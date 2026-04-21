코첼라 무대 오른 70대 현역, 데뷔 50년 만에 내한

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오는 8월 21일 경희대학교 평화의 전당에서 열리는 데이비드 번의 첫 내한 공연프라이빗커브
50년 동안 실험적인 리듬을 창조한 전설, 데이비드 번이 마침내 한국 땅을 밟는다.
뉴웨이브의 전설적인 밴드 토킹 헤즈(Talking Heads)의 리더, 보컬 겸 기타리스트이자 배우, 작가인 데이비드 번(David Byrne)이 오는 8월 21일(금) 경희대학교 평화의전당에서 내한 공연을 펼친다. 이번 내한 공연은 지난해 9월 발매한 정규 앨범 <후 이즈 더 스카이?(Who Is The Sky?)> 발매를 기념하는 투어의 일환으로 펼쳐진다. 1977년 토킹 헤즈로 데뷔한 이후 무려 50년 만의 첫 내한이다.
데이비드 번은 1977년 토킹 헤즈의 앨범 <<토킹 헤즈 : 77>로 데뷔했다. 불후의 명곡 '싸이코 킬러(Psycho Killer)'가 실린 이 앨범은 당시 CBGB 클럽을 중심으로 한 뉴욕 펑크 씬에서도 가장 돋보이는 작품이었다. 전설적인 프로듀서 브라이언 이노의 손을 잡고 작업한 정규 4집 <리메인 인 라이트(Remain In Light)>(1980)은 대중음악 역사에 기록된 명반이다. 아프리카 리듬과 펑크(Punk), 아트 록을 결합한 독보적인 사운드는 훗날 대중음악의 다양화에 큰 영향을 미쳤다.
이후 1981년 본격적인 솔로 활동에 돌입했으며, 1991년 토킹 헤즈가 해체된 이후에도 <레이 모모(Rei Momo>, <어-오(Uh-Oh) 등의 앨범을 발표하며 솔로 뮤지션의 커리어도 충실히 쌓아 나갔다. 데이비드 번의 활동은 음악부터 영화, 오페라, 문학 등 다양한 장르의 예술을 관통했다. 1987년에는 영화 <마지막 황제>의 OST에 류이치 사카모토와 함께 참여해 1988년 아카데미상과 1989년 그래미 어워드의 최우수 오리지널 스코어 상을 받았다.
최근에는 영화 <에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스>(2022)의 엔딩곡에 피처링으로 참여했으며, 지난해에는 토킹 헤즈의 1983년 공연 실황을 담은 영화 <스탑 메이킹 센스>(1984)가 국내 최초로 개봉되며 다시 한번 주목받았다. 토킹 헤즈의 리듬 세계, 그리고 데이비드 번의 자유로운 무대 매너를 그대로 스크린에 옮긴 이 작품은 당시 음악 팬들 사이에서 큰 화제가 되었고, 3만 7천명 이상의 관객을 동원하기도 했다.
대중음악의 지도를 바꾼 아티스트, 데이비드 번