'6년의 기다림' 롯데 김진욱, '사직 스쿠발'로 진화한 비결은?

롯데자이언츠

시즌 초반 달라진 모습을 보이고 있는 롯데 김진욱프로 입단 이후 5년 넘게 이어진 시련이 결국 더 강인한 왼팔을 주조했다. 롯데 자이언츠의 '전체 1순위' 유망주 김진욱(25)이 프로 데뷔 6년 만에 비로소 이름값에 걸맞은 활약을 펼치며 롯데 선발진의 중심으로 우뚝 섰다. '만년 유망주', '아픈 손가락'이라는 꼬리표를 떼어내고 리그 정상급 투구를 펼치는 김진욱의 도약은 시즌 초반 하위권을 전전하는 롯데에게 있어 가장 큰 위안이다.올시즌 초반 김진욱의 각성 뒤에는 프로 투수로서 생존하기 위한 노력과 투자가 있었다. 지난 시즌 종료 후, 비시즌 동안 자비를 들여 일본의 야구전문 트레이닝 센터인 '넥스트 베이스 애슬레틱랩'을 찾은 김진욱은 자신의 투구 메커니즘을 교정했다. 높은 타점에서 내리꽂아야 한다는 강박관념을 버리고, 하체의 중심 이동과 회전 효율에 집중한 결과는 놀라웠다.지난해 평균 144km/h에 미치지 못하던 포심 패스트볼 구속은 올시즌 약 3km/h상승한 146.6km/h까지 상승했다. 특히 가장 최근 등판인 15일 LG 트윈스전 1회말 오스틴을 상대로 최고 150km/h 구속을 기록했고 7회말 교체되기 직전까지 힘 있는 공을 뿌렸다(6.2이닝 3피안타 무실점). 구속이 오르자 패스트볼과 변화구의 위력도 배가됐다. 지난해 0.365에 달했던 피안타율이 올시즌 0.152로 급락했다.