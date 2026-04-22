우리가 홍도의 비극 앞에 멈춘 이유

이규승

연극 <홍도>가 4월 10일부터 26일까지 예술의전당에 진행된다.그 가운데 <홍도>는 유난히 묘한 작품이다. 1930년대 신파극 <사랑에 속고 돈에 울고>를 바탕으로 한 이 이야기는 지금 보면 너무 거대하고, 직접적이다. 오빠를 위해 기생의 길을 택한 홍도, 사랑하지만 끝내 사랑으로 구원받지 못하는 운명, 늦게 도착하는 진실, 이미 돌이킬 수 없어진 기구한 삶. 줄거리만 놓고 보면 요즘 드라마보다 더 드라마틱하다. 그런데 신기하게도 이런 오래된 에피소드가 여전히 무대 위에 회자되는 것을 보면 사람의 마음을 건드린다는 것이다. 다만 예전처럼 같은 방식으로만 울리지는 않는다. 누군가에겐 슬픔으로, 누군가에겐 낡은 감각에 대한 질문으로 다가온다. 이번 <홍도>가 흥미로운 것도 바로 그 지점이 아닐까.막이 오르면 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 절제된 무대다. 내용은 격정적인데 무대는 놀랄 만큼 단출하다. 하얀 공간, 직선으로 처리된 간결한 구조물, 부차적인 설명 대신 한국적 미감을 살린 여백을 남기는 연출. 이야기만 보면 한껏 울리고 몰아칠 법한데, 무대는 쉽게 감정을 터뜨리지 않는다. 오히려 많으 것을 비워놓고 관객을 맞이하며, 오히려 관객이 그 자리를 스스로 채우게 만든다. 이런 방식은 자칫 밋밋하게 흘러갈 수도 있는데, 이번 공연에서는 그 절제가 꽤 힘 있게 작동한다. 덕분에 무대는 촌스럽게 흐르지 않는다. 1930년대의 신파를 21세기의 현대감각으로 새롭게 바라보게 만든다.배우들의 움직임과 장면 전환도 기억에 남는다. 큰 변화 없이 이어지는 무대, 정리된 동선, 암전에 기대지 않고 막의 구분 없이 한결같이 이어지는 흐름은 공연 전체에 하나의 호흡으로 만든다. 극의 초반에는 이런 시도가 다소 낯설게 다가온다. 감정이 폭발해야 할 장면에서도 배우들이 쉽게 무너지지 않고, 예전에 익숙했던 형식을 유지한 채 앞으로 나아가기 때문이다. 그런데 시간이 흐를수록 관객은 이런 방식에 익숙해진다. 필자는 이런 흐름에 적응하기에 한 시간이 걸렸던 것 같다. 하지만 바로 그 형식 덕분에 인물의 말과 몸짓이 더 선명하게 보인다. 이건 마방진과 고선웅 연출이 오랫동안 쌓아온 연극적 문법이 재탄생하는 순간이다.무대에는 분명 힘이 있다. 배우들은 지나치게 감정에 빠지지 않으면서도 이 오래된 비극의 중심을 잘 붙든다. 특히 홍도라는 인물이 단순히 불쌍한 여자에 머무르지 않고, 사랑과 체념과 자존심이 뒤섞인 한 인간으로 남는 순간들이 인상적이다. 주변 인물들 또한 기능적인 역할에 머물 수 있는 구조인데, 배우들이 주고받는 호흡 덕분에 극 전체가 쉽게 무너지지 않는다. 무엇보다 이번 공연의 백미라고 꼽힐 정도로 인상적인 마지막 장면에서 붉은 색이 무대 위를 덮는 순간은 꽤 강렬하다. 홍도라는 이름이 가진 정서가 한 장면으로 응축되는 느낌이 있다. 아마 100분의 공연 중에 마지막 5분을 위해서 달리고 있는 듯한 느낌을 지우지 못할 정도로 극은 마지막으로 몰입되어 가고 있었다.