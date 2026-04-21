165cm 한수진, 신장 아닌 '심장'으로 FA 대박

한국배구연맹

한수진은 봄 배구에서 안정된 수비를 뽐내며 GS칼텍스의 챔프전 우승에 크게 기여했다.한수진은 2022-2023 시즌이 끝난 후 생애 첫 FA자격을 얻었지만 팀의 두 번째 리베로로서 좋은 조건을 요구하긴 힘들었고 결국 계약 기간 1년, 총액 9000만원에 GS칼텍스에 잔류했다. 하지만 FA 계약 후에도 GS칼텍스의 주전 리베로는 여전히 한다혜였고 한수진은 전 경기에 출전해 111세트를 소화했지만 리시브 세트당 0.41개, 장점인 디그도 세트당 1.23개에 그치면서 백업 리베로에서 벗어나지 못했다.하지만 2024년 4월 FA자격을 얻은 한다혜가 페퍼저축은행으로 이적했고 GS칼텍스가 비 시즌에 리베로 보강을 하지 않으면서 한수진에게도 드디어 기회가 찾아왔다. GS칼텍스는 지난 시즌 전반기 극심한 부진을 극복하지 못하고 6위로 시즌을 마감했지만 한수진은 전 경기에 출전해 141세트를 소화하면서 리시브 효율(39.60%)과 디그(세트당 4.70개) 3위에 오르며 수비(세트당 리시브+대그) 부문 2위(6.64개)를 기록했다.프로 데뷔 8년 만에 GS칼텍스의 주전 리베로로 자리매김한 한수진은 이번 시즌에도 31경기에 출전해 36.71%의 리시브 효율(3위)과 세트당 4.33개의 디그(7위)를 기록하며 GS칼텍스의 극적인 봄 배구 진출에 기여했다. 그리고 한수진은 봄 배구에서도 날렵하면서도 안정된 수비를 통해 상대의 목적타 서브를 잘 받아내면서 GS칼텍스가 6전 전승으로 5년 만에 챔프전 우승을 차지하는데 큰 역할을 해줬다.GS칼텍스는 지난 17일 FA시장이 열리고 얼마 지나지 않아 주전 세터 안혜진이 음주운전에 적발되는 엄청난 악재가 터졌다. 여기에 미들블로커 최대어 정호영이 흥국생명으로 이적하고 김다인 세터가 현대건설 힐스테이트와 재계약하면서 GS칼텍스의 다음 시즌 준비에도 차질이 생기는 듯했다. 하지만 GS칼텍스는 주전 리베로 한수진과 재계약하며 9시즌 동안 활약했던 프랜차이즈 스타를 지키는 데 성공했다.전체 1순위로 많은 주목을 받으며 프로에 입성한 한수진이 입단 초기 아웃사이드히터와 세터를 오가며 포지션을 잡지 못하고 방황할 때만 해도 일부 배구팬은 한수진을 '역대 최악의 1순위'라고 평가했다. 하지만 인고의 시간을 견딘 한수진은 GS칼텍스를 챔프전 우승으로 이끈 주전 리베로가 됐고 3년 총액 7억 5000만 원이라는 큰 규모의 FA 계약을 따내면서 V리그를 대표하는 '작은 거인'임을 입증했다.