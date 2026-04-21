무엇이 원태인을 화나게 했을까

연합뉴스

19일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 LG 트윈스와 삼성 라이온즈 경기. 1회 초 삼성 선발투수 원태인이 역투하고 있다. 2026.4.19프로야구 삼성 라이온즈의 에이스 원태인이 경기 중 감정을 표출해 논란에 휩싸였다.원태인은 지난 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 LG 트윈스와 치른 홈 경기에 선발 등판했다. 팀이 0-3으로 뒤진 4회 초 1사 2, 3루에서 원태인은 이영빈을 내야 땅볼로 유도했다. 공을 잡아낸 2루수 류지혁은 1루로 송구하고 타자 주자를 잡아냈지만, 그 틈에 3루 주자가 홈으로 쇄도하며 추가 실점을 허용했다.그런데 실점 직후 원태인은 불만스러운 표정으로 팀 동료인 내야수 류지혁에게 무언가를 말하기 시작했다. 원태인이 거친 욕설을 내뱉는 듯한 장면도 방송 중계 화면에 포착됐다.이 장면은 경기 후에도 팬들 사이에서 화제가 되면서 생각지 못한 논란으로 번지기 시작했다. 관심의 초점은 원태인이 왜 화를 냈고, 누구를 향해 욕설을 했느냐에 쏠렸다.애초 거론된 것은 류지혁이었다. 원태인이 류지혁의 송구 선택에 불만을 표출했다는 것이다. 당시 류지혁은 홈 송구도 시도해 볼 타이밍이었지만 모험을 걸지 않고 안전하게 타자 주자를 잡아내는 선택을 했다. 이미 3실점을 내준 상황에서 자책점이 늘어나게 된 원태인이 류지혁의 수비에 불만을 드러낸 게 아니냐는 해석이었다.그런데 류지혁은 원태인보다 선배다. 위계서열이 확실한 스포츠계에서 후배가 선배 선수에게 인상을 쓰고 불만을 표출하는 행동이 적절했느냐는 지적이 나왔다. 경기 후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 원태인의 행동을 비난하는 글이 쏟아졌다.논란이 커지자 삼성의 고참이자 주전포수인 강민호가 20일 자신의 SNS에 원태인의 행동이 류지혁을 향한 것이 아니었다고 대신 해명했다. 강민호는 "태인이의 행동은 LG 3루 베이스 코치님의 모션이 커서 집중이 잘되지 않은 부분을 지혁이에게 하소연한 것"이라며 "삼성에 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다"라고 옹호했다.하지만 강민호의 해명은 또 다른 역풍을 몰고 왔다. 정수성 코치는 류지혁이나 강민호보다도 더 야구계 대선배다. 더구나 3루 베이스 코치는 경기 중 이런저런 다양한 작전 지시 때문에 당연히 몸동작이 클 수밖에 없고, 그 역시 경기의 일부로 여겨진다. 만일 규정에 어긋날 정도로 투수의 투구에 방해가 되었다면 심판이나 구단에서 진작 문제를 제기했을 것이다.강민호는 삼성 고참 선수로서 이번 사태가 자칫 팀 내분으로 번지는 상황을 막으려고 나선 것으로 보인다. 덕분에 류지혁에게 불만을 표했다는 말은 오해로 밝혀졌지만, 그 과정에서 엉뚱하게 상대팀 코치를 끌어들인 발언은 경솔했다는 지적이 나왔다.일부 팬은 팀동료만 선배고, 상대팀 코치에게 욕설을 하는 것은 '버릇 있는 후배'냐고 지적하며 원태인과 강민호까지 한꺼번에 비판했다. 온라인에서는 삼성과 LG 팬들 간에 서로 비방하는 감정 싸움이 벌어지기도 했다.원태인을 둘러싼 이번 논란의 핵심은, 프로 경기에서 선수의 감정 표출이 어디까지 용납될 수 있는가이다. 확실히 이날 보여준 원태인의 태도는 그리 좋지 않았다. 현장에서 수많은 팬이 지켜보고 있고 방송으로 중계까지 되는 상황에서, 선수가 격앙된 감정을 드러내거나 혼잣말이라도 욕설을 하는 모습은 앞으로 다시 나오지 말아야 할 장면이다.하지만 한편으로 이 사건이 이 정도로 큰 논란이 될 일이었나. 운동 선수는 기계가 아니라 감정이 있는 사람이고, 누구보다 승리욕이 강한 존재들이다. 당시 잘 풀리지 않는 경기에, 실점하지 않아야 한다는 압박감으로 선수가 예민해지기 충분한 상황이었다는 점도 감안해야 한다.여기에 눈앞에서 펼쳐진 팀 동료의 송구 선택이나, 상대 코치의 작전 수행 등이 원태인에게 평소보다 민감하게 다가오며 결국 정제되지 않은 감정으로까지 드러나고 말았다. 하필 그 감정 표출의 상대가 원태인보다 야구계 선배들이어서 상황의 본질에서 벗어나 선후배 간 예의 문제로 번졌다. 만일 해외 리그에서 벌어진 일이었다면 이렇게까지 논란이 되지는 않았을 것이다.이번 일로 새삼 확인할 수 있는 사실은, 오늘날의 팬들이 프로 운동선수들에게 실력만큼이나 '올바른 태도'를 요구하고 있다는 것이다. 더구나 원태인은 삼성을 대표하는 에이스이고, 프로야구에서 손꼽히는 스타플레이어다. 그렇기에 팬들은 원태인에게 그 책임감에 걸맞은 성숙한 모습을 보여주기를 기대하는 것이다.원태인은 경기 후 정수성 코치에게 연락을 취해 오해를 풀고 자신의 언행을 사과한 것으로 알려졌으며 21일 경기를 앞두고 자기 생각을 밝힐 예정이다. LG 구단 측도 "경기 중에 일어날 수 있는 일"이라며 원태인의 행동을 크게 문제 삼지 않겠다고 했다. 원태인에게는 경기 외에 프로 선수의 태도에 대해 교훈을 남긴 일이었다.