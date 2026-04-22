우리가 홍도의 비극 앞에 멈춘 이유

예술의전당으로 가는 길이 조금 특별했다. 단순히 공연 한 편을 보러 가는 길만은 아니다. 아주 오랜 만에 만나는 동료들이 있었기 때문이다. 더 반가웠던 이유는 그들이 십여 년 전에 동시대성을 담은 창작연극을 지향했지만 이제는 역사 속으로 사라진 '남산예술센터'에서 극공작소 마방진의 작품을 함께 기획했던 동료들이기 때문이다. 한 시절 같은 공연을 두고 함께 고민하고, 뛰어다니며 시간을 보냈던 이들이다. 시간이 많이 흘렀는데도 셋이 다시 뭉쳐 공연장으로 향하는 길은 금세 예전의 공기를 불러왔다.
그동안 나에게 연극은 늘 대학로를 크게 벗어나지 않았다. 혜화역 근처의 익숙한 골목과 소극장, 공연이 끝난 뒤 늦은 밤까지 이어지던 이야기들. 내게 연극은 대체로 그런 기억 속에 머물러 있었다. 그래서 서초동으로 향하는 저녁은 오래간만의 외출처럼 느껴졌다. 익숙한 자리에서 조금 벗어나, 조금 더 멀리 가서 공연을 보는 일. 거기에 오래된 동료를 다시 만나는 반가움까지 더해지니 공연이 시작되기 전부터 마음이 먼저 설레었다.
무엇보다 그날 공연이 <홍도>라는 점이 남달랐다. 극공작소 마방진은 내게 그저 이름만 익숙한 극단이 아니다. 오래전부터 무대의 리듬과 결로 기억되는 단체다. <조씨고아, 복수의 씨앗>으로 깊은 인상을 남기고, <푸르른 날에>와 <변강쇠 옹녀>로 정점을 찍은 극단. 그런 마방진이 올해 20주년을 맞아 대표 레퍼토리인 <홍도>, <리어왕외전>, <칼로막베스>를 릴레이로 올리고 있다는 것은 단순한 기념 공연 이상의 의미로 다가온다. "우리가 지나온 시간"을 돌아보는 동시에 "지금도 우리는 여전히 여기 있다"는 말을 무대 위에서 하고 있는 듯했기 때문이다.
사실 <홍도>라는 제목에는 공연이 시작되기 전부터 관객의 마음을 먼저 건드리는 오래된 정서가 숨어 있다. "홍도야 우지 마라, 오빠가 있다." 한때는 노래로도, 유행어처럼도 사람들 입에 오르내리던 그 대목이다. 누군가에게는 부모 세대의 기억이고, 누군가에게는 한 번쯤 흘려들은 옛 노랫말의 잔상일 것이다. 제목을 듣는 순간부터 관객은 이미 무언가를 기대하게 된다. 눈물, 희생, 순정, 오빠와 동생, 기구한 운명, 그리고 한국식 신파의 진한 한까지 말이다. 그러니까 <홍도>를 보러 온다는 것은 단순히 한 편의 연극을 보러 오는 일이 아니라, 우리 안에 오래 남아 있던 신파의 기억과 정서를 다시 만나러 오는 일이기도 하다. 그런 기대가 객석 어딘가에 은근히 깔려 있었고, 공연은 바로 그 기대를 안고 시작된다.
울음의 기억을 데리고 온 제목, 절제의 방식으로 선 무대