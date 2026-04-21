미국-이란 전쟁, 1970년대 오일쇼크 재현되나

▲벌거벗은세계사
미국-이스라엘VS 이란 전쟁TVN
2026년 2월 28일 시작된 '미국-이스라엘 VS 이란 전쟁'은 전세계를 충격과 혼란에 빠뜨렸다. 미국과 이스라엘은 이란에 대규모 공습을 감행하며, 이란의 최고지도자 알리 하메네이를 비롯하여 핵심 지도부 다수가 사망했다.
이란도 보복에 나서면서 전쟁이 중동 인접국가들로 확대됐고, 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 국제사회 전체가 경제 위기에 직면했다. 최근 1차 종전협상이 성과없이 결렬되었고, 지난 19일에는 재협상을 위한 미국 대표단이 파견된 상황이다. 과연 미궁에 빠진 전쟁의 향방은 앞으로 어떻게 될까.
20일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '뉴스에서 말하지 않은 미국-이란전쟁의 이유'에 대하여 조명했다.
이란은 중동에서 대표적인 반미-반이스라엘 국가다. 이란은 중동 지역에서 '저항의 축'으로 불리우는 반이스라엘 군사동맹을 결성하고 레바논 헤즈볼라, 팔레스타인 하마스, 예멘 후티반군 등의 무장세력에 자금과 무기 등을 지원했다. 또한 이란의 최고지도자 하메네이는 미국-이스라엘 동맹에 맞서서 1970년대부터 중국-러시아와 교류하면서 경제와 군사적 협력을 강화했다.
미국과 이스라엘이 이란을 함께 공격한 가장 큰 이유는 '핵무기 위협' 때문이었다. 2000년대 초반부터 이란 반체제 조직의 폭로로 이란 정부가 비밀리에 핵 개발을 추진하고 있다는 사실이 밝혀졌다. 이란이 핵무기를 보유하게 된다면, 중동 내 힘의 균형이 무너질 위험이 높기에 미국과 이스라엘로서는 용납할수 없는 상황이었다. 미국은 국제사회를 통하여 강력한 경제 제재로 이란을 압박했고 2015년에는 '이란 핵협정'을 체결하며 핵개발을 억제시켰다.
하지만 2018년 도널드 트럼프 1기 행정부가 출범하면서 상황은 다시 악화된다. 트럼프 대통령은 기존의 핵협정이 핵농축에만 국한되어 다른 살상무기 개발 가능성이 있고, 2030년 후에는 핵개발을 제한할 수 없게 된다고 주장하며 문제를 제기했다. 트럼프 행정부는 이란 핵협정에서 일방적으로 탈퇴하고 이란에 대한 최고수준의 경제제재를 다시 단행했다. 이란도 강하게 반발하며 핵 개발을 재개하려는 움직임에 돌입했다.