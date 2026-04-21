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'6년의 기다림' 롯데 김진욱, '사직 스쿠발'로 진화한 비결은?

'6년의 기다림' 롯데 김진욱, '사직 스쿠발'로 진화한 비결은?

[KBO리그] 패스트볼 평균 구속 3km/h 상승한 롯데 김진욱, 유망주 꼬리표 떼고 연패 스토퍼로 활약

케이비리포트(kbreportcom)
26.04.21 17:32최종업데이트26.04.21 17:32
시즌 초반 달라진 모습을 보이고 있는 롯데 김진욱
시즌 초반 달라진 모습을 보이고 있는 롯데 김진욱롯데자이언츠

프로 입단 이후 5년 넘게 이어진 시련이 결국 더 강인한 왼팔을 주조했다. 롯데 자이언츠의 '전체 1순위' 유망주 김진욱(25)이 프로 데뷔 6년 만에 비로소 이름값에 걸맞은 활약을 펼치며 롯데 선발진의 중심으로 우뚝 섰다. '만년 유망주', '아픈 손가락'이라는 꼬리표를 떼어내고 리그 정상급 투구를 펼치는 김진욱의 도약은 시즌 초반 하위권을 전전하는 롯데에게 있어 가장 큰 위안이다.

올시즌 초반 김진욱의 각성 뒤에는 프로 투수로서 생존하기 위한 노력과 투자가 있었다. 지난 시즌 종료 후, 비시즌 동안 자비를 들여 일본의 야구전문 트레이닝 센터인 '넥스트 베이스 애슬레틱랩'을 찾은 김진욱은 자신의 투구 메커니즘을 교정했다. 높은 타점에서 내리꽂아야 한다는 강박관념을 버리고, 하체의 중심 이동과 회전 효율에 집중한 결과는 놀라웠다.

지난해 평균 144km/h에 미치지 못하던 포심 패스트볼 구속은 올시즌 약 3km/h상승한 146.6km/h까지 상승했다. 특히 가장 최근 등판인 15일 LG 트윈스전 1회말 오스틴을 상대로 최고 150km/h 구속을 기록했고 7회말 교체되기 직전까지 힘 있는 공을 뿌렸다(6.2이닝 3피안타 무실점). 구속이 오르자 패스트볼과 변화구의 위력도 배가됐다. 지난해 0.365에 달했던 피안타율이 올시즌 0.152로 급락했다.

롯데 김진욱의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
롯데 김진욱의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

단지 패스트볼 구속만 빨라진 것이 아니다. 과거 대선배인 한화 이글스 류현진을 직접 찾아가 조언을 구하며 연마하기 시작한 체인지업은 이제 김진욱의 확실한 결정구가 됐다. 메이저리그 최고 좌완 투수인 타릭 스쿠발(디트로이트)의 투구 영상을 보며 참고한 투구 조합은 김진욱에게 '사직 스쿠발'이라는 새로운 별칭을 선사했다.

특히 프로 입단 후 고질적인 약점으로 지적됐던 제구와 좌타자 상대 약세도 개선된 점이 고무적이다. 김진욱은 좌투수임에도 좌타자를 상대로 유인구를 남발하며 스스로 무너지는 모습을 자주 보였다. 하지만 올시즌은 스트라이크존 바깥쪽을 꽉 채우는 패스트볼과 변화구 조합으로 상대 좌타자를 삼진으로 돌려세우는 모습을 연출하고 있다.

연패 스토퍼 역할을 해내고 있는 롯데 김진욱
연패 스토퍼 역할을 해내고 있는 롯데 김진욱롯데 자이언츠

단순히 기록만 좋은 것이 아니라 순도 면에서도 에이스급 활약을 보이고 있다. 김진욱은 팀이 7연패 수렁에 빠졌던 지난 8일 kt 위즈전에서 8이닝 1실점이라는 프로 데뷔 후 최고의 투구를 선보이며 연패를 끊었고 지난 15일 LG 전에서도 2연패를 끊었다. 5선발 김진욱의 호투는 이후 롯데 선발진 전체를 깨웠고 선발 평균자책점 리그 1위(3.43)를 기록 중이다.

정신적인 측면에 있어서도 성장한 모습이다. 과거 등판 결과에 일희일비하던 모습이 사라졌다. 김진욱은 시즌 초반 호투에 대해 자만하지 않고 매 경기 공 하나 하나에 최선을 다하겠다는 성숙한 태도를 보이고 있다. 프로 입단 동기인 포수 손성빈(2021드래프트 롯데 1차지명)과의 찰떡 호흡 역시 김진욱이 마운드 위에서 안정감을 보이는 데 큰 몫을 하고 있다.

좌완 라이벌 이의리와 함께 지난해 부진했던 김진욱(출처: KBO 야매카툰 중 김진욱/이의리 컷)
좌완 라이벌 이의리와 함께 지난해 부진했던 김진욱(출처: KBO 야매카툰 중 김진욱/이의리 컷)케이비리포트/최감자/민상현

프로 입단 후 지난 5년 동안 평균자책점 5~6점대를 전전하고 상무 입대를 취소하고 준비한 지난 2025시즌 평균자책점 10.00이라는 수모를 겪었던 김진욱에게 있어 올시즌 당면 목표는 1군 풀타임 선발 활약과 9월 아시안게임 대표팀 승선이다. KIA 타이거즈 이의리와 함께 한국 좌완의 미래로 불렸던 김진욱이 시즌 초반의 활약을 지속하며 명실상부한 롯데 선발진의 에이스로 자리잡을 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 롯데자이언츠 김진욱 스쿠발

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