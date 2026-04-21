김어준-이명세의 계엄 다룬 정치 다큐, 뭐가 특별하냐면

▲영화 <란 12.3> 프로덕션 에므

예스러운 극장 속 스크린을 덮은 커튼이 열린다. 윤석열 전 대통령이 계엄을 선포한다. 화면 속 그는 어딘가 뒤틀리고 희화화돼 있다. 이어 공범들과 모의 정황을 폭로된다. 그리고 국회로 달려가는 '우리들'과 당시 이재명 더불어민주당 대표를 포함해 국회 담을 넘고자 경찰들과 대치하는 의원들. 속속 국회 본회의실에 도착하는 의원들과 군인들, 그리고 그 바깥에서 경찰과 군을 막아서는 시민들.



관객들이 12.3 이후 1년이 넘도록 반복해 시청해 온 그 장면들이 맞다. 안귀령 당시 민주당 대변인과 뉴스토마토 유지웅 기자가 계엄군과 대치했던 영상들을 비롯해 전 세계 언론이 주목했던 그 장면들도 물론 확인된다. 핵심은 이걸 어떤 서사와 호흡 안에 배치하느냐다.



이명세 감독은 '그날 과연 무슨 일이 벌어졌느냐'란 단순하고 선명한 명제 아래 편집의 원칙을 세워 놓고선 말 그대로 '승리의 서사'에 집중한다. 선과 악이, 주인공 집단과 빌런 집단이 선명하게 대치하는 구조다. 물론 그 중심엔 의원들과 국회 직원들, 시민들이 계엄을 막아내고자 하는 노력이 총체적으로 담겼다. 그래서 배경이 되는 장르는 중심 장르는 어쩔 수 없이 정치 스릴러요, 정치 서스펜스 물이다.



이명세 감독이 하고 싶은 걸 다 한 결과는 본질로의 회귀다. 내레이션 없이 영상 속 음성들로 영화 전편을 채운 <란 12.3>은 일부 무성영화의 특성들을 본격적으로 소환한다. 일부 장면은 내란 세력들의 음성을 자막으로, CCTV 영상을 당연히 흑백으로 처리하면서 꽤 근사한 그때 그 시절 고전 무성영화들을 연상케 한다.



영화 전편이 그런 본질적인 물음들로 가득 차 있다. 영화적 활력이란 무엇인가부터 촬영과 편집, 음악 활용에 대한 근본적인 질문을 할 수 있는 화면과 구성이 돋보여서다. 심지어 애니메이션 시퀀스조차 미국 그래픽노블 스타일부터 일본 레트로 게임에서 가져온 듯한 영상으로 차별화를 시도한다. 스타일의 장인이라 불리던 이명세 감독이 그간 이런 장편 작업을 어찌 참아왔을까 하는 물음이 들 정도이면 덧붙일 말이 없을 수준 아닐는지.



제작자 김어준과 12.3 비상계엄



그렇다고 소재를 넘어서는 이미지의 과잉을 우려할 필요는 없다. 내란에서 '란'을 따온 <란 12.3>는 기본적으로 내란 세력을 소재 삼은 통렬한 풍자극이자 비상계엄을 해제하고 내란을 극복한 의원들과 시민들을 향한 찬가다. 감독 이명세의 비주얼과 스타일은 그 감정을 고양케 하는 영화적이고 예술적인 매개일 뿐이다. 형식이 그 메시지를 넘어설 순 없다.



그리고 제작자 김어준. 그는 한국영화데이터베이스에만 4편을 제작한 다큐멘터리 제작자다. 그 김어준이 거장이라 칭송해 마지않는 이명세 감독과 손을 잡은 <란 12.3>이 지금껏 쏟아져 나왔고 앞으로도 공개 대기 중인 12.3 계엄 소재 다큐들 중 흥행과 비평 양면에서 어떠한 위치를 점하게 될지 사뭇 궁금해진다.



'삶이란 무엇인가'. 고등학생이던 이명세 감독이 영화감독이 되는 꿈을 품었을 때 스스로에게 던진 질문이라고 한다. 실로 오랜 기간 절치부심해 내놓은 그 노장 감독이 지금 12.3 비상계엄을 경유해 '영화란 무엇인가'란 질문을 관객에게 던지는 중이다. 그에 대해 2026년 관객들은 어떤 답을 내놓을까.



추천 4 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기