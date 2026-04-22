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'케데헌 진우' 연기한 안효섭, '쓰리잡 농부' 변신

'케데헌 진우' 연기한 안효섭, '쓰리잡 농부' 변신

[프리뷰] 22일 첫 방송되는 SBS 수목드라마 <오늘도 매진했습니다>에 출연하는 안효섭

양형석(utopia697)
26.04.22 09:26최종업데이트26.04.22 09:26
작년 6월 한국계 캐나다인 매기 강 감독이 연출한 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스(이하 <케데헌>)가 넷플릭스를 통해 공개됐을 때만 해도 지금처럼 엄청난 작품이 될 거라 예상한 사람은 많지 않았다. 아무리 BTS와 블랙핑크가 세계적으로 K팝의 위상을 올렸다 해도 세계적인 케이팝 걸그룹이 악령들로부터 남몰래 세상을 지키는 헌터라는 설정은 애니메이션이라 해도 유치하게 느껴질 수 밖에 없었기 때문이다.

하지만 <케데헌>은 넷플릭스 역대 최초로 9주 연속 글로벌 주간 순위 1위를 기록했고 3억2500만 뷰를 기록하며 <오징어게임>의 2억6500만 뷰를 넘어 넷플릭스 역대 통합 조회수 1위 기록을 세웠다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 그렇게 각종 기록들을 써내려 가던 <케데헌>은 지난 3월에 열린 98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하며 2025년 최고의 애니메이션임을 인증 받았다.

<케데헌>은 케이팝이 주요 소재였던 만큼 한국 배우 또는 한국계 배우들이 대거 성우로 참여했다. 헌트릭스의 스승 셸린 역의 김윤진과 헌트릭스 매니저 바비 역의 켄 정, 마계의 지배자 귀마 역의 이병헌 등이 대표적이다. 그리고 <케데헌>에서 사자 보이스의 센터이자 남자 주인공 진우의 목소리를 연기했던 안효섭은 22일 첫 방송되는 SBS 수목드라마 <오늘도 매진했습니다>를 통해 3년 만에 TV드라마로 복귀한다.

2020년대 들어 전성기 시작된 배우

안효섭은 최고 시청률 27.1%를 기록한 <낭만닥터 김사부2>를 통해 대중들에게 자신의 이름과 얼굴을 널리 알렸다.
안효섭은 최고 시청률 27.1%를 기록한 <낭만닥터 김사부2>를 통해 대중들에게 자신의 이름과 얼굴을 널리 알렸다.SBS 화면 캡처

서울에서 태어나 6살 때 캐나다로 이민을 간 안효섭은 고교 시절 친구의 추천으로 JYP 엔터테인먼트에 들어가 3년 간 연습생 생활을 하다가 스타하우스 엔터테인먼트에서 연기자 제안을 받고 연기로 방향을 돌렸다. 그렇게 연기자 데뷔를 준비하던 안효섭은 2015년 tvN 음악 예능 <바흐를 꿈꾸며 언제나 칸타레2>에서 바이올린 연주자로 출연했고 MBC 단막극 <퐁당퐁당 LOVE>를 통해 연기를 시작했다.

2016년 <한 번 더 해피엔딩>과 <가화만사성>, <딴따라> 등에 출연하며 연기 경험을 쌓은 안효섭은 2017년 KBS 주말드라마 <아버지가 이상해>에서 막내딸 변라영(류화영 분)과 교재하는 축구 코치 박철수를 연기했다. 2018년에는 신혜선 주연의 <SBS 드라마 <서른이지만 열일곱입니다>에서 패기 넘치는 고등학교 조정 선수 유찬 역을 맡아 좋은 연기를 선보이며 SBS 연기대상에서 신인상을 수상했다.

2018년 유튜브 오리지널 드라마 <탑 매니지먼트>에 출연한 안효섭은 2019년 tvN 드라마 <어비스>를 통해 데뷔 후 처음으로 TV 드라마에서 메인 주인공을 맡았다. 안효섭은 <어비스>에서 추남재벌 2세에서 얼굴 천재로 부활한 차민을 연기했지만 <어비스>는 최종회 시청률 2.28%로 초라하게 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준). 하지만 안효섭의 진짜 전성기는 2020년부터 본격적으로 시작됐다.

안효섭은 2020년 SBS 드라마 <낭만닥터 김사부2>에서 일반외과 펠로우 2년차 서우진 역을 맡았다. 서우진은 시즌1에서 유연석이 연기했던 강동주를 대체하는 캐릭터라는 점에서 시청자들의 우려가 컸다. 하지만 안효섭은 서우진이 김사부(한석규 분)를 만나 의사로서 성장하고 대학동기 차은재(이성경 분)와 가까워지는 과정을 잘 표현하며 호평을 받았고 SBS 연기대상 우수상과 백상예술대상 신인상을 수상했다.

