플레이를 제어하지 못했다. 경기 중반 이후 흐름을 완전히 내준 것이 패인으로 이어졌다.그러나 2차전에서는 완전히 다른 장면이 펼쳐졌다. 미네소타는 한때 19점차까지 뒤졌지만, 후반 들어 강한 수비와 빠른 공격으로 흐름을 뒤집었다. '먹깨비' 앤서니 에드워즈(25, 193cm)를 중심으로 한 공격이 살아났고, 리바운드 싸움에서도 우위를 점하며 경기의 흐름을 바꿨다.특히 4쿼터 집중력이 인상적이었다. 미네소타는 체력의 우세를 앞세워 수비 강도를 끌어올리며 덴버의 공격 효율을 떨어뜨렸고, 세컨드 찬스 득점에서 큰 차이를 만들었다. 반대로 덴버는 공격이 급격히 정체되며 리드를 지키지 못했다. 결국 미네소타가 역전승을 거두며 시리즈를 원점으로 돌렸다.덴버의 가장 큰 강점은 여전히 요키치를 중심으로 한 공격 완성도다. 요키치는 득점과 패스를 동시에 수행하며 경기 전체를 설계할 수 있는 역대급 테크니션이다. 센터의 몸에 포인트가드급 리딩과 패싱 능력까지 겸비했다. 여기에 머레이의 폭발적인 돌파와 외곽슛이 함께하면서 공격 옵션이 다양하게 펼쳐진다.경험에서 나오는 안정감도 풍부하다. 플레이오프 무대에서 축적된 경기 운영 능력은 쉽게 흔들리지 않는 요소다. 1차전에서 보여준 템포 조절과 효율적인 공격 선택은 이러한 장점을 잘 보여준다.하지만 약점 역시 분명하게 드러났다. 2차전에서 확인된 가장 큰 문제는 경기 후반 집중력 저하다.주전 선수 의존도가 높은 구조 속에서 체력 부담이 누적되면서 공격 효율이 떨어지는 경향이 나타난다. 실제로 4쿼터에서 야투 성공률이 급격히 낮아졌고, 이는 역전패의 결정적 원인이 됐다.그로 인해 덴버 팬들 사이에서는 "올시즌을 앞두고 충분히 벤치 보강을 했고 정규시즌에서도 좋은 결과를 가져왔는데 왜 플레이오프에서 특정 선수 위주로만 무리를 하는지 이해할 수 없다"는 말이 터져나오고 있다.리바운드와 세컨드 찬스 대응도 불안 요소다. 수비 리바운드를 안정적으로 확보하지 못할 경우 상대에게 추가 공격 기회를 허용하게 되고, 경기 흐름을 한순간에 내줄 수 있다.미네소타는 수비와 활동량에서 강점을 보인다. '에펠탑' 루디 고베어(34, 216cm)를 중심으로 한 골밑 수비는 상대 공격의 효율을 떨어뜨리는 핵심 요소다. 여기에 윙 자원들의 적극적인 압박 수비가 더해지면서 상대 공격 전개를 어렵게 만든다.또 하나의 장점은 득점 루트의 다양성이다. 특정 선수에 의존하기보다 여러 자원이 고르게 득점에 참여하는 구조를 갖고 있다. 이는 경기 흐름이 좋을 때 폭발력을 극대화하는 요인이 된다.그러나 공격의 기복은 여전히 해결해야 할 과제다. 하프코트 상황에서 공격이 정체될 경우 득점 생산이 급격히 줄어드는 문제가 반복되고 있다. 또한 감정 기복이 경기력에 영향을 미치는 장면도 종종 나타난다.에드워즈의 컨디션 역시 변수다. 팀 공격의 중심 역할을 맡고 있는 만큼, 그의 경기력에 따라 팀 전체의 흐름이 크게 좌우된다. 안정적인 퍼포먼스를 유지하는 것이 중요하다.시리즈가 원점으로 돌아온 상황에서 양팀의 과제는 명확하다. 덴버는 경기 마무리 능력을 회복해야 한다. 리드를 잡은 상황에서 이를 끝까지 지켜내는 운영이 필요하다. 이를 위해서는 요키치와 머레이에 집중된 공격 부담을 분산시키고, 벤치 자원의 기여도를 끌어올려야 한다.또한 리바운드 관리가 중요하다. 수비 리바운드를 안정적으로 확보하지 못하면 미네소타의 활동량에 밀릴 가능성이 크다. 세컨드 찬스 실점을 줄이는 것이 경기 흐름 유지의 핵심이다.미네소타는 수비 강도를 유지하는 동시에 공격 완성도를 높여야 한다. 속공은 이미 효과를 입증했지만, 하프코트 상황에서의 공격 정교함이 더해져야 안정적인 경기 운영이 가능해진다. 볼 움직임을 살리고 외곽 슛 선택을 개선하는 것이 중요하다. 또한 특정 선수에 의존하지 않는 균형 잡힌 공격을 유지해야 한다. 그래야 상대 수비에게 쉽게 읽히지 않는다.결국 이번 시리즈는 큰 전술 변화보다는 세부적인 완성도에서 승부가 갈릴 공산이 크다. 덴버가 다시 안정적인 경기 운영을 찾을지, 미네소타가 수비와 활동량을 바탕으로 흐름을 이어갈지가 관건이다. 두 팀 모두 확실한 강점을 갖고 있는 만큼, 작은 집중력 차이가 승패를 좌우할 것으로 보인다.