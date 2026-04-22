'케데헌 진우' 연기한 안효섭, '쓰리잡 농부' 변신

작년 6월 한국계 캐나다인 매기 강 감독이 연출한 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스(이하 <케데헌>)가 넷플릭스를 통해 공개됐을 때만 해도 지금처럼 엄청난 작품이 될 거라 예상한 사람은 많지 않았다. 아무리 BTS와 블랙핑크가 세계적으로 K팝의 위상을 올렸다 해도 세계적인 케이팝 걸그룹이 악령들로부터 남몰래 세상을 지키는 헌터라는 설정은 애니메이션이라 해도 유치하게 느껴질 수 밖에 없었기 때문이다.
하지만 <케데헌>은 넷플릭스 역대 최초로 9주 연속 글로벌 주간 순위 1위를 기록했고 3억2500만 뷰를 기록하며 <오징어게임>의 2억6500만 뷰를 넘어 넷플릭스 역대 통합 조회수 1위 기록을 세웠다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 그렇게 각종 기록들을 써내려 가던 <케데헌>은 지난 3월에 열린 98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하며 2025년 최고의 애니메이션임을 인증 받았다.
<케데헌>은 케이팝이 주요 소재였던 만큼 한국 배우 또는 한국계 배우들이 대거 성우로 참여했다. 헌트릭스의 스승 셸린 역의 김윤진과 헌트릭스 매니저 바비 역의 켄 정, 마계의 지배자 귀마 역의 이병헌 등이 대표적이다. 그리고 <케데헌>에서 사자 보이스의 센터이자 남자 주인공 진우의 목소리를 연기했던 안효섭은 22일 첫 방송되는 SBS 수목드라마 <오늘도 매진했습니다>를 통해 3년 만에 TV드라마로 복귀한다.
2020년대 들어 전성기 시작된 배우