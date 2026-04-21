김어준-이명세의 계엄 다룬 정치 다큐, 뭐가 특별하냐면

'이미지의 황홀경 혹은 과잉의 수사학', '촬영과 조명, 사운드의 삼위일체', '몽환적이고 황홀한 비주얼과 반대로 중요치 않은 이야기 구조'.
이명세는 이명세였다. 세월이 무색하게도, 지금으로부터 20여 년 전 이명세 감독의 영화 < M >을 수식한 표현들은 이랬다. 당시 영화계나 관객들은 한국영화 최고의 비주얼리스트라 칭송받는 노 감독의 이 야심작을 어리둥절하게 받아들였던 것도 사실이다.
이후 우여곡절과 절치부심의 시간이 찾아왔다. 1998년 <개그맨>으로 장편 데뷔한 그 비주얼리스트가 어느새 한국영화계를 지키는 노장 감독이 됐다. 구구절절 설명하기에도 영화 같은 시간이었으리라. 2026년, 스스로 "세계적인 제작자"라고 밝힌 방송인 김어준이 제작하고 자신을 "신인 (다큐) 감독"이라 소개한 이명세 감독이 연출한 시네마틱 다큐멘터리이자 12.3 비상계엄을 소재로 한 <란 12.3>이 오는 22일 개봉을 앞뒀다.
역시나 '이명세가 이명세'했다. 다큐라는 장르 앞에 '시네마틱'이란 수사를 붙인 것은 결코 과장이 아니었다. 극에서 다큐로 장르를 전환했을 뿐 앞서 소개한 영화 < M >때 그 이명세만의 인장이 더욱 도드라졌다. 절차탁마란 표현 역시 결코 과하지 않다.
그리하여 (21일 오전 8시 기준) 예매율 1위(영화진흥위원회 통합전산망 기준)다. <왕과 사는 남자> 열풍이 지나간 자리를 <란 12.3>이 꿰찼다. 한 주 뒤 개봉하는 <악마는 프라다를 입는다2>를 제쳤다. 12.3 비상계엄 1주년을 기념해 선보인 숱한 장편 정치 다큐멘터리들과 비교해 이명세 감독의 <란 12.3>은 무엇이 그토록 특별한가.
이명세가 절치부심한 다큐판 <서울의 봄>