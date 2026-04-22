'케데헌 진우' 연기한 안효섭, '쓰리잡 농부' 변신

SBS 화면 캡처

<케이팝 데몬 헌터스>의 매기 강 감독은 <사내맞선>을 보고 안효섭을 진우 역에 캐스팅했다.<낭만닥터 김사부2>와 <홍천기>에 출연하며 신예 스타로 떠오른 안효섭은 2022년 2월 동명의 웹소설을 원작으로 만든 드라마 <사내맞선>을 통해 글로벌 스타로 발돋움했다. <사내맞선>은 재벌3세와 회사 직원의 러브 스토리라는 뻔한 소재에도 안효섭과 김세정의 뛰어난 연기 호흡으로 최고시청률 11.6%를 기록했고 넷플릭스에서도 2억7900만 시간의 누적 시청시간을 기록하며 큰 인기를 끌었다.안효섭은 2023년 3년 만에 돌아온 <낭만닥터 김사부3>에서 다시 한 번 서우진 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 특히 시즌3에서는 장동화(이신영 분와 이선웅(이홍내 분) 같은 후배들이 합류하면서 선배의사로서 성숙한 매력을 뽐냈다. 하반기 대만 드라마 <상견니>를 리메이크한 넷플릭스 드라마 <너의 시간 속으로>에 출연한 안효섭은 <케데헌>에서 진우의 목소리 연기를 담당하며 또 한 번 세계적으로 큰 사랑을 받았다.작년 데뷔 첫 실사 영화였던 <전지적 독자 시점>이 흥행에 실패하면서 상승세에 제동이 걸렸던 안효섭은 22일 첫 방송되는 <오늘도 매진했습니다>를 통해 3년 만에 SBS 드라마에 출연한다. '완벽주의' 농부와 '완판주의' 쇼호스트가 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 제철 로맨스를 표방한 <오늘도 매진했습니다>에서 안효섭은 자연주의 원료사이자 화장품 개발 연구원이며 버섯농장을 운영하는 '쓰리잡 농부' 매튜 리를 연기한다.<오늘도 매진했습니다>에서는 <스위트홈2,3>와 <이토록 친밀한 배신자>로 주목 받은 채원빈이 1분에 1억 판매, 누적 판매 1조에 빛나는 <히트홈쇼핑>의 탑 쇼호스트 담예진 역을 맡았다. <구미호뎐1938> 이후 3년 만에 드라마에 출연하는 김범은 글로벌 스킨케어 브랜드의 전무이사 서에릭을, 고두심 배우는 매튜를 아들처럼 품고 덕풍마을에 정착하게 만든 덕풍마을의 실세 송학댁을 연기한다.2019년 <시크릿 부티크>을 끝으로 폐지됐던 SBS 수목드라마는 작년 안은진, 장기용 주연의 <키스는 괜히 해서>가 최고 시청률 6.9%, 넷플릭스에서 3억1400만 시간의 누적 시청시간을 기록하는 의미 있는 성과를 올렸다. SBS는 올해도 상반기 <오늘도 매진했습니다>와 하반기 <나인 투 식스>를 수목드라마로 편성했는데 <오늘도 매진했습니다>의 성적이방송가의 수목드라마 제작 여부에도 영향을 미칠 것으로 보인다.