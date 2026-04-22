'붉은 악마 탄생기'의 시작과 끝에 장례식을 배치한 이유

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

문제적 작품이라면 문제적 작품이겠다. 대한민국 축구의 기틀, 붉은악마와 서포터를 말하는 영화 이야기다. <서포터의 탄생>이라 이름 붙은 37분짜리 중편영화가 축구팬 사이에서 뜨거운 바람을 일으키고 있다. 프렌테 트리콜로, 그러니까 K리그2에서 승격을 위해 땀 흘리고 있는 수원 삼성 블루윙즈 서포터스 공식 유튜브 채널에서 지난 10일 공개돼 열흘 만에 2만이 넘는 조회수를 기록했다. 흔히 때깔 좋은 중·단편영화가 영화제를 관객과 만나는 첫 창구로 삼는단 걸 고려하면 서포터스 채널에서의 공개는 이례적 행보다.2024년 한국 독립 다큐멘터리 가운데 손꼽히게 성공한 작품인 <수카바티: 극락축구단>은 선호빈과 나바루 영화감독의 공동 연출작이다. 시민구단 안양FC 창단까지의 과정을 서포터의 입장에서 풀어낸 영화는 어느 한 구단을 넘어 K리그 팬 일반에 적잖은 반향을 일으켰다. 스포츠의 근간은 그저 공놀이, 또 육체적 부딪침이며 경쟁에만 있지 않다. 본질은 서사와 드라마에 있다. 경기장 안에서, 또 바깥에서 이뤄지는 경쟁과 극복의 이야기가 모여 팬들이 환호하는 상품인 스포츠를 이룬다. 축구며 야구 같은 공놀이를 평생 할 일 없는 이들도 제 삶과 공명하는 가치를 발견할 수 있단 것, 그것이 스포츠의 진정한 힘이다. 그렇기에 프로스포츠의 역사를 쌓아가는 일, 서사를 풍부하게 하는 일이 더없이 중요하다.<서포터의 탄생>은 <수카바티>에 이어 구단과 선수가 아닌 서포터에 주목한 흔치 않은 다큐다. <수카바티>의 주인공이 'A.S.U. RED'의 어제와 오늘을 이루는 이들이라면, <서포터의 탄생>은 옛 '그랑블루', 오늘의 '프렌테 트리콜로'란 게 다를 뿐이다. 말하자면 나바루는 전작에서 안양FC 서포터의 이야기를, 신작에선 수원 삼성 블루윙즈의 서포터 얘기를 다룬다. 그것도 오늘보다는 옛일을 담아낸다. 유럽 서포터스에 비해 기록이 일천한 한국 프로축구 서포터스의 낡은 전래담을 정리하여 역사를 구축하려 든다. 안양FC를 도무지 기꺼워할 수 없는 FC서울의 오랜 팬임에도 <수카바티>의 가치를 역설해 온 나는 또한 이번 작업에도 나름의 의미 있다고 말할 수밖에 없다.