안효섭은 2021년에도 <뿌리 깊은 나무>, <별에서 온 그대>를 만든 장태유 PD가 연출하고 <멜로가 체질>의 각본을 쓴 김영영 작가가 '하은'이라는 필명으로 집필한 SBS 드라마 <홍천기>에 출연했다. <홍천기>에서 별을 읽는 관상감 하람을 연기한 안효섭은 홍천기(김유정 분)와 운명적인 사랑을 나누는 연기로 두 자리 수 시청률을 이끌었고 SBS 연기대상에서 베스트커플상(with 김유정)과 함께 2년 연속 우수상을 수상했다.

3개의 직업을 가진 농부로 변신하는 안효섭

<케이팝 데몬 헌터스>의 매기 강 감독은 <사내맞선>을 보고 안효섭을 진우 역에 캐스팅했다.
<케이팝 데몬 헌터스>의 매기 강 감독은 <사내맞선>을 보고 안효섭을 진우 역에 캐스팅했다.SBS 화면 캡처

<낭만닥터 김사부2>와 <홍천기>에 출연하며 신예 스타로 떠오른 안효섭은 2022년 2월 동명의 웹소설을 원작으로 만든 드라마 <사내맞선>을 통해 글로벌 스타로 발돋움했다. <사내맞선>은 재벌3세와 회사 직원의 러브 스토리라는 뻔한 소재에도 안효섭과 김세정의 뛰어난 연기 호흡으로 최고시청률 11.6%를 기록했고 넷플릭스에서도 2억7900만 시간의 누적 시청시간을 기록하며 큰 인기를 끌었다.

안효섭은 2023년 3년 만에 돌아온 <낭만닥터 김사부3>에서 다시 한 번 서우진 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 특히 시즌3에서는 장동화(이신영 분와 이선웅(이홍내 분) 같은 후배들이 합류하면서 선배의사로서 성숙한 매력을 뽐냈다. 하반기 대만 드라마 <상견니>를 리메이크한 넷플릭스 드라마 <너의 시간 속으로>에 출연한 안효섭은 <케데헌>에서 진우의 목소리 연기를 담당하며 또 한 번 세계적으로 큰 사랑을 받았다.

작년 데뷔 첫 실사 영화였던 <전지적 독자 시점>이 흥행에 실패하면서 상승세에 제동이 걸렸던 안효섭은 22일 첫 방송되는 <오늘도 매진했습니다>를 통해 3년 만에 SBS 드라마에 출연한다. '완벽주의' 농부와 '완판주의' 쇼호스트가 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 제철 로맨스를 표방한 <오늘도 매진했습니다>에서 안효섭은 자연주의 원료사이자 화장품 개발 연구원이며 버섯농장을 운영하는 '쓰리잡 농부' 매튜 리를 연기한다.

<오늘도 매진했습니다>에서는 <스위트홈2,3>와 <이토록 친밀한 배신자>로 주목 받은 채원빈이 1분에 1억 판매, 누적 판매 1조에 빛나는 <히트홈쇼핑>의 탑 쇼호스트 담예진 역을 맡았다. <구미호뎐1938> 이후 3년 만에 드라마에 출연하는 김범은 글로벌 스킨케어 브랜드의 전무이사 서에릭을, 고두심 배우는 매튜를 아들처럼 품고 덕풍마을에 정착하게 만든 덕풍마을의 실세 송학댁을 연기한다.

2019년 <시크릿 부티크>을 끝으로 폐지됐던 SBS 수목드라마는 작년 안은진, 장기용 주연의 <키스는 괜히 해서>가 최고 시청률 6.9%, 넷플릭스에서 3억1400만 시간의 누적 시청시간을 기록하는 의미 있는 성과를 올렸다. SBS는 올해도 상반기 <오늘도 매진했습니다>와 하반기 <나인 투 식스>를 수목드라마로 편성했는데 <오늘도 매진했습니다>의 성적이방송가의 수목드라마 제작 여부에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

안효섭(왼쪽)이 주연을 맡은 <오늘도 매진했습니다>는 SBS가 올해 처음 선보이는 수목드라마다.
안효섭(왼쪽)이 주연을 맡은 <오늘도 매진했습니다>는 SBS가 올해 처음 선보이는 수목드라마다.<오늘도 매진했습니다> 홈페이지


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