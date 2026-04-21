코첼라 무대 오른 70대 현역, 데뷔 50년 만에 내한

▲영화 <스탑 메이킹 센스>에 담긴 데이비드 번의 공연 모습 찬란

데이비드 번은 다양한 장르의 음악을 집대성한 뒤, 특유의 '불안을 청각화한' 리듬으로 구현한 음악가다. 이 시도는 수많은 음악가들에게 영향을 주었다. 전설적인 밴드 라디오헤드는 밴드 이름을 토킹 헤즈의 1986년 발표곡 '라디오 헤드(Radio Head)'에서 따온 것으로 유명하다. 2002년 토킹 헤즈가 로큰롤 명예의 전당에 헌액되었을 당시, 연사로 나선 레드 핫 칠리 페퍼스의 앤서니 키에디스는 15살 때 '싸이코 킬러'를 들었던 순간을 회고하며 "토킹 헤즈는 저를 미친 사람처럼 춤추게 만들었고, 그것이 제 인생을 바꿨다"며 존경심을 표했다. 우리나라의 장기하 역시 데이비드 번의 영향을 받은 대표적인 음악가다.



칠순을 넘긴 데이비드 번은 지금도 한창 현역이다. 열명 이상의 연주자, 댄서와 함께 안무를 소화하며, 후배 음악가들과의 협업 역시 활발하게 진행 중이다. 2025년에는 프로듀서 키드 하푼, 뉴욕의 실내악단 '고스트 트레인 오케스트라'와 협업한 앨범 <후 이즈 더 스카이?(Who Is The Sky?)>를 발표해 음악 팬들의 찬사를 받았다. 그는 이번 앨범에 대해 "이 나이가 되면 남의 시선을 크게 의식하지 않게 된다. 내가 누구인지 어느 정도 알고 있기 때문에 더 과감해질 수 있다. 하지만 여전히 모든 곡은 새로운 모험이다"라고 밝히며 작업에 대한 소회를 전했다.



데이비드 번은 최근 미국 캘리포니아에서 열린 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 무대에 올라 인상적인 공연을 펼쳤다. '라이프 듀링 워 타임(Life During Wartime)'을 부를 때는, 무대 뒤에 ICE(이민세관단속국) 요원이 시민을 뒤쫓는 영상을 틀면서 오늘날의 미국을 저격하기도 했다.



이번 내한 공연에서 데이비드 번은 특유의 예술적 감각, 영화적이면서도 유머러스하고도 인간적 통찰이 담긴 무대 연출과 프로그램을 선보일 예정이다. 신곡은 물론 토킹 헤즈 시절의 명곡들 역시 들어볼 수 있다. 데이비드 번의 첫 단독 내한 공연 티켓은 오는 4월 27일 오후 12시부터 공식 예매처인 멜론 티켓과 티켓링크에서 예매할 수 있다.



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