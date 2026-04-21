165cm 한수진, 신장 아닌 '심장'으로 FA 대박

챔프전 우승팀 GS칼텍스가 '수비의 핵심' 한수진 리베로와 FA 계약을 맺었다.
GS칼텍스 KIXX 구단은 21일 보도자료를 통해 FA 자격을 얻은 리베로 한수진과 계약 기간 3년, 보수 총액 2억 5000만 원(연봉 1억 5000만 원+옵션 1억 원)에 계약을 체결했다고 발표했다. 한수진은 "팬분들이 끝까지 응원해 주신 덕분에 우승으로 마무리할 수 있었다. 이에 안주하지 않고 동료들이 배구를 더 잘 할 수 있도록 나를 내려놓고 팀을 위해 지금보다 더 코트 위의 수다쟁이가 되겠다"라고 덧붙였다.
한수진은 2017-2018 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 GS칼텍스에 입단했지만 한다혜 리베로(페퍼저축은행 AI페퍼스)에 가려 오랜 기간 백업 리베로에서 벗어나지 못했다. 하지만 2024년 한다혜 리베로가 FA 자격을 얻어 팀을 떠나면서 주전으로 도약했고 두 시즌 만에 우승팀의 주전 리베로가 됐다. 한수진은 배구 선수로서 치명적인 작은 키의 약점을 극복하고 FA 계약을 통해 '성공시대'를 활짝 열었다